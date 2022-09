DOLCE VITA 2022 – Ist veganes Leder besser?

Mode fühlt sich gut an, wenn man sie verantworten kann

Veganes Leder kann sich als Stoff sehr weich anfühlen.

- Dolce Vita 2022 -

Die Vokabel vegan bricht sich inzwischen eine Bahn, die die Wirklichkeit oftmals glattweg schönfärbt. Vegan scheint in, scheint gesund, scheint ethisch ok. Ist es aber nicht unbedingt.

Denn aus was genau besteht dieses »vegan«, das uns die Aufschrift verspricht? Klar ist nur: Es besteht nicht aus Tierischem. Aber aus was dann? Weizenprotein, Hanf, Soja, Stein, Mineralöl?

Vegan ist nur eine erste Eigenschaft. Und dann gilt es, wie immer, genau hinzusehen. Darauf zu achten, was es wirklich ist, wie es produziert wird, etc.

In einem Interview mit unserer Redaktion hat neulich Tobias Schellenberger vom Hosen-Spezialisten Schera in Großwallstadt (Kreis Miltenberg) erklärt, dass veganes Leder eigentlich ein Jersey-Stoff ist, der mit einer Polyurethan-Folie beschichtet ist. Und diese Folie ist aus Mineralöl. Und er hat dargelegt, wie viele Unterschiede es gibt, so etwas zu produzieren und zu verarbeiten. - Und es ist klar, dass die Unterschiede in puncto Qualität und Nachhaltigkeit auf dem Markt riesig sein können. Und auch die Frage nach der Recycling-Fähigkeit des Materials gilt es mitzubedenken.

Ab wann es sich gut anfühlt

Ohne Frage: Dass kein Tier mehr für die 50. Handtasche im Schrank sterben muss, ist ethisch top. Alles andere muss jeder selbst entscheiden, was er bei Mode-Einkauf wie bei jedem anderen Einkauf vor sich verantworten kann. Und eigentlich genau an diesem Punkt macht die Mode dann wieder Spaß - wenn man diese bewusste Entscheidung treffen kann: Das hier passt zu mir, weil ich es schön finde, weil ich weiß, wie es produziert wird, weil ich die Qualität mag, weil es meinem Verantwortungsgefühl entspricht. Und weil ich es deshalb liebe, mich damit zu schmücken. Mehrere Jahre lang.

Manuela Klebing