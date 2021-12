Ja zum Neubau eines Feuerwehrhauses in Niedernberg

Ja zum Neubau eines Feuerwehrhauses

Eine Machbarkeitsstudie für ein regelkonformes Feuerwehrhaus in Niedernberg hat das Architekturbüro Lengfeld & Wilisch aus Darmstadt erstellt. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag informierte Bürgermeister Jürgen Reinhard über die bisherige Vorgehensweise. Andreas Dech vom beauftragten Architekturbüro stellte die möglichen Planungsalternativen auf dem bestehenden Gelände vor.

Im Vorfeld hatte am 18. Oktober ein »runder Tisch« mit Vertretern der Fraktionen, der Feuerwehr und der Verwaltung über die bauliche Situation am bisherigen Standort stattgefunden. Vor einer Entscheidung bezüglich Sanierung des Sanitärbereichs der Mittelschule ist eine Grundsatzentscheidung über den künftigen Standort der Feuerwehr unbedingt notwendig. Vor diesem Hintergrund nannte Dech als mögliche Optionen für das Gerätehaus eine Erweiterung durch Anbauten eventuell verbunden mit einem Abriss bestehender Gebäude und einen Gesamtneubau an einem anderen Standort.

Erweiterung zwingend nötig

Eine Neuorientierung ist notwendig geworden, da die gesetzlichen Auflagen und Vorgaben im Bestandsgebäude nicht mehr erfüllt werden. Entsprechend dem Feuerwehr-Bedarfsplan ist eine Erweiterung auf mindestens vier Fahrzeugstellplätze erforderlich, die Lagerbereiche sind zu klein und im Umkleidebereich fehlen Räume und Trennungen nach Geschlechtern. Und: In der knapp elf Meter langen Halle können nur Fahrzeuge bis acht Meter Länge und ohne Drehleiter untergebracht werden.

Das Architekturbüro kam daher zu dem Schluss, dass der aktuelle Standort in vielerlei Hinsicht kein Zukunftspotential hat, auch nicht mit einem Neubau dort. Die Lage inmitten eines Wohngebiets sei auch aus Immissionsgründen ohnehin kein optimaler Standort. Bei einer Erweiterung auf dem bestehenden Gelände müssten bei jeder der untersuchten Varianten ein Teil oder alle Nachbargebäude abgerissen und Ersatzgebäude an anderer Stelle errichtet werden.

Rund 9,15 Millionen Euro

Nach einem Neubau eines Feuerwehrhauses an anderer Stelle könnte die BRK-Wache die bestehenden Stellplätze übernehmen oder es könnte nach Abriss des bestehenden Gerätehauses Wohnraum nachverdichtet werden. Die Kosten für den Neubau ohne Grunderwerb werden mit rund 9,15 Millionen Euro beziffert. Die Feuerwehr hat bereits mögliche Standorte auf ihre Eignung hin untersucht. Sven Friedl stellte diese dem Gemeinderat in der Sitzung unter dem Aspekt vor, dass die Hilfsfrist von zehn Minuten eingehalten wird. Mögliche Standorte wären demnach in den Bereichen der Römerstraße, dem Waldweg, dem Bauhof und den Tafeläckern. In ihren Statements sprachen sich Josef Scheuring (SPD), Udo Bieber (CSU) und Rudi Hartlaub (FWN) für die Errichtung an einem neuen Standort aus.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, am bestehenden Standort der Feuerwehr in der Lindenstraße keine Erweiterungsmaßnahmen vorzunehmen. Mit diesem Grundsatzbeschluss kann jetzt der Toilettentrakt der Mittelschule saniert werden. Ebenfalls einstimmig wurde beschlossen, mit der Bewertung der von der Feuerwehr vorgeschlagenen Standorte ein Fachbüro zu beauftragen.