"Jagd wird weiblicher und jünger": Wie ist das im Kreis Miltenberg?

Besuch einer Info-Veranstaltung in Mömlingen

Mömlingen 11.09.2022 - 15:07 Uhr 2 Min.

Ausbildungsleiter Heiko Basch erläutert die theroretischen Inhalte des Jagdkurses

Mürrische Männer, die mit ihrem Jeep voll erlegtem Wild durch den Wald kreuzen, oder Waffennarren, die mit Hightech-Ausrüstung im Hochsitz lauern, um das erstbeste Tier zu erschießen, das ihnen vor die Flinte läuft. Das mag für so manchen die erste Assoziation bei dem Begriff »Jäger« sein. Die Obernburger Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbands (BJV) war bei ihrem Info-Abend zur Ausbildung angehender Jungjäger am vergangenen Freitag darum bemüht, mit solchen Vorstellungen aufzuräumen. Erklärtes Ziel war es stattdessen, die vielen Verantwortungen und Fähigkeiten, die die Jagd erfordert, aufzuzeigen. Der Vorsitzende Klaus Peter Gerhart fand dafür einleitend klare Worte: «Wem es nur darum geht, mit einer Waffe in den Wald zu gehen und schießen zu können, der sollte es lieber bleiben lassen. Zur Jagd gehört einfach mehr.«

Was alles dazu gehört, präsentierte anschließend der Ausbildungsleiter Heiko Basch. Den mehr als ein Dutzend Interessierten im vollbesetzen Schulungsraum des Mömlinger Schützenhauses erläuterte er die Inhalte und Grundsätze der achtmonatigen Ausbildung, die Ende September beginnt. Ihr Hauptziel ist neben der erfolgreichen Vorbereitung auf die dreiteilige Jagdscheinprüfung in sechs Fächern, dass die Teilnehmenden die Prinzipien waidgerechten Jagens verinnerlichen. Das bedeute, geschriebene wie ungeschriebene Gesetze der Jagd zu achten, die den verantwortungsbewussten Umgang mit den Tieren und ihrem Lebensraum regelten. »Ein waidgerechter Jäger würde zum Beispiel nie einem Jungtier die Mutter wegschießen«, verteidigt er seine Leidenschaft gegen häufige Vorurteile, wie sie etwa der Disney-Film »Bambi« transportiere.

Unter den Anwesenden muss er dabei wohl niemanden mehr von der Faszination für die Jagd überzeugen. Etliche sind bereits über ihre Partner, Bekannte oder Familienmitglieder mit dem Jagen als Freizeitbeschäftigung in Kontakt gekommen und nicht selten von deren Begeisterung angesteckt worden und deswegen heute hier. Zudem eint viele die Liebe zum Hund und der Geschmack für Wildbret. Auch die Leidenschaft für den Schießsport wird als Anlass genannt, sich für die Jagdscheinprüfung ausbilden zu lassen. Alterstechnisch entsprechen die Besucher des Info-Abends dem für die Jagdkurse üblichen Durchschnitt zwischen 30 und 40 Jahren. Dabei seinen von U18 bis Ü60 auch oft andere Altersklassen vertreten, berichtet Heiko Basch aus seiner zwölfjährigen Erfahrung als Ausbilder. Er begrüßt, dass mit fünf Frauen unter den Interessierten ein etwas größerer Anteil als üblich anwesend ist, auch wenn das Jagdwesen zu seinem Bedauern nach wie vor eher Männern zusage.

Insgesamt nimmt die Anzahl der Menschen, die daran interessiert sind einen Jagdschein zu erwerben, in den letzten Jahren zu. Der Ausbildungsleiter vermutet, dass eine vermehrte Wertschätzung für die Zeit in der Natur sowie den Genuss von unbelastetem Fleisch im Rahmen einer bewussteren Ernährung diese Entwicklung erklären können. Immer wieder hat er auch mit Teilnehmenden zu tun, die mit unrealistischen oder unvollständigen Vorstellungen den Jagdkurs antreten. Wenn die Schüler das Ausmaß an Fachwissen und Verantwortungsbewusstsein unterschätzen, die es braucht, um Jäger werden zu können, ist für ihn klar: »Denen müssen wir versuchen, den Zahn möglichst schnell zu ziehen.«

