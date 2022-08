Interview: Tötungsdelikt in Elsenfeld - Pflegende Angehörige oft psychisch am Limit

Hilfe suchen, bevor es zu spät ist

Miltenberg 18.08.2022 - 17:30 Uhr 3 Min.

Für Angehörige wird die häusliche Pflege ihrer Verwandten oft zur psychischen Belastung. Betroffene sollten auf Warnsignale achten und sich frühzeitig hilfe Suchen. Heinrich Almritter

Die Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige (BAS) ist im Landkreis Miltenberg unter anderem dafür da, rechtzeitig über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Heinrich Almritter ist Vorsitzender der BAS. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was die Pflege von Angehörigen psychisch so herausfordernd macht und welche Warnsignale Betroffene rechtzeitig ernstnehmen sollten.

Herr Almritter, hätte man den Vorfall in Elsenfeld verhindern können?

Das ist zu diesem Zeitpunkt Kaffeesatzlesen pur. Wir sprechen über eine Situation, die möglich gewesen sein kann, aber wir wissen nicht, was im konkreten Fall passiert ist. In allgemeinerer Form lässt sich allerdings schon etwas dazu sagen, wie es Menschen geht, die andere über längere Zeiträume zu Hause pflegen. Denn viele geraten dabei in eine hohe psychische Belastungssituation, das ist Fakt.

Was macht die Pflege von Angehörigen mental so belastend?

Oft kehren sich Familienverhältnisse um: Die Eltern, die früher immer für uns gesorgt haben, brauchen jetzt unsere Hilfe. Diese Umkehrung der Rollen muss erst mal verarbeitet werden. Dann müssen wir auch unterscheiden zwischen akuten Pflegesituationen und solchen, die sich über Jahre hinweg entwickeln. Letztere bieten mehr Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen und Aufgaben innerhalb der Familie zu verteilen. Anders ist es bei einem Schlaganfall oder Oberschenkelhalsbruch, das sind Klassiker im Alter. In so einer Situation ist die Umstellungszeit für die Familie sehr kurz.

Ein Faktor, der die psychische Belastung zusätzlich eskalieren kann, ist wachsende Demenz. Viele demente Senioren werden immer ruhiger und kommunizieren irgendwann gar nicht mehr. Dann geht es auch um Trauer: Ein Mensch, der für die ganze Familie sehr wichtig war, verblasst langsam. Noch krasser ist es, wenn die Demenz mit Aggressionen einhergeht. Das ist seltener, kommt aber immer wieder vor. Allein die Vorstellung: Wir lieben unsere Eltern, aber wenn wir sie berühren, um aus dem Bett zu helfen, schlagen sie plötzlich um sich. Angehörige fragen sich dann: Wie kann das sein, das ist doch nicht mehr meine Mutter? Das ist besonders belastend.

Auf welche Warnsignale einer Überlastung sollten pflegende Angehörige und deren Umfeld achten?

Wenn ich etwa als Freund der Familie beobachten kann, dass jemand für sich selbst keinerlei Ruhephasen mehr einplant oder einplanen kann, dann ist es eigentlich schon fünf nach zwölf. Jeder braucht die Chance, immer wieder Kraft zu tanken. Und wenn es nur zwei Stunden sind, in denen sich die Nachbarin kümmert oder ein, zwei Tage pro Woche in der Tagespflege. Ein anderes Warnsignal, das leider in Deutschland immer noch ein Tabuthema ist, ist Gewalt in der Pflege. So, wie die Pflegebedürftigen aggressiv werden können, passiert das auch umgekehrt. Das muss gar nicht heißen, dass gleich jemand krankenhausreif geschlagen wird. Das kann eine Ohrfeige sein, oder dass man mal jemanden wegschubst. Eigentlich reicht schon verbale Aggression. Das passiert übrigens auch im professionellen Bereich, es wäre fatal, das nur den Angehörigen zuzuschustern. So etwas ist ein klares Zeichen von maximaler Überforderung.

Diese Warnsignale bei sich zu erkennen ist ein wichtiger Schritt, aber damit ist es nicht getan. Wie können sich Betroffene von der Pflegesituation distanzieren?

Man sollte es nicht so verstehen, dass Hilfe suchen heißt: "Ich kapituliere." Wenn ich gesundheitliche Probleme habe, dann gehe ich auch zum Hausarzt. Es geht mir nicht um Werbung für die BSA, aber man sollte sich an Beratungsstellen wenden und dort die Situation schildern. Und das alles lieber zu einem Zeitpunkt, an dem es noch einigermaßen funktioniert und vielleicht gerade beginnt, kritischer zu werden. Das Ergebnis der Beratung kann man in Ruhe im Familienkreis besprechen: Holen wir Unterstützung ins Haus? Welche Angebote gibt es außerhalb? Das kann Tagespflege sein, es gibt aber auch in vielen kommunen im Landkreis niedrigschwelligere Angebote auf ehrenamtlicher Basis.

Viele Angehörige fürchten sich vor Reaktionen wie: "Du willst mich doch nur loswerden". Wie kommuniziert man den zu Pflegenden, dass man es alleine nicht mehr schafft?

Ganz wichtig ist: Auch bei professioneller Unterstützung geht es ja darum, noch möglichst lange daheim pflegen zu können. Wobei auch ein gutes Pflegeheim eine völlig legitime Geschichte sein kann, wenn alle gemeinsam entscheiden, dass das die beste Lebenssituation ist. Die zu Pflegenden müssen versorgt sein, aber eben so, dass von den Angehörigen niemand zusammenbricht. Die richtige Kommunikation hängt auch vom konkreten Fall ab: Wenn es rein um hauswirtschaftliche Unterstützung geht, kann man sagen: "Es ist doch besser, wenn ich die zwei Stunden in der Woche, die ich sonst damit verbringe, deine Wohnung zu wienern, ganz mit dir verbringen kann". Bei der Tagespflege und vergleichbaren Angeboten geht es neben der Entlastung auch um soziale Kontakte für die Senioren selbst. Sie kommen unter Leute, treffen häufig alte Bekannte, bleiben beschäftigt. Auch das kann man so kommunizieren.

Annika Namyslo

Weitere Informationen und Kontakte finden Sie auf der Webseite der Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige unter https://www.seniorenberatung-mil.de