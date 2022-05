Jäger im Altlandkreis Miltenberg informieren über Abschusszahlen

Jagdwesen: Jagdberater Rudi Faber übergibt Amt nach 15 Jahren an Michael Huber - Scherf fordert auf, Beitrag für gesunden Wald zu leisten

Miltenberg 17.05.2022 - 19:18 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gruppenfoto vor Trophäen (von links): Ex- Jagdberater Rudi Faber mit Nachfolger Michael Huber, BJV-Präsident Ernst Weiden-busch, Landrat Jens Marco Scherf, Regina Groll (Leiterin Untere Jagdbehörde) und BJV-Vorsitzender Ralph Keller. Foto: Winfried Zang

Wie bei der Hegeschau für den Nordlandkreis vergangene Woche in Eisenbach lobte der Landrat den Einsatz aller an der Jagd Beteiligten und speziell den Hegeringleitern Ralph Keller, Joachim Asmussen, Michael Huber, Friedrich Schöffler und Peter Hennig, die mit ihren Teams die Abschussplanung auf Hegegemeinschafts-Ebene koordiniert hatten. Ein gesunder, widerstandsfähiger Wald sei in Zeiten des Klimawandels ein wertvolles Gut der Gesellschaft, stellte Scherf fest. Eine zukunftsgerichtete Jagd müsse dazu ihren Beitrag leisten. Er bat darum, die vereinbarten Abschusspläne im beginnenden Drei-Jahres-Zeitraum umzusetzen.

Rat mit jagdlicher Kompetenz

Unter Beifall verabschiedete der Landrat den 15 Jahre tätigen Jagdberater für den Südlandkreis, Rudi Faber. Mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen habe er der Jagdbehörde seinen jagdlichen Sachverstand bereitstellt, so Scherf. Als Nachfolger wurde Michael Huber (Weilbach) vom Jagdbeirat bereits bestellt. Für den Nordlandkreis hat Horst Feyrer (Mömlingen) die Nachfolge von Roland Dotterweich übernommen. Neuerungen gab es auch im Jagdbeirat, verwies Scherf auf die Bestellung von Ingrid Stenger als Nachfolgerin von Bernd Spilger; ihr Stellvertreter ist Ralph Keller.

Leiterin des Veterinäramts Vanessa Schönenbrücher wies auf die weiterhin akute Gefahr der Afrikanischen Schweinepest hin. Sie appellierte an die Jägerschaft, bei der Abwehr mitzuwirken.

Für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stellte Forstrat Benedikt Speicher die Situation des Waldes vor. Der teilweise extreme Wassermangel im Boden bereite große Sorgen, zeigte Speicher, »die Bäume leiden massiv.« Es gelte, den Waldumbau fortzusetzen und gemischte Bestände aufzubauen. Ein angepasster Wildbestand sei ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Waldökosystems, sagte er.

Traumergebnis bei Schwarzwild

Jagdberater Rudi Faber stellte letztmals die Streckendaten der letzten drei Jahre vor. In der Hegegemeinschaft (HG) 1 gingen demnach 1270 Stück Rehwild ab (92 Prozent der Abschussquote). In HG 2: 1099 Stück Rehwild (95 Prozent). In HG 3: 1373 Stück Rehwild (102 Prozent). In HG 4: 1306 Stück Rehwild (104 Prozent). In HG 5: 1218 Stück Rehwild (99 Prozent der Quote).

Beim Schwarzwild vermeldete Rudi Faber ein Traumergebnis von 4678 Stück im Gesamtlandkreis - eine so hohe Strecke wie noch nie. Im Altlandkreis Miltenberg gingen 3186 Stück ab - 307 Keiler, 265 Bachen, 562 männliche Überläufer, 633 weibliche Überläufer, 642 männliche Frischlinge und 729 weibliche Frischlinge. Der Eingriff bei den Frischlingen müsse allerdings drastisch erhöht werden, sagte Faber, auch aufgrund der Schweinepest. Die Abschussprämie von 70 Euro pro Stück werde beibehalten, wusste er.

Im Kreis Miltenberg habe die Rotwildhegegemeinschaft Spessart im letzten Jagdjahr 154 Stück Rotwild erlegt, außerhalb des Gebiets 36 Stück. In der Rotwildgemeinschaft Odenwald seien 84 Stück Rotwild abgegangen. Im Süden der HG 3 seien vergangenes Jahr 28 Stück Muffelwild erlegt worden, für kommendes Jagdjahr seien 44 Stück anvisiert. Der gesamte Bestand solle Faber zufolge entnommen werden, da es sich nicht um eine einheimische Tierart handelt, die erheblichen Wildschaden verursacht.

Beim Niederwild nannte Faber unter anderem 413 erlegte Füchse, 139 Waschbären, 137 Dachse, 28 Gänse und 24 Feldhasen. Er berichtete von 349 Wildunfällen, wobei bei fünf Unfällen auch Personen zu Schaden kamen. An erster Stelle rangierte das Rehwild (242), gefolgt vom Schwarzwild (39) und Füchsen (22).

Personelle Wechsel

Faber informierte über Personalveränderungen. In der HG 2 verabschiedeten sich Leiter Joachim Asmussen und Stellvertreter Alfred Meixner, neu im Amt sind Ulli Brauch (Leiter) und Bernhard Stegmann (Vertreter). In HG 3 folgte Michael Steinbach auf Michael Huber.

Präsident des Bayerischen Jagdverbands Ernst Weidenbusch stellte abschließend seine Sicht dar, wie Hegeschauen organisiert und gestaltet werden sollten. Hierbei bestätigte er, dass sich das Landratsamt an Vorgaben aus dem zuständigen Fachministerium in München orientiere, betonte jedoch auch, dass diese Vorgaben seiner Meinung nach nicht der geltenden Rechtslage entsprechen.

Laut einer Pressenotiz des BJV mahnte Weidenbusch bei der Behörde die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Hegeschau an, namentlich einen Bericht zur Bestandsentwicklung der nicht abschusspflichtigen Wildarten und eine Darstellung der Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der freilebenden Tierwelt.

Landrat Scherf stellte diesbezüglich klar, dass die Verantwortung für die Hegeschau als hoheitliche Aufgabe beim Landratsamt liege und man sich als staatliche Behörde an Recht und Ordnung halte.

Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe Ralph Keller forderte die Revierpächter auf, die Streckenlisten immer zum Stichtag 31. März zu erstellen und einzureichen. Eichenbühls Bürgermeister Günther Winkler stellte seine Gemeinde vor, die 900 Hektar Wald umfasst und fünf Jagdgenossenschaften beherbergt.

bam