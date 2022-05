Jagdhornbläser wecken den Mai in Großheubachs Weinbergen

Großheubach 02.05.2022 - 12:22 Uhr < 1 Min.

Die Jagdhornbläser beim frühmorgendlichen Spielen: Seit 49 Jahren begrüßen die Musiker den 1. Mai aus den Großheubacher Weinbergen.

Die Abfolge wird genau eingehalten: Zunächst läuten die Kirchturmglocken. Sobald diese verstummen, ertönt die hauseigene Busigranchglocke, die Eigentümer Hildebert Kreß läutet. Und verklingt auch diese, erheben die Bläser ihre Jagdhörner und Trompeten und beginnen mit dem Stück »Sammeln der Jäger«. Es folgen weitere Stücke wie zum Beispiel »Der Jäger aus Kurpfalz«, »Wildbretschütz« oder die »Försterhochzeit«.

Der Klang nach unten ins Tal ist beeindruckend. »Wenn das Wetter gut ist und der Wind günstig, dann hört man das richtig weit, da hat der Engelberg auch noch was davon«, so Jagdhornbläser Alfred Meixner. Der Großheubacher Bürger Leonard Jopp freut sich jedes Jahr auf die Tradition. »Ich stelle extra den Wecker und dann machen wir das Schlafzimmerfenster auf und genießen die morgendlichen Bläserklänge«, so Jopp. Auch der Großheubacher Bürgermeister Gernot Winter und ein Anwohner wohnen dem Spektakel oben an der Hütte bei.

Nach dem Spiel lädt Kreß die Musiker in seine Hütte zum Frühstück ein. Im nächsten Jahr können die Jagdhornbläser ein Jubiläum feiern. Dann lassen sie es zum 50. Mal ins Tal hinunterschallen.

Anja Keilbach