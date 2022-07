Ja zum Etat, aber Amorbach soll sich mit Haushaltslage befassen

Politik: Landratsamt sieht Kreditaufnahme kritisch

Amorbach 29.07.2022 - 11:59 Uhr < 1 Min.

»Unter Zurückstellung erheblicher Bedenken«, so Schmitt, habe die Abteilung Kommunalwesen die vorgesehene Kreditermächtigung von rund 1,05 Millionen Euro akzeptiert - unter anderem wegen der teilweisen Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen aus dem Bereich der Pflichtaufgaben.

Finanzplanung überarbeiten

Die Genehmigung sei unter der Auflage erlassen worden, dass sich die Stadt Amorbach mit der kritischen Haushaltslage zu befassen habe. Damit solle sichergestellt werden, dass die in der Finanzplanung dargestellte schwierige Entwicklung nicht eintrifft. So bezweifelt das Landratsamt, dass die für die nächsten Jahre geplanten Kredite überhaupt genehmigungsfähig sind - es sei denn, die Finanzsituation verbessert sich.

Peter Schmitt beklagte in diesem Zusammenhang, den Kommunen würden immer mehr Pflichtaufgaben zugewiesen, ohne dass sie angemessen gefördert werden - etwa im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Amorbachs Stadtrat befasse sich seit Jahren kritisch mit der Finanzlage und gehe den Weg der Haushaltskonsolidierung, stellte Schmitt klar. Er schlug vor, dass sich der Stadtrat nach der Sommerpause in einer eigenen Sitzung mit den Themen Einsparungen und Möglichkeiten der wesentlichen Steigerung von Einnahmen befassen sollte.

Das Thema Haushalt schlug sich in einem weiteren Tagesordnungspunkt nieder: So wurde laut Bürgermeister die Jahresrechnung 2021 fertiggestellt. Sie schließt demnach in den bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes mit 11.496.987 Euro und im Vermögenshaushalt mit 4.898.219 Euro ab. Eine Kreditaufnahme war weder eingeplant, noch wurde eine solche benötigt. Der eigentliche Fehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 1.046.242 Euro wurde durch die Sollüberschüsse der vergangenen Jahre abgedeckt. Der Jahresabschluss wird nun zur örtlichen Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

