Integration dank Lerneifer und Einsatz

Zwei syrische Flüchtlinge absolvieren Ausbildung zum Systemplaner

Geschäftsführer Stefan Wüst (ganz rechts) freut sich für seine beiden Ex-Azubis Mohammad Mohammad (links) und Mouhammad Ramadan (rechts). Beide wurden in eine Festanstellung übernommen.

»Wenn man etwas will, dann erreicht man das auch.« Mouhammad Ramadan hatte in Syrien studiert. Nach seiner Flucht kam er zunächst nach Passau, wo Verwandte wohnen. Ende 2016 kam er dann nach Großwallstadt, wo er bis heute lebt und auch in der Feuerwehr engagiert ist. »Im Kontakt mit Menschen lernt man am besten die Sprache«, lacht Ramadan.

Schulabschluss und Praktikum

Zunächst besuchte er die Integrationsklasse in der Berufsschule in Obernburg und machte dort seinen »Quali«, den qualifizierenden Mittelschulabschluss. Er absolvierte das Berufsvorbereitungsjahr und verschiedene Praktika, unter anderem bei Wüst Ingenieure GmbH als technischer Systemplaner. Dort gefiel es dem jungen Mann so gut, dass er gleich Werbung bei Mohammad Mohammad für ein Praktikum dort machte, als die beiden sich zufällig am Bahnhof trafen.

Mohammad Mohammed war mit seiner Familie aus Syrien zunächst in die Türkei geflüchtet, sah dort aber keine Perspektive für sich. In Syrien hatte er Abitur gemacht, konnte sich aber nicht an einer türkischen Universität einschreiben. Also machte er sich mit Hilfe von Schleppern auf den Weg über das Meer nach Griechenland und dann nach Deutschland.

Erster Schritt: Sprachkurs

Hier angekommen absolvierte er zunächst einen Sprachkurs und suchte gerade nach einem Ausbildungsplatz, als es zu besagtem Treffen am Bahnhof kam. Auch er bewarb sich zunächst um einen Praktikumsplatz bei Wüst Ingenieure GmbH und wurde prompt genommen. »Herr Wüst hat mir die Tür geöffnet, dafür bin ungeheuer dankbar,« sagt der junge Mann, der mittlerweile in Obernburg ein Zuhause gefunden hat.

»Das Praktikum zeigt mehr als eine Note«, ist sich Stefan Wüst sicher. Dieses Prozedere hatten auch Mouhammad Ramadan und Mohammad Mohammad durchlaufen. Beide bewiesen praktische Begabung und Leistungsbereitschaft, waren stets pünktlich und zuverlässig, weshalb sie schließlich einen Ausbildungsvertrag als Technisch Systemplaner bei Wüst Ingenieure angeboten bekamen.

Betrieblicher Unterricht

Als sich in der Ausbildung ein paar Defizite zeigten, gab es betrieblichen Unterricht - eine nicht selbstverständliche Leistung eines Ausbildungsbetriebs. Das hat beiden sehr geholfen, was sie unumwunden zugeben. Geschäftsführer Wüst: »Unsere Azubis sollen ihre Prüfungen nicht mit Ach und Krach bestehen, sondern gut. Dafür bekommen sie von uns alle Unterstützung.«

Beide haben ihre Ausbildung mit gutem Erfolg abgeschlossen, eine Leistung, auf die sie zu Recht stolz sind. Mouhammad Ramadan und Mohammad Mohammad wurden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen - ohne Probezeit. Beide wollen hier Wurzeln schlagen und haben mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.

Hintergrund: Technischer Systemplaner Der Technische Systemplaner ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetzt und hat den technischen Zeichner ersetzt. Unterschieden wird zwischen drei Fachrichtungen: Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (alt: Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik), Stahlbau und Metallbautechnik und elektrotechnische Systeme. Die duale Berufsausbildung dauert 3,5 Jahre, eine Verkürzung auf 3 Jahre ist möglich. (Quelle Wikipedia und Ausbildung.de) mwz