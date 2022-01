Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ja zum Grau auf dem Kopf

Miriam Weitz hat vor neun Monaten aufgehört ihre Haare zu färben

Obernburg 18.01.2022 - 15:25 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Autorin vorher mit roten Haaren... ...und jetzt mit "Lily-Munster-Strähne".

Meine Naturhaarfarbe ist eigentlich dunkelbraun, und da ich mit Haaren gesegnet bin, die ziemlich schnell nachwachsen, war alle sechs Wochen Nachfärben angesagt. Vor dem Rot hatte ich ziemlich alle Haarfarben durch, von Platinblond bis Tiefschwarz.

Seit einigen Jahren gesellen sich auf meinem Kopf neben den dunklen Haaren auch graue. Zuerst nur vereinzelt, aber gerade in den Zeiten, in denen ich enorm viel Stress hatte, ist die Zahl exorbitant angewachsen Im letzten Jahr sind mir dazu im ersten Lockdown die Haare ausgefallen vor lauter Stress und Existenzängsten. Zum Glück ist dies mittlerweile überwunden.

Zweiter Versuch

Ich muss an dieser Stelle allerdings zugeben, dass es schon zweiter Versuch ist, die grauen Haare rauswachsen zu lassen. 2019 hatte ich schon mal gestartet, aber irgendwas hat mich dann geritten und ich bin doch wieder zum Friseur und zurück zum Rot. Wahrscheinlich war ich damals einfach noch nicht bereit, zum Grau in der Mähne zu stehen. Ich würde jetzt gerne sagen, dass mich der Lockdown (Friseure geschlossen!) dazu gebracht hat, meine natürliche Haarfarbe inklusive Grau (raus-)wachsen zu lassen. Bei anderen Frauen und Männern war es ja durchaus so.

Aber das war es nicht, da ich eigentlich - bis auf ein paar Touch Ups - meine Haare immer selbst gefärbt habe. Die Friseurin meines Vertrauens kann ein Lied davon singen, wenn ich mit einer absoluten Farbkatastrophe auf dem Kopf vor ihr stand und sie es reparieren musste. Die Arme hat da durchaus einiges mit mir mitgemacht. Ich denke, ich bin jetzt einfach bereit dazu, eine Silver Sister zu werden. So nennt sich der Trend auf Instagram.

Bloß kein Kurzhaar

Dazu kommt, dass ich (noch) nicht komplett grau bin. Meine Haare sind eher Pfeffer und Salz, wobei der Pfeffer eindeutig überwiegt. Deswegen sieht man den Übergang auch nicht so krass, zumindest bilde ich mir das ein. Was für mich definitiv nicht in Frage kommt ist ein Kurzhaarschnitt. Ich bin und bleibe eine Langhaarfrau und wäre mit einem Pixie-Cut oder ähnlichem kreuzunglücklich.

Also muss ich wahrscheinlich ziemlich lange mit der Übergangslinie leben. Andere Frauen sind da mutiger und lassen sich ab einer bestimmten Länge die Haare radikal abschneiden, um das Grau in den Vordergrund zu stellen. Andere wiederum behelfen sich mit einer Perücke. Prominentes Beispiel ist Birgit Schrowange.

Am Anfang hatte ich Befürchtungen, dass ich ständig darauf angesprochen werde und/oder Kinder, andere Menschen oder mein Freund schreiend davonrennen würden. Passiert ist davon genau nichts. Meinem Freund gefällt es sogar und er schaut auch immer mal wieder nach, ob sich neue graue Strähnen im Haaransatz zeigen. Mittlerweile bin ich seit neun Monaten dabei, meine natürliche Haarfarbe rauswachsen zu lassen. Schon zwei Monate länger als beim letzten Versuch.

Fühlt sich gesünder an

Wenn's nach mir ginge, könnte schon wesentlich mehr vom Grau zu sehen sein und viel länger in der Haarpracht als im Ansatz. Doch die Haare an sich sehen das erfahrungsgemäß ganz anders. Irgendwie hat das Ganze was von »ich schaue dem Gras beim Wachsen zu«. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin oder dann doch wieder ganz schnell färbe.

Eins habe ich allerdings schon festgestellt: Die natürlichen Haare fühlen sich viel dichter und gesünder an. Meine »Haarpflegeroutine« wie das unter den Influencern heißt, habe ich nicht großartig umgestellt. Wobei ich zugeben muss, dass ich mittlerweile ein Koffeinshampoo einer bekannten Marke benutze, in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch ein bisschen schneller im Grauton wachsen.

Inspiration hole ich mir, wie so viele andere auch, bei Instagram. Es gibt viele tolle Accounts in der Grey Hair Sister Community und alle beweisen, dass Grau nichts weiter als eine andere Haarfarbe ist.

Miriam Weitz