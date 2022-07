Ist Laudenbach zu schön für eine umfassende Dorferneuerung?

Gemeinderat: Amt für ländliche Entwicklung rät zu nur punktuellen Maßnahmen - auch wegen Finanzen

Laudenbach 14.07.2022 - 15:39 Uhr 2 Min.

Das Amt für ländliche Entwicklung rät der Gemeinde, in Absprache mit der Bevölkerung punktuelle Maßnahmen, etwa zur Begrünung, umzusetzen.

Als Grund führte Krüger vor allem die langen Wartezeiten bei der »umfassenden Dorferneuerung« an. So nennt sich ein Förderprogramm, bei der ländliche Gemeinden mit Unterstützung des ALE über mehrere Jahre in Arbeitsgruppen ein Gesamtkonzept erarbeiten, um ihren Wohnort lebenswerter zu gestalten. Bis Laudenbach an der Reihe sei, die entsprechenden Maßnahmen entwickelt seien und schließlich mit der Umsetzung begonnen werde, gingen »etliche Jahre« ins Land. »Es gibt einige Dörfer, da sieht es brutal viel schlechter aus als bei Ihnen«, betonte Krüger.

Statt dessen sollten die Laudenbacher überlegen, was das Dorf brauche und dazu punktuelle Maßnahmen in Angriff nehmen, erklärte Krüger. Diese seien im Rahmen einer »einfachen Dorferneuerung« ebenfalls förderfähig - gemessen an Laudenbachs derzeitiger Finanzkraft zu 40 Prozent und ohne Wartezeit. Am einfachsten umsetzbar wären laut Krüger kleinere Flächenentsiegelungs- und Begrünungsvorhaben. In jedem Fall müsse die Gemeinde erörtern, was sich die Bevölkerung wirklich wünscht und bei welchen Maßnahmen die Gemeinde den Eigenanteil stemmen kann.

Der ehemalige Bürgermeister Bernd Klein (CSU) bemängelte, dass bereits vor der Pandemie zusammen mit dem Leiter des ALE Unterfranken, Jürgen Eisentraut, punktuelle Maßnahmen ausgewählt und anschließend vorbereitet worden seien. Die Verzögerungen könne er nicht ganz nachvollziehen. »Natürlich muss man berücksichtigen, dass uns als Kommune die Hände finanziell ziemlich zusammengebunden sind«, räumte er ein.

Michael Breitenbach (CSU) erfragte außerdem, ob auch »private Häuslebauer« von einer Einfachen Dorferneuerung profitieren. Besitzern von sanierungsbedürftigen Häusern im Altort sei bei den ursprünglichen Planungen in Aussicht gestellt worden, finanzielle Unterstützung bei der Sanierung zu erhalten. Laut Krüger ist dies auch bei einfachen Maßnahmen möglich - jedoch nur in einem räumlich sehr begrenzen Radius um den öffentlichen Bereich, an dem Verschönerungen vorgenommen werden.

Gemeinderat Laudenbach in Kürze Im Gemeinderat in Laudenbach wurden am Dienstag weitere Themen besprochen. Jahresrechnung 2021: Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2021 einstimmig zur Kenntnis genommen. Unterm Strich sind rund 46.000 Euro vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt geflossen. Eigentlich Sollte die Verwaltung umgekehrt Einnahmen erwirtschaften, mit denen die Gemeinde Investitionen finanziert. Bernd Geutner, Leiter der Geschäftsstelle Kleinheubach betonte allerdings: »Es war eine viel höhere Negativzuführung von 300.000 Euro geplant.« Trotz allem sei das Ergebnis also positiv zu bewerten. Haushaltsplan 2022: Das Landratsamt Miltenberg hat den Haushaltsplan der Gemeinde für 2022 als rechtlich in Ordnung bewertet. Allerdings wies das Amt in einem Schreiben, das Bürgermeister Stefan Distler am Dienstag vor dem Gemeinderat verlas, auf die hohe Verschuldung Laudenbachs hin. Mit rund 1.150 Euro liege die Pro-Kopf-Verschuldung bereits jetzt weit über dem Landesdurchschnitt von 617 Euro. Bis Ende 2022 wird sich der Wert voraussichtlich auf fast 1.900 Euro erhöhen. In der zukünftigen Planung solle »dringend darauf geachtet werden«, die Zuführung zum Vermögenshaushalt zu erhöhen, so das Landratsamt. Änderung Bebauungspläne: Der Gemeinderat hat sich einstimmig dagegen entschieden, die Wandhöhe in den Bebauungsplänen »Bocksberg Mitte« und »Vorderer Bocksberg« zu ändern. Das Landratsamt hatte eine Änderung angeregt, weil zur Zeit verstärkt »Dachgeschosse mit relativ hohem Kniestock« geplant würden. Individuelle Befreiungsanträge hatte das Landratsamt zuvor abgelehnt. Da die Gebiete bereits größtenteils bebaut sind und mit betroffenen Planern Alternativlösungen besprochen wurden, erachteten die Gemeinderäte eine nachträgliche Änderung als ungerecht gegenüber früheren Bauherren.