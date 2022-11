Interview: Der ehrenamtliche Pfarrhelfer Andreas Schmitt zum »Abend des Gebets« am Samstag in Volkersbrunn

»Ein Licht in die Dunkelheit unserer aktuellen Situation hinaustragen«

Leidersbach 23.11.2022 - 12:24 Uhr 5 Min.

Andreas Schmitt ist im Pastoralen Raum Elsenfeld und in der Pfarrgemeinde "Maria im Grund" Leidersbach ehrenamtlich tätig. Er hat jetzt mit seinem Team den "Abend des Gebetes" organisiert, der am Samstag, 26. November ab 17 Uhr in St. Rochus in Volkersbrunn stattfindet.

Nur zehn Prozent der Gläubigen gehen sonntags noch zur Messe. Was sind die Gründe für den Rückgang?

Kirche hat aktuell in der öffentlichen Wahrnehmung einen schweren Stand. Hierfür spielen mit Sicherheit die Diskussionen um die Missbrauchsskandale, die notwendige Übernahme von Verantwortung bei begangenen Fehlern sowie die Verteilung von Macht eine große Rolle. Jedoch die gesamte Entwicklung diesem Themenkomplex zuzuschreiben, ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Unsere Gesellschaft hat sich massiv verändert. Heute trifft jeder, und das ist auch gut so, frei die Entscheidung an einem Gottesdienst teilzunehmen oder eben auch nicht. Einen gesellschaftlichen Zwang wie in früheren Zeiten gibt es heute nicht mehr. Allerdings sind in meinen Augen gerade heute viele Menschen auf der Suche nach Sinn und Orientierung. Ein weiterer Punkt ist mir an dieser Stelle sehr wichtig. Der Maßstab für den Erfolg eines Gottesdienstes oder eines kirchlichen Angebotes sollte nicht die Zahl der Teilnehmer sein. Vielmehr geht es um das persönliche Gefühl, die Zeit sinngebend investiert zu haben. Dann kann ich diese positiven Erfahrungen und Emotionen auch in mein persönliches Umfeld tragen.

Sind unsere Gottesdienste vielleicht altmodisch, verstaubt und zu streng?

Gottesdienste unterliegen einem gewissen Ritus. Das ist aus meiner Sicht gar nicht mal so sehr das Problem. Vielmehr haben wir hier das Thema, dass sich Kirche sehr oft hinter symbolischen "hohen Mauern" versteckt. Da wird schon komisch geschaut, wenn jemand nicht weiß, dass an dieser und jener Stelle im Gottesdienst aufgestanden wird, oder wenn das Kind nach einer halben Stunde nicht mehr ruhig sitzen mag. Diese Mauern zu durchbrechen ist für Kirchenexterne gar nicht so einfach. Daher ist es wichtig, neben den Gottesdiensten auch alternative und niederschwellige Angebote zu machen.

Welche Idee steckt hinter Ihrer Veranstaltung "Abend des Gebetes"?

Wir befinden uns bereits auf der Zielgeraden des Jahres. Die vorweihnachtliche Zeit ist oft durch viele Kalendereinträge geprägt. Weihnachtsfeiern, Geschenkeeinkauf und mit all dem, was schnell noch in diesem Jahr erledigt werden muss. Der "Abend des Gebetes" gibt die Möglichkeit einfach einmal ganz dem Alltag zu entfliehen, die Energietanks wieder aufzufüllen und sich im Herzen berühren zu lassen. Dort verbinden wir die liturgischen Elemente Rosenkranz, Prozession, Messfeier und Anbetung miteinander. Das Thema "Licht" steht ganz klar im Vordergrund des Abends. Das traditionelle Rosenkranzgebet wird mehrfach durch kurze Impulse unterbrochen. Bei der Lichterprozession wollen wir bewusst auch ein Licht in die Dunkelheit unserer aktuellen Situation in der Welt hinaustragen. Nach der Messfeier wird die Kirche in einem anderen Licht erscheinen und so eine Atmosphäre geschaffen, die es ermöglicht, zur Ruhe zu kommen und zu reflektieren, was uns gerade bewegt. Das Angebot ist bewusst in die verschiedenen Teile gegliedert. So kann jeder für sich entscheiden, was ihn anspricht und jederzeit "ein- und aussteigen" oder auch den ganzen Abend im Gebet verbringen.

Sie hatten im Juli einen Spielplatzgottesdienst in Volkersbrunn gefeiert. Wie kam der bei den Gläubigen an?

Die Reaktionen waren sehr positiv. Viele Familien haben es genossen sich bei wunderschönem Wetter zwanglos an einem Alltagsort Gedanken über Gott zu machen. Erstaunlich war hier, dass dieser Gottesdienst von allen Generationen angenommen wurde. So hatten wir bei der Segnung der Fahrzeuge vom Bobby-Car bis zum Rollator alles dabei.

Es gibt einige neue Gottesdienstformen. Zum Beispiel macht der Update-Gottesdienst, ein Mix aus Konzert, Anbetung, Predigt und Gespräch von sich reden. Bei der Church-Party werden kirchliche Räume verlassen und Menschen in ihrem Zuhause besucht. Beim gemeinsamen Essen sprechen die Teilnehmer dann über ihren Glauben und darüber, was sie bewegt. Haben solche Formate Potenzial?

Kirche muss sich den Menschen und ihren Problemen zuwenden und sie dort abholen, wo sie gerade stehen. Diese Angebote haben genau diesen Ansatz im Blick und werden daher zukünftig ein wichtiger Bestandteil sein, wenn wir weiterhin Menschen erreichen wollen.

Es gibt Vollmondgottesdienste, Straßengottesdienste oder Zeitlosgottesdienste. Es gibt Gottesdienste, die nicht nur in Kapellen, Kirchen oder Wegkreuze gefeiert werden, sondern auch an ganz "normalen" Orten, an denen sich das Leben abspielt, beispielsweise auf dem Marktplatz, dem Grillplatz, der Wassertretanlage oder dem Spielplatz. Warum kommen solche Gottesdienste bei den Gläubigen besser an als Gottesdienste in der Kirche?

Wie bereits erwähnt, braucht es niederschwellige Angebote, um auch wieder andere Personengruppen zu erreichen. Hierfür bieten sich Alltagsorte wunderbar an, da man sich beispielsweise auf dem Marktplatz freier fühlt als in einem Kirchenraum. Weiterhin erwartet man bei einer solchen Aktion auch irgendwie immer etwas Besonderes. Bei der ganzen Diskussion dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass viele Menschen gerne die Messfeier in der Kirche besuchen und diese für sie auch sehr wichtig ist. Diese Angebote sind daher immer nur eine Erweiterung und kein Ersatz. Vielmehr ist es von großer Bedeutung, dass wir am Erhalt unserer Kirchen arbeiten. Der Kirchenraum ist und bleibt der zentrale Ort für Gottesdienste, die auch hier lebendig gestaltet werden können. Dies ist eine unseren zentralen Aufgaben.

Ab Herbst sind im Pastoralen Raum Elsenfeld Haltestellengottesdienste geplant. Was kann man sich darunter vorstellen?

Vor der Errichtung des Pastoralen Raums Elsenfeld haben wir uns Gedanken gemacht, was die doch teilweise sehr unterschiedlichen Orte des Raumes miteinander verbindet. Hierbei sind wir dann auf die Buslinie 62 gekommen, die sich über alle Orte erstreckt. Gemeindereferent Rainer Kraus hat diese Idee dann aufgenommen und bietet, verteilt über ein ganzes Jahr, in jedem Ort des Pastoralen Raumes an einer Bushaltestelle einen kurzen geistigen Impuls an.

Wie kann man Menschen wieder zum Kirchenbesuch bewegen?

Ich hatte schon angesprochen, dass die Bewertung der Anzahl der Besucher von liturgischen Angeboten aus meiner Sicht nicht der wichtigste Punkt sein sollte. Menschen, die an kirchlichen Angeboten teilnehmen, müssen sich in ihrer Situation abgeholt fühlen und einen Mehrwert für sich erkennen können. Dies kann durch eine spielerische Darstellung auf dem Spielplatz, dem symbolischen Warten an der Bushaltestelle aber genauso durch ein paar gute Gedanken in einer Predigt geschehen. Wenn wir das schaffen, werden sie wiederkommen und sie werden auch darüber in ihrem persönlichen Umfeld sprechen.

Wie ist Ihre Vision der Gottesdienste für die Zukunft?

Für mich gibt es nicht die "eine" Vision eines Gottesdienstes in der Zukunft. Wir haben in unseren Reihen viele Engagierte, sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche, mit guten Ideen für ein breites Spektrum an liturgischen Angeboten. Wir ehrenamtlich Engagierten haben im Pastoralen Raum Elsenfeld viele Freiheiten, um verschiedene Dinge einfach mal zu probieren. Diese sollten wir auch nutzen. Wichtig hierbei ist aus meiner Sicht, die Menschen und deren persönliche Lebenssituation in den Fokus zu stellen. Sei dies beim meditativen Spaziergang zur Wassertretanlage, bei der Auszeit am Kirchturm oder beim Gottesdienst am Sonntag in der Kirche.

Zahlen und Fakten: Abend des Gebets Der "Abend des Gebetes" am Samstag, 26. November, in Volkersbrunn besteht aus mehreren Stationen. Die Gebetsbausteine können einzeln besucht werden oder auch den kompletten Abend ausfüllen. Los geht's um 17 Uhr mit einem Lichter-Rosenkranz mit Impulsen zum Alltag. Um 17.45 Uhr gibt es ein Adventsleuchten mit Lichterprozession "Auf dem Weg zu ihm". Um 18.30 Uhr beginnt die Heilige Messe. Nach dem Gottesdienst findet um 19.30 Uhr eine "Holy Hour" statt. Dabei geht es um die Begegnung mit Gott und Gebeten um Heilung. Am Ende gibt es den eucharistischen Segen. Musikalisch umrahmt wird die "Holy Hour" durch die Projekt-Band "GrundTon" aus den Ortsteilen mit Liedern aus dem Jubilate Deo. Im Anschluss findet ab 20.30 Uhr ein "Get together", ein Zusammensein bei einem Heißgetränk, statt.