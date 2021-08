Isabelle Bauer: »Ecuador ist ein Land der Kontraste«

Rüdenauerin unterrichtet seit einem Jahr Schulkinder in Quito

Blick auf den Chimborazo: Isabelle und Christoph Bauer leben mit ihren vier Töchtern seit einem Jahr in Ecuador. Das Lehrerehepaar arbeitet an der Deutschen Schule in einem Vorort von Quito und genießt es, in der Freizeit das Land zu erkunden.

Frau Bauer, wie kamen Sie auf die Idee, nach Ecuador zu gehen?

Mein Mann ist Gymnasiallehrer, er wollte schon lange Auslandserfahrungen sammeln. Nachdem unser Haus für die Familie zu klein wurde - wir haben vier Töchter - stand ein Umzug an, daher war vergangenes Jahr der richtige Zeitpunkt. Bei Ecuador passte das Gesamtpaket. Ich bin kann dort als Ortslehrkraft arbeiten, der Schuljahresrhythmus passt zu dem in Deutschland und Ecuador ist spanischsprachig. Da die spanische Sprachwelt sehr groß ist, können unsere Kinder damit später viel anfangen. Das Leben in Spanien selbst ist durch die Europäisierung kaum anders als das in Deutschland, daher entschieden wir uns für Südamerika. Auf der Didacta, wo jährlich ein Großteil der Auslandsschulen vertreten sind, lernte mein Mann 2019 Herrn Dr. Haist, den Schulleiter der deutschen Schule Quito kennen, und so wurde es schließlich Ecuador.

Wie sieht Ihr Leben dort aus?

Die deutsche Schule liegt nicht direkt in Quito, sondern im Vorort Cumbayá, wo wir auch wohnen. Cumbayá liegt auf 2300 Meter Höhe, also 500 Meter niedriger als Quito und hat dadurch ein sehr angenehmes Klima. Das Haus mit riesigem Garten und die ländliche Umgebung sind perfekt für uns.

Mein Mann arbeitet ab kommendem Schuljahr in der Schulleitung mit, ich weiter als Ortslehrkraft. Unsere älteste Tochter ging dort in die zweite Klasse, unsere Sechsjährige in den Kindergarten und die beiden Kleinen in eine ecuadorianische Krippe. Soweit die Theorie. Coronabedingt war die Schule zu, bis auf eine kurze Zeit vor den Schulferien. Daher haben wir kaum etwas vom Schulbetrieb mitbekommen und die Kinder noch nicht viel Spanisch gelernt. Der Unterricht läuft überwiegend auf Deutsch. Aber da 90 Prozent der Schulkinder Ecuadorianer sind, wird in den Pausen natürlich Spanisch gesprochen und die deutschen Kinder lernen die Sprache sehr schnell. Durch den Online-Unterricht ist das weggefallen. Wir freuen uns jetzt auf das neue Schuljahr, wenn wenigstens Wechselunterricht stattfinden wird. Am schwierigsten war die Situation für unsere zweite Tochter, weil der Kindergarten nur virtuell stattfand. Das funktionierte überhaupt nicht. Zum Glück durfte sie dann mit in die Krippe gehen, die unsere Jüngsten besuchen. Sie war dann zwar die Älteste, wurde aber gut eingebunden. Sie hat von den Kinder am besten Spanisch gelernt, sie spricht mit der typisch ecuadorianischen Sprachmelodie.

Sie gehen nach den Sommerferien also wieder zurück nach Ecuador?

Ja. Üblich sind drei Auslandsjahre, es gibt eine Verlängerungsoption bis acht Jahre - je nach Position. Uns gefällt es so gut, dass wir fünf Jahre bleiben wollen, dann stehen bei zweien unserer Töchter ohnehin Schulwechsel an.

Welche Kinder besuchen die Deutsche Schule in Quito? Sie sprachen von 90 Prozent Einheimischen?

Es sind zu 90 Prozent Kinder aus der ecuadorianischen Oberschicht, die sich das leisten kann. Dann natürlich die Kinder deutschsprachiger Lehrer und anderer Deutschsprachiger, die in Quito leben und arbeiten. Deutsche Schulen sind ein Teil der Außenpolitik. So wird ein Kontakt zu Deutschland hergestellt. Wenn diese Kinder aus der Oberschicht ein positives Bild und einen Zugang zu Deutschland haben, schadet das sicherlich nicht. 60 Prozent der Schulabgänger schreiben zwei Prüfungen, sowohl den ecuadorianischen Abschluss als auch das deutsche Abitur, mit dem sie problemlos in Deutschland studieren können. Was auch häufig genutzt wird.

Was fasziniert Sie an Ecuador besonders?

Die Vielfalt. Das Allerschönste an diesem Land ist die ungeheure Diversität der Natur. Da ist die Küstenregion am Pazifik mit Naturschönheiten wie den Galapagosinseln, den mittleren Teil durchziehen die Anden und weiter Richtung Brasilien gibt es Regenwälder, deren Grün und Fülle unsere Biologenherzen höherschlagen lässt. Klimatisch ist Ecuador ein herrliches Land, wir haben von den Temperaturen her - zwischen 12 und 25 Grad Celsius - immer Frühling in Cumbayá und Tageslicht von 6 Uhr früh bis abends 18 Uhr. Die Nächte sind angenehm kühl. An der Küste ist es immer warm und im Regenwald herrscht subtropisches Klima. Ich kann verstehen, dass es Ecuadorianern schwerfällt, sich an das deutsche Klima zu gewöhnen, vor allem im Winter. Aber Ecuador ist ein Land der Kontraste, so reich die Natur ist, so arm ist der Großteil der Menschen. Ihr Lebensstandard unterscheidet sich sehr stark.

Wie haben Sie die großen Unterschiede im Lebensstandard der Ecuadorianer erlebt?

Es ist extrem. Wenn man durch das Land fährt, gibt es da die reichen Wohngebiete, die Urbanizaciones, die eingezäunt sind und von großen Toren geschützt werden. Dann kommt man in arme Gegenden, wo die Häuser wie Garagen aussehen. Es ist kein angenehmes Gefühl, vor allem, wenn man mit einem hochmotorisierten Auto dort durchfährt. Ein solches Auto ist aufgrund mancher Straßen sinnvoll, trotzdem ist es ein unangenehmes Gefühl, mit protzigem Wagen zu fahren. Durch die Corona-Situation ist alles noch viel schlimmer geworden. Viele Menschen in Ecuador leben von der Hand in den Mund, Arbeitsplätze sind durch Corona weggefallen. Es ist eine Katastrophe. Ecuador hat kein staatliches System, das hilft. So trifft man oft auf Familien mit vier oder fünf Kindern, die am Straßenrand sitzen und betteln. Das trifft einen sehr und regt an, etwas zu tun.

Was wollen beziehungsweise können Sie tun?

Mein Mann und ich haben da unterschiedliche Ansätze. Er arbeitet in der Schulleitung mit und will das Stipendienprogramm weiterentwickeln. Damit sollen begabte Kinder aus ärmeren Schichten die deutsche Schule besuchen können. Hilfe zur Selbsthilfe ist langfristig das Beste und Bildung die Basis dafür. Das hilft auch den Familien dieser Kinder, denn der Zusammenhalt ist sehr groß. Wenn die Kinder später gute Arbeit haben, profitiert die ganze Familie davon. Es gibt bereits Stipendien für Absolventen, wenn sie in Deutschland auf Lehramt studieren. Sie werden während der Studienzeit finanziell unterstützt und sind dann verpflichtet, nach Studium und Referendariat fünf Jahre an der Deutschen Schule zu arbeiten.

Und Ihr Ansatz?

Mein Ansatz geht über die Damas Alemanas. Das sind Frauen mit Bezug zu Deutschland, wie der Name »deutsche Damen« bereits sagt. Manche sind mit Deutschen verheiratet, oder sie sind selbst Deutsche und arbeiten in Ecuador wie ich. Die Organisation unterstützt die Ärmsten der Armen. Früher waren hauptsächlich Frauen und Kinder die Zielgruppe, jetzt wurde es durch Corona ausgeweitet für alle, die Bedarf haben. Im Nachbarort haben wir ein kleines medizinisches Zentrum errichtet, wo Kranke kostenlos behandelt werden. Um die allergrößte Not zu lindern, werden seit einem Jahr wöchentlich Dutzende Lebensmittelkisten gepackt und verteilt. Das ist eine Lebenserhaltungsmaßnahme. So eine Kiste reicht einer armen Familie für sechs Wochen, uns würde sie gerade mal eine Woche reichen. Die Damas finanzieren sich rein über Spenden, die Mitgliederbeiträge sind bei rund 60 Mitgliedern eher gering. Im Land selber gibt es kaum eine Möglichkeit, Spenden zu bekommen.

Warum nicht? Sie sprachen doch von der reichen Oberschicht, warum helfen die Reichen den Armen nicht, warum sind sie auf Spenden anderer Länder angewiesen?

Zum Teil helfen sie schon, vor allem im eigenen Umfeld. Das Problem ist, dass es so sehr viel mehr Arme als Reiche gibt, sodass das Ungleichgewicht nicht komplett abgefangen werden kann. Es gibt keine Netzwerkstruktur, um Aufrufe im Land zu organisieren. Ich habe immer eine Dose mit Dollarstücken im Auto und halte an, wenn jemand am Straßenrand sitzt, auch wenn man sich merkwürdig vorkommt, Almosen zu geben. Das machen viele. Ich selbst engagiere mich mit meiner Kollegin und Freundin Julia bei den Damas für das Kinderheim San Vicente de Paul in Guido.

Wie wurden Sie auf das Kinderheim aufmerksam?

Durch eine Frau, die im Kindergarten der Deutschen Schule arbeitet. Sie war als Kind neun Monate lang in dem Heim und wurde dann von einer Familie adoptiert. Sie hat heute noch einen guten Kontakt dorthin. Das Heim wurde von der Companía de las Hijas de la Caridad gegründet, die Ordensschwestern betreuen aktuell 74 Kinder im Alter von vier Wochen bis 18 Jahre. Deren Eltern sind oft minderjährig. Armut, Drogen, Alkohol und Vergewaltigungen sind häufig die Ursache, warum die Kinder ins Heim gebracht werden. Die Ordensschwestern bekommen keine staatlichen Gelder, sind allein auf Spenden angewiesen. Es gibt sehr viele Heime in Ecuador und relativ wenige adoptionswillige Familien, seit Corona noch weniger. Adoptionsverfahren sind zudem sehr bürokratisch, es dauert dort fünf Jahre oder länger, ein Kind zu adoptieren.

Wie wollen Sie dem Heim helfen?

Zunächst fehlt Geld, jeder Euro zählt, zumal Lebensmittel, Obst und Gemüse, in Ecuador sehr billig sind. Ich würde auch sehr gerne FSJler aus Deutschland dorthin vermitteln. Für die jungen Menschen wäre es eine tolle Erfahrung und für die Schwestern eine große Hilfe. Die Nonnen kümmern sich rührend um die Kinder, aber die Köche und weltlichen Betreuer müssen natürlich von irgendetwas bezahlt werden.

Info: Mehr Informationen und der Kontakt für Spenden sind auf der Website der Damas Alemanas zu finden, https://damasalemanas.de.

Zur Person: Isabelle Bauer Isabelle Bauer (36), geborene Reus, wurde in Erlenbach geboren und wuchs in Rüdenau auf. Ihr Abitur legte sie in Amorbach ab und studierte anschließend Biologie in Würzburg. Nachdem sie das Studium 2010 mit dem Diplom abgeschlossen hatte, absolvierte sie ein Lehramtsstudium für Biologie und Chemie an Gymnasien. Ihr Referendariat begann sie 2013 in Würzburg, unterbrochen von Elternzeiten legte sie das zweite Staatsexamen 2017 ab und war erst in Bad Kissingen und später in Würzburg als mobile Reserve eingesetzt, bis sie eine feste Planstelle am Siebold-Gymnasium in Würzburg erhielt. Ihre Hobbys sind Taekwondo und "alles was mit Natur zu tun hat". Sie ist mit Christoph Bauer (38) aus Nördlingen verheiratet, der ebenfalls Biologie und Chemie für Lehramt studiert und im Raum Würzburg als Lehrer, dann Seminarlehrer am Friedrich-Koenig-Gymnasium gearbeitet hat. Die beiden haben vier Töchter im Alter von acht, sechs, drei und einem Jahr.