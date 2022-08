Irren ist menschlich: Eine Redakteurin berichtet

Unsere aktuellen Randnotizen

Bei manchen falschgeschriebenen Wörtern meldet sich gleich das Rechtschreibprogramm. In unseren Randnotizen geht es darum, dass es menschlich ist, Fehler zu machen.

Ich hatte beim Erstellen eines Artikels über den Besuch des Verkehrsministers Christian Bernreiter in Eschau Ende Juli eigentlich erwähnen wollen, dass der Leiter des Staatlichen Bauamts, Klaus (!) Schwab, vor Ort war. Jetzt hatte ich aber jüngst den Band »Sagen des klassischen Altertums« in der Hand, der zwischen 1838 und 1840 erschienen ist. Der Name des Autors: Gustav (!) Schwab. Dass dieser Fehler nie gedruckt wurde, ist dem aufmerksamen Gegenlesen eines Kollegen zu verdanken, der wohl schmunzeln musste, als er die Verwechslung aufdeckte. In solchen Fällen hilft einem der Spruch: »Errare humanum est.«. Also: »Irren ist menschlich.« Dieser Satz - trauriges Überbleibsel meiner einst passablen Lateinkenntnisse - hat mich etwas besänftigt.

Mit Lichtgeschwindigkeit

Manchmal geht uns Redakteuren dann aber doch mal ein Fehler durch die Lappen - und das, obwohl das Vier-Augen-Prinzip gilt. Das heißt, jeder Text muss gegengelesen werden. Nun ist im Redaktionsteam aber leider kein Physiker. Sonst hätte ich vor einigen Jahren bestimmt nicht geschrieben, dass eine Maschine im Industrie Center Obernburg (ICO) mit soundsoviel Meter pro Sekunde lief. Die genaue Angabe ist zwar in Vergessenheit geraten, nicht aber die Mail, die danach ins Postfach flatterte. Der Besitzer der Maschine klärte mich darüber auf, dass sie gemäß Artikel schneller als mit Schallgeschwindigkeit laufen würde. Schade eigentlich, dass das nicht stimmt: Das ICO würde Weltruhm erlangen!

Zur Weißglut getrieben

Es gibt aber auch ein paar Wörter, die ich auf Anhieb fast nie richtig schreibe. Besonders »Elektifirzierung« und »Bürgerinatiative« treiben mich regelmäßig zur Weißglut, da sie vom Rechtschreibprogramm direkt rot unterstrichen werden. Vielleicht liegt es am häufigen Vorkommen des Buchstabens »i«, der mich aus der Bahn wirft?Wenn alle Stricke reißen, muss dann doch mal ein »Irrtum & Korrektur« verfasst werden. Hier kann ich den lateinischen Spruch erneut aufgreifen. Der geht nämlich noch weiter: »Sed in errare perseverare diabolicum.« Das heißt: »Aber auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch.« Und teuflisch sein - das kann nun wirklich niemand wollen.

Julie Hofmann