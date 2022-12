Intensive Debatte: Erlenbachs Stadtrat will die ICO Süderweiterung möglich machen

Kritik von Bürgern

Erlenbach am Main: Das Industrie Center Obernburg möchte sich in Richtung Süden erweitern. Und zwar um 40 Hektar. Das betrifft einen See, ein Stück Wald sowie drei Anwohner in der Straße "Am Uferrain", deren Wohngebäude dann ans Industriegebiet angrenzen würden. Foto: Stefan Gregor 16.12.2022

Der Stadtrat entschied sich dennoch für die Einleitung eines Bebauungsplan-Verfahrens, das die Gestaltung des Areals zwischen ICO und Viktoriaheim genauer bestimmt. Das betrifft einen See, der zugeschüttet, und eine Waldfläche, die gerodet werden soll; außerdem die Anwohner einer kleinen Siedlung im Wald. Zudem rückt das Industriegebiet näher in Richtung Erlenbach.

Mit 17 Stimmen von CSU, SPD und einem Freien Wähler stellte sich eine breite Mehrheit hinter diese Erweiterung. Abgelehnt wurde sie von den drei anwesenden Grünen sowie von Hans-Jürgen Fahn, dem zweiten Freie Wähler. Fahn hatte auch beantragt, dass die Wortbeiträge der Räte angesichts dieser "Jahrhundertentscheidung" protokolliert werden. Das lehnte das Gremium aber mehrheitlich ab. Laut Bürgermeister Michael Berninger (CSU) mangelt es der Stadt an einem dafür notwendigen Stenografen. Immerhin saßen im Publikum rund 70 Bürger als Zeugen der Debatte - und diese hakten gleich zu Beginn kritisch nach.

Während die ICO-Betreiberfirma Mainsite bisher vage von der Ansiedlung innovativer Firmen spricht, wollte es ein Bürger genauer wissen. Er fragte, welche Art von Industrie dort entstehen soll. "Es ist etwas anderes, ob chemische Industrie oder eine Schuhfabrik entsteht", sagte er und setzte nach: "Soll es wie das bisherige Areal auch ein Störfallbetrieb werden?" Vertreter des ICO bestätigten dem Bürger kurz, dass sie chemische Industrie nicht ausschließen und es sich in Teilen um Störfallbetriebe handeln könne. Das bedeutet, dass dort in der Produktion gefährliche Stoffe in Mengen verwendet werden könnten, die besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordern. Mehr Details über die möglichen Firmenansiedlungen gab es in der Sitzung aber nicht.

Mehrere Bürger erhoben ihre Stimmen, um den Informationsfluss zu bemängeln. Timo Lindemann sagte zum Beispiel: "Angesichts der Dimension finde ich, dass die Bürger der Stadt viel stärker eingebunden werden sollten." Er bat das Gremium, die Entscheidung zu vertragen und erst öffentlich besser über das Vorhaben aufzuklären. Ein anderer Bürger kritisierte: "Ich bin platt: Ich hätte über das Vorhaben vorab eine Info im Amtsblatt an alle Bürger erwartet." In die gleiche Kerbe schlug Ratsmitglied Hans-Jürgen Fahn. Er sagte: "Es fehlt eine aktive Bürgerbeteiligung." Er stellte bereits ein mögliches Bürgerbegehren gegen den Beschluss in den Raum. Fahn erhielt für seinen Redebeitrag Applaus aus dem Publikum, den Bürgermeister Berninger mit Verweis auf die Geschäftsordnung abwürgte.

Die Kritik am Informationsfluss bügelte Berninger ab. Die Süderweiterung stehe bereits seit Jahren im Raum, sei vom Stadtrat immer wieder befürwortet worden. Sein Argument für den Beginn des Bebauungsplan-Verfahrens: "Ohne den heutigen Beschluss gibt es keine Bürgerbeteiligung, denn dann wird sie nicht nötig." Damit beruft er sich auf die Art von Bürgerbeteiligung, die im Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nötig ist. Allerdings ist mit dem jetzigen Beschluss bereits der Rahmen für die Erweiterung auf 40 Hektar praktisch gesetzt und auch die genaue Fläche umrissen. Wie viel Raum für den tiefergehenden Wunsch nach Mitsprache bei der Gestaltung des Areals noch bleibt, ist fraglich. Zumal die Mainsite das Verfahren offenbar schnell umgesetzt sehen will. In einer Pressemitteilung der Mainsite wird Geschäftsleiter Johannes Huber zitiert, dass er mit einem Abschluss schon im Frühjahr 2024 rechnet.

Bürgermeister Berninger sprach sich in drastischen Worten für die zügige Erweiterung aus: "Wir müssen als Verantwortliche der Stadt alles dafür tun, um den Standort zu sichern", sagte er und fügte an: "Sonst haben wir als Stadt Erlenbach ein Problem." Nach seiner Darstellung hängt der Wohlstand der Stadt vom Erfolg des ICO ab. Obendrein stellte er die Entscheidung als eine Alles-oder-Nichts-Frage dar. Nach seinen Worten muss der Standort in seinem jetzigen Zustand als gefährdet gelten. Er erinnerte, dass zwei Firmen am ICO jüngst in wirtschaftliche Schieflage geraten seien und beschrieb ein Drohszenario: "Bricht eine der großen Firmen weg, wird es schwierig, den Standort aufrecht zu erhalten."

Mainsite-Chef Huber formuliert das in einer Pressemitteilung nicht ganz so dramatisch: "Die dauerhafte Stabilität des Standorts lässt sich nur erhalten, wenn wir den erforderlichen Platz für Neuansiedlungen schaffen." Es gehe darum, sich von der Automobilindustrie und ihren Konjunkturschwankungen unabhängiger zu machen. Huber betont die Bedeutung des ICO als Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber für die gesamte Region. Vom ICO liegt unserem Medienhaus dazu noch keine konkrete Aussage vor, aber Stadträte sprachen davon, dass die Mainsite mit der Schaffung von 1000 neuen Arbeitsplätzen durch die Erweiterung rechnet.

Zum Verständnis: Das Geschäftsmodell der Firma Mainsite beruht darauf, anderen Firmen auf dem Gelände der ehemaligen "Glanzstoff" Infrastruktur - also etwa Straßen und das Logistikzentrum - sowie Dienstleistungen - zum Beispiel Werksicherheit, Werkfeuerwehr, Kantine - bereitzustellen. Industriebetriebe können sich einmieten. Sie finanzieren dann diese Rahmenbedingungen gemeinsam und profitieren davon, dass sie sich nicht selbst und alleine darum kümmern müssen. Für die Stadt bedeutet die Ansiedlung der Industrie wiederum Gewerbesteuereinnahmen. Wobei insbesondere die Einnahmen aus dem ICO in Erlenbachs Stadtkasse stark schwanken.

CSU und SPD begründeten ihre Entscheidung vor allem mit der wirtschaftlichen Bedeutung. Martin Gundert (CSU) stellte die Erweiterung gar als "wirtschaftliche Notwendigkeit" dar. Von der Erweiterung profitiere die Stadt durch Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Zudem sei das ICO ein Ankerpunkt für kleinere Betriebe der Region. Die Firmen bildeten rund 250 Azubis aus. Benjamin Bohlender (SPD) sagte: "Am ICO hängen Existenzen und der Wohlstand der Region." Es biete wohnortnahe Arbeitsplätze. Für die Zukunft brauche es aber einen gesunden Branchenmix. Der Bürgermeisterkandidat der SPD bei der Wahl im Frühjahr 2023 verband seine Zustimmung auch mit einem besonderen Anspruch: "Wir wollen ein vorbildhaftes Industriemodell realisieren, das in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe setzt."

Eberhard Großmann (Grüne) und Hans-Jürgen Fahn zweifelten an, dass sich ein solches Projekt nachhaltig umsetzen lässt. Großmann sagte: "Ein Flächenfraß in diesem Umfang passt nicht in die Zeit von Klimawandel und Artensterben." Die Stadt trage damit vielmehr zur Verschärfung des Klimawandels bei. Und er fragte sich, woher denn die Ausgleichsflächen für so ein riesiges Areal herkommen sollen. Er forderte die Verantwortlichen im ICO auf, über eine Umstrukturierung des bestehenden Geländes nachzudenken: Es sei sinnvoller in die Höhe statt in die Breite zu wachsen. Fahn sagte: "Der Flächenverbrauch ist gigantisch und für den gesamten Kreis problematisch." Er kritisierte, dass dem Gremium bisher zu wenige Informationen vorliegen, um eine Entscheidung zu treffen. Beispielhaft wies er auf ein Artenschutzgutachten hin. Das habe das ICO zwar bereits erstellen lassen, die Ratsmitglieder konnten es laut Fahn aber noch nicht einsehen.

Bürgermeister Berninger gab zu: "Es wird ohne massive Eingriffe in die Umwelt nicht gehen." Allerdings erkläre sich die Mainsite auch bereit, mit dem ehemaligen Spallgelände eine "Umweltsünde größten Ausmaßes" zu beseitigen. Gundert und Bohlender kündigten für ihre Fraktionen an, dass sie die Pläne auch nach der jetzigen Zustimmung noch im Detail beleuchten wollen. Gundert sagte: "Wir wollen heute nichts durchwinken", fügte aber auch an: "Wir werden es nicht allen Recht machen können."

Bohlender gestand ein: "Es gibt auch gute Argumente dagegen." Gerade mit Blick auf ökologische Fragen und den Flächenverbrauch. Aber: "Wir sehen zuallerst die Chancen." Die Bedeutung des ICO als Wirtschaftsfaktor erkennen dabei auch die Kritiker an und betonten, dass sie sich den Ausbauplänen nicht grundsätzlich versperrten. Angesichts des Umfangs von kritischen und detaillierten Rückfragen aus dem Gremium und der Bürgerschaft wird sich noch zeigen, wie schnell die Planung der Erweiterung nun tatsächlich vorankommt.

Kevin Zahn