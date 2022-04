Investor insolvent: Obernburg will Straße am Südhang noch 2022 fertigstellen

Nach der Pleite bleibt die Stadt auf einem Teil der Kosten für den »Mühlenblick« sitzen

Obernburg 12.04.2022 - 12:33 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das soll noch im Laufe des Jahres passieren, wie Bürgermeister Dietmar Fieger informiert. Dafür soll in den Haushalt ein entsprechender Betrag eingestellt werden. Die Stadt kann zudem auf eine Bürgschaft zurückgreifen. »Die hat aktuell noch einen Wert von 170.000 Euro«, so der Christsoziale. Wie viel das Ganze am Ende insgesamt kosten werde, könne man derzeit noch nicht sagen. Fest steht aber: Die Bürgschaft wird nicht reichen.

Für die Stadt ist das mehr als ärgerlich. Sie hatte mit dem Investor seinerzeit einen Erschließungsvertrag abgeschlossen. Dieser sollte sämtliche Leitungen verlegen, die Straße errichten und das Ganze schließlich an die Stadt übereignen. Sie wäre anschließend für den Unterhalt und die Verkehrssicherung zuständig gewesen. Die Häuser sind mit Strom und Wasser versorgt, allerdings gibt es noch immer nur eine grobe Straßendecke.

Steile Rampe für Mülltonne

Die Stadt will das richten, plant zudem aber auch eine Treppe samt schiefer Ebene am Ende der Straße mit Verbindung zur Bundesstraße. Sie soll den schmalen, notdürftig asphaltierten Weg ersetzen, den es dort aktuell gibt. Dort lassen die Anwohner aktuell ihre Mülltonnen herab, zuvor hatten sie sie einige Zeit mühsam den Hang hochziehen müssen. Künftig solle das noch bequemer möglich sein, so Fieger.

Die Planungen für Straße sowie Treppe übernimmt das Ingenieurbüro, das der Investor einst für die Tiefbauarbeiten engagiert hat. Wer das Ganze umsetzt, steht noch nicht fest. Zunächst muss der Posten im Haushalt festgesetzt werden, dann beginnt die Suche nach einer Baufirma.

Damit scheint vor Ort zumindest eine Baustelle dem Ende entgegen zu gehen. Den Hauseigentümern kann die Stadt derweil nicht helfen. Bei einigen sei schon einiges an Verzweiflung zu spüren, sagt Fieger. Eine Betroffene hatte zuletzt über Bauverzug, Mängel und hohe Schäden berichtet.

Ins Gewissen geredet

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen: Einen Bebauungsplan für das Areal hatte es bereits viele Jahre gegeben. »Doch es war nie etwas umgesetzt worden«, sagt Fieger. Umso mehr freute sich die Stadt, als die Frankfurter Investoren Interesse bekunden. 2019 beginnen die Arbeiten - trotz des Unmuts einiger Nachbarn. Tenor: Das Areal sei ungeeignet für eine Bebauung. Das Gelände liegt am Hang, heute führt eine steile Straße zu den Gebäuden. Bald nach Baustart melden sich bei der Stadt die ersten Eigentümer. Es laufe unrund vor Ort, es gehe kaum etwas voran. Die Stadt sucht das Gespräch mit den Investoren, »redet ihnen ins Gewissen«, mahnt selbst die Fertigstellung der Straße an. Es passiert: nichts. Irgendwann seien die Investoren nicht mehr greifbar gewesen, so Fieger. Es folgt die Insolvenz: vom Bauträger Hagomel sowie der Eigentümergesellschaft mbmts.

Investoren weiter willkommen

Auch wenn die Stadt enttäuscht zurückbleibt: Sie wolle Investoren auch künftig willkommen heißen, so Fieger. »Jedem, der hierher kommt und sagt, er möchte etwas unternehmen, bieten wir Unterstützung an.« Aber vielleicht werde er künftig - als Schlussfolgerung aus alledem - noch etwas intensiver recherchieren und schauen, um wen genau es sich dabei handele. Soweit das denn möglich sei. »Grundsätzlich jedoch können wir die Leute nicht unter Generalverdacht stellen, dass etwas schief gehen wird.«

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER