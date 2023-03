Jahresbericht des Erlenbacher Jugend- und Familienzentrums vorgestellt

Stadtrat: Paradeprojekt zwischen Jugend- und Familienarbeit

Erlenbach a.Main 01.03.2023 - 12:38 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Über das Jugend- und Familienzentrum haben Ralf Diener und seine Kollegin Lea Thill vom Jugend- und Familienzentrum am Dienstag in der Stadtratssitzung berichtet.

Diener berichtete, dass das Jahr 2022 anfangs noch von Corona-Maßnahmen geprägt war. Ab Mai konnten wieder alle Angebote im Jugend-und Familienzentrum ohne Einschränkungen angeboten werden. Genutzt wird das Jugend- und Familienzentrum vom Verein Frauen für Frauen, von Mutter-Kind-Gruppen, Sprachkursen, dem Müttercafé, Deutschkursen und dem Frauenfrühstück.

Diener stellte klar, dass an Gerüchten, nach denen Diplomsozialarbeiterin und Systemische Beraterin Anke Vieth beabsichtige, die Stadt Erlenbach zu verlassen oder eine Außenstelle plane, nicht stimmen.

Zuspruch bei Angeboten für Mädchen

Lea Thill berichtete, dass der kreative Mädchentreff im Jugendzentrum anfangs noch online, später wieder in Präsenz kontinuierlich das Jahr durch lief. Die Gruppe unter Leitung von Christiane Leuner habe sich altersmäßig sehr verjüngt und zähle jede Menge neue Mädchen. Der Mädchentreff konnte den Zweiten Platz beim Jugendkulturpreis im Bereich Malerei mit Leinwandbildern erringen.

Der kreative Mädchentreff sei eine der ältesten Gruppen im Jugendzentrum. Mit einer Vernissage am Dienstag, 23. Mai, im Rathaus feiere er sein 30-jähriges Bestehen. Der Barbershop-Chor nutze das Jugendzentrum wieder jeden Dienstagabend für seine Proben. Im Zuge der 30 Jahr-Feierlichkeiten bekam das Jugendzentrum außen und innen eine Frischekur. Die Gartenseite mit Basketballfeld und Teile des Frontgiebels erhielten eine neue Putzschicht und die farbliche Anpassung zum Restgebäude. Die Terrassenseite wurde ebenfalls einer Frischekur unterzogen. Der kleine Saal wurde aufgefrischt, und die Trennwand im großen Saal erhielt einen neuen Anstrich.

Herzstück des Jugendzentrums ist der Offene Treff. Die Altersgruppen der zehn bis zwölf und 13- bis 15-Jährigen sowie die über 18-Jährigen bilden bei den Besuchern die Hauptgruppen. Schwach vertreten war die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen.

Mit Wegfall der 2-G-Vorschriften stiegen die Zahlen der Besucher wieder stark an. Gespielt wurde an der Fifa-Konsole, an der Tischtennisplatte, am Billardtisch, am Tischkicker und auf dem Fußballfeld hinter dem Haus. Im April fanden die Kinderkulturtage des Landratsamtes statt. Neben dem offenen Betrieb leiste man auch Hilfe bei Hausaufgaben, Bewerbungen und alltäglichen Problemen. Die meist gestellten Fragen im Haus seien, ob es W-Lan gebe, wie mach sich verbinden könne oder ob man ein Ladekabel für das Handy haben könne.

Weil in den letzten Wochen positiv zu beobachten war, dass wieder mehr Mädchen das Jugendzentrum für sich entdeckten, wolle man mit den Mädchen zusammen das Mädchenzimmer wieder verschönern, damit sie es für sich nutzen können.

Neben den offenen Treffs nahm man auch an verschiedenen Veranstaltungen wie dem Fußballturnier des Landkreis-Jugendtreffs in Wörth teil, wo auch der Rassismus-Banner das erste Mal zum Einsatz kam. Außerdem gab es viele weitere Veranstaltungen wie die Kunstnetzveranstaltung »Reise in den Urwald«, die Kinderkulturtage des Landratsamtes oder die »MOVE Fortbildung« der Juz- Mitarbeiter mit der Suchtpräventionsstelle des Landratsamtes.

Lea Thill im Juz-Team

Seit Februar 2022 unterstützt Lea Thill das Juz-Team. Nicole Weis wechselte nach acht Jahren Beschäftigungszeit zum Landratsamt Miltenberg.

In seinem Ausblick auf 2023 sagte Diener, dass für die nächsten Monate bereits die Planungen laufen. Geplant ist wieder die Teilnahme beim Städtischen Ferienprogramm. Am Samstag, 29. April, findet eine Barkeeper-Schulung für alkoholfreie Drinks statt. Diese wird benötigt, um das neue Saftmobil der Suchtpräventionsstelle zu mieten. Für die Zweite Ferienwoche konnte man den »Mega-Abenteuerspielplatz« von der Kommunalen Jugendarbeit gewinnen. Dort können sich Kinder mit Hammer, Säge und jeder Menge anderer Angebote kreativ ausleben. Derzeit ist Diener im Gespräch mit dem Roten Kreuz, um wieder eine einwöchige Ganztagsbetreuung für die erste Ferienwoche zu bekommen.

Künftig wollen sich die Jugendtreffs und Jugendzentren aus dem Landkreis besser vernetzten und treffen sich deshalb einmal im Quartal zum gegenseitigen Austausch. Geplant ist, ein bis zwei gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren.

ro

Stadtrat Erlenbach in Kürze Mit folgenden Themen hat sich der Erlenbacher Stadtrat ebenfalls befasst: Aufwendungs- und Kostenersatz: Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Städtischen Feuerwehr wurde angepasst, weil in Kooperation mit den Kommunen Elsenfeld, Obernburg sowie der Mainsite-Werkfeuerwehr eine neue Drehleiter in den Dienst gestellt wurde. Die Kostensätze mussten deshalb neu kalkuliert werden. Die bisherigen Kostensätze lagen bei den Streckenkosten bei 2,59 Euro je Kilometer und Ausrückekosten von 149,10 Euro pro Stunde. Künftig sind bei den Streckenkosten 10,92 Euro je Kilometer und Ausrückekosten von 231,88 Euro pro Stunde fällig. Jahresrechnung und Haushaltsreste: Für das Haushaltsjahr 2022 werden nachträglich über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 198.693 Euro genehmigt. Aus dem Haushaltsplan 2022 werden zur Restabwicklung von Maßnahmen Hauhaltsausgabenreste von 854.000 Euro ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zur teilweisen monetären Deckung der Haushaltsausgabenreste aus den Jahren 2015 bis 2022 erfolgt die Übertragung eines Haushaltseinnahmerestes aus der genehmigten Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 687.000 Euro in das Haushaltsjahr 2023. Bauplanverfahren Stadt Klingenberg: Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes »Wohnen am Main mit Nahversorgung« der Stadt Klingenberg wurden keine Einwände erhoben. Am ehemaligen Sportplatz des FV Klingenberg westlich der Wilhelmstraße ist ein Netto-Lebensmittelmarkt geplant. Zusätzlich soll dort eine aus zwei Gebäuden bestehende Wohnanlage mit Tiefgarage und Freiflächen errichtet werden. Bushaltestellen: Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten im Stadtgebiet zum behindertengerechten Ausbau der beiden Bushaltestellen an der Elsenfelder Straße wurde an die Firma Ernst Aulbach Bau-GmbH (Aschaffenburg) vergeben. Preis: 21.936 Euro. Wohnhaus für Flüchtlinge: In einem Anwesen in der Mechenharder Straße ist geplant, fünf bis maximal zehn Flüchtlinge unterzubringen. Näheres ist noch nicht bekannt. Funkmast Mechenhard: Marina Oliveira Zbinden (SPD) fragte, wann der Funkmast in Mechenhard in Betrieb geht. Die Verwaltung wird mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen und die Information weitergeben.