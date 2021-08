Jahrhundertflut: Spendenaktion in Mömlingen

Hilfe: KJGler unterstützen ehemaligen Kaplan

Winfried Seifert war in den 70er Jahren Kaplan in Mömlingen. Bildunterschrift 2021-08-21 --> Winfried Seifert. Foto: Seifert

Auch wenn Seifert schon Mitte der 70er Jahre in Mömlingen war, haben doch einige seiner einstigen Schützlinge den Kontakt nie ganz abreißen lassen und zeigen sich jetzt erschüttert, wie schwer das Hochwasser auch ihren ehemaligen Kaplan getroffen hat. »Die Flut hatte die Erdgeschosswohnung von Seifert komplett überschwemmt, dort ist alles zerstört«, sagt Michael Klotz über die Folgen der Katastrophennacht.

Erst anderntags sei der über 70-Jährige von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss des heute unbewohnbaren Hauses gerettet worden. Auch Seiferts Auto haben die Fluten mitgerissen und zerstört. Notdürftig untergebracht sei das Flutopfer derzeit in einem Gästezimmer einer betreuten Senioren-WG. »Im Keller, er hat dort nicht mal Wasser«, schildert Klotz die Situation.

Zusammen mit Hilmar Faust, Klaus Lang und Werner Schmitt, alle ehemals in der KJG aktiv, hofft Klotz jetzt auf Unterstützung und Spenden für den seinerzeit im Ort sehr beliebten Kaplan. Seiferts Wohnort Dernau zählt mit zu den besonders schwer getroffenen Orten im Ahrtal. 17 Menschen kamen hier durch die Flutkatastrophe um Leben; 542 von 612 Häusern wurden beschädigt.

cWer die private Hilfsaktion unterstützen will, kann sich per Mail an Hilmar Faust, faust@hefa.de, oder Michael Klotz, derklotzmichel@web.de, wenden.

