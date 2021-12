Jagdberater und Beirat im Kreis Miltenberg neu im Amt

Gemäß Bundesjagdgesetz und Bayerischem Jagdgesetz gibt es an den Landratsämtern Jagdbeiräte mit befristeten Amtsperioden. Diese beraten die Jagdbehörde in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie in wichtigen Einzelfragen. Sie haben dabei auf einen gerechten Ausgleich zwischen jagdlichen Interessen und Belangen der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und des Naturschutzes hinzuwirken. ()