Internationale Truppe zum Einsatz in Klingenberger Naturschutzstation

Bohlenweg gebaut

Klingenberg a.Main 19.08.2022 - 15:33 Uhr < 1 Min.

Gemeinsam arbeitet die internationale Truppe noch an den letzten Metern des Bohlenweges. Die internationale Truppe hat sich auf den letzten Holzdielen des Bohlenweges verewigt. Die jungen Erwachsenen, die Betreuer vom Bauhof sowie Mitarbeiter der Greifvogelstation sitzen gemeinsam auf dem Bohlenweg. Ein Stück des fertig gebauten Bohlenwegs der internationalen Truppe.

Die Stadt Klingenberg war zum zweiten Mal Kooperationspartner des Vereins IBG (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsstätten e.V.), der weltweit gemeinnützige Projekte organisiert.

Zwei Wochen lang arbeitete die Truppe zusammen mit dem Bauhof an dem Steg. Dieser soll als Erholungs- und Besinnungsweg für die Naturschutzstation dienen. Die Vorbereitungen für das Projekt liefen bereits sechs bis vier Wochen bevor die 18- bis 25-Jährigen anreisten. »Das Holz stammt aus dem eigenen Forst, wir sind dann selbstständig an das Sägewerk gefahren und haben dann das Holz wieder hergeholt«, so Bauhof-Mitarbeiter Simon Fertig. Er und seine Kollegen Sven Fertig, Peter Pinnel und Aaron Schnell betreuten die jungen Erwachsen beim Bau des Holzstegs.

Die Zusammenarbeit mit den ausländischen Gästen lief laut allen Beteiligten sehr gut. Teilweise musste die Leiterin Luisa Schillinger übersetzen, doch man habe auch »noch das eigene Englisch, was von der Schule übrig blieb« benutzt, so die Bauhof-Mitarbeiter. Auch die Teilnehmer waren begeistert. Irene (18) aus Barcelona war bereits bei drei Camps dabei. »Ich mochte dieses Projekt sehr gerne, besonders wegen der Gastfreundschaft der Menschen.« Und auch der fertige Bohlenweg kann sich sehen lassen.

