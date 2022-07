Innovationspreis für Verbindungsspezialist Adapt

Regionale Wirtschaft: Auszeichnung der Mittelstandsunion für Großheubacher Unternehmen - Vor 50 Jahren gegründet

Großheubach 07.07.2022 - 20:14 Uhr < 1 Min.

Staatsminister Christian Bernreiter (links) und die Vorsitzende der Mittelstandsunion Unterfranken, Jutta Leitherer, übergeben den Innovationspreis an Adapt-Inhaber Paulinus Hohmann (Mitte). Foto: Adapt

Mit rund 300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Großheubach und den Werken in Machov (Tschechien) und Zagreb (Kroatien) ist Adapt Elektronik Spezialist für Kabel-Verbindungssysteme für Medizintechnik, Industrieelektronik, Energie und Umwelttechnik sowie die Automobilindustrie. In Großheubach und den anderen beiden werken werden vor allem anspruchsvolle Kleinserien nach spezifischen Kundenanforderungen gefertigt.

Den Innovationspreis wurde Adapt-Inhaber Paulinus Hohmann im Kitzinger Innopark von der Bezirksvorsitzenden der Mittelstandsunion Jutta Leitherer überreicht. Adapt gehöre zu den unterfränkischen Unternehmen, deren Produkte als innovativ und nachhaltig zu bezeichnen seien. »Oftmals sind diese Firmen gar nicht über einen kleinen Kreis hinaus bekannt. Wir wollen mit der Preisverleihung diesen Firmen ein kleines Dankeschön aussprechen und den Inhabern und Mitarbeitern Anerkennung für ihr Wirken zollen«, sagte Jutta Leitherer.

Hauptredner der Veranstaltung war Staatsminister Christian Bernreiter, der sich begeistert darüber äußerte, mit welcher Innovationskraft bayerische Firmen auf ihren Geschäftsfeldern erfolgreich sind. Neben Adapt wurden das Weingut-Weinhotel Müller in Hammelburg und die Kitzinger Firma Libero auf deren Gelände die Preisverleihung stattfand ausgezeichnet.

kü