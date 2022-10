Innenministerin Faeser zu Besuch beim runden Geburtstag der SPD Michelstadt

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 20.10.2022 - 11:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser war am Wochenende Gast beim Michelstädter SPD-Ortsverein.

Präsent: Hoher Besuch aus Berlin, wenn die Partei allen Grund zum Feiern hat. Zum Festakt anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Michelstädter Ortsverbands der SPD war am Wochenende Bundesinnenministerin Nancy Faeser in den Odenwald gereist. Gefragt war sie auch als Landesvorsitzende der Partei, die nach mehr als 20 Jahren CDU-Vorherrschaft in Hessen bei den nächsten Landtagswahlen im Herbst 2023 den Wechsel schaffen will. Noch steht nicht fest, wer als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten ins Rennen gehen wird. In ihren Grußworten kamen auch andere als die schlagzeilenträchtigen Themen zur Sprache, die da sind: explodierende Energiekosten, Inflation und die Angst vor einer weltweiten Rezession, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Waffenlieferungen der Nato und das staatliche Hilfsprogramm.

Sorgen bereiten der Innenministerin besonders die Cybersicherheit, »eine neue Qualität der Bedrohungslage durch gezielte Desinformationskampagnen und ein sehr großes Unsicherheitsgefühl«, das seit Beginn des Kriegs am 24. Februar stetig zugenommen habe. »In einem demokratischen Rechtsstaat kann es eine hundertprozentige Sicherheit niemals geben«, mahnte Faeser zur Besonnenheit. Die Ministerin unterstrich, dass die Untergliederung in Michelstadt zu den wenigen in Deutschland gehöre, die auf eine so lange sozialdemokratische Tradition, damals noch unter der Vorläuferbezeichnung als Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, zurückblicken dürfe. Sie selbst ist Vorsitzende eines Ortsvereins einer Kleinstadt im Taunus.

Deutlich: »Wir lieben unseren Weihnachtsmarkt und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass er auch 2022 alle Besucher verzaubert.« So wird Bürgermeister Tobias Robischon in einer Mitteilung der Stadt Michelstadt zitiert, um keine Zweifel daran aufkommen zu lassen, ob in diesem Jahr in der Adventszeit wieder der Michelstädter Weihnachtsmarkt stattfindet. Abstriche wird es auch hinsichtlich des festlichen Erscheinungsbilds nicht geben. In Fragen des Energiebedarfs habe die Stadt Gespräche mit den Versorgern geführt und die Kostenentwicklung im Blick, was nicht erst auf die aktuelle Kostenentwicklung zutreffe. »Licht im Advent, an Weihnachten und zur dunklen Jahreszeit« ist aus Sicht von Bürgermeister Tobias Robischon unverzichtbar.

Kulturamtsleiter Heinz Seitz bezeichnet es der Meldung nach als einen Irrglauben, anzunehmen, dass ein Weihnachtsmarkt sich als Einsparpotenzial eigne. Wer eine derartige Rechnung aufmache, »muss auch ins Kalkül ziehen, dass für Michelstadt nichts gewonnen ist, wenn aufgrund fehlender Weihnachtsstimmung die Besucherzahlen nach unten gehen, der Handel unmittelbar leidet und das Image des Markts über Jahre hinaus ramponiert ist«, so seine Begründung. Auch die Nachbarstadt Erbach hat signalisiert, nach zwei Jahren Pause, den als »Erbacher Schlossweihnacht« beworbenen Marktbetrieb anzubieten. Beide Weihnachtsmärkte öffnen am Freitag des ersten Adventswochenendes, 25. November.

Informativ: Den Seniorenwegweiser des Odenwaldkreises gibt es in Papierform bereits seit dem Jahr 2008. In Arbeit ist nun auch eine digitale Version, die im nächsten Jahr online gehen soll. So heißt es in einer Meldung aus dem Landratsamt. Federführend wird das Projekt von der Hauptabteilung Arbeit und Soziale Sicherung in Zusammenarbeit mit der Kreistochter InA gGmbH umgesetzt. Mit der App »Seniorenwegweiser Odenwaldkreis« sollen Interessierte noch schneller Zugang zu regionalen Angeboten und Ansprechpartnern finden. Wie es in der Meldung heißt, sind »technikaffine Kundinnen und Kunden des Kommunalen Job-Centers an der Erstellung der App beteiligt. Darüber erhalten sie die Möglichkeit, ihre Kenntnisse im Umgang mit Anwendungssoftware zu erweitern und digitale Kompetenzen auszubauen. Gleichzeitig schulen die Teilnehmenden ihr Allgemeinwissen und erweitern ihr Wissen über politische und soziale Zusammenhänge«.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche Informationen sind für mich als Bürger des Odenwaldkreises im Alter wichtig? Auch was bisher als Broschüre in Printform zur Verfügung stand, wird zusätzlich auch digital nutzbar sein. Neu sei, dass Ergebnisse aus der Bürgerbefragung »Altenplanung 2022« eingearbeitet werden. Hierzu zählen auch Informationen zu generationsübergreifenden Wohnprojekten, zu Förderangeboten bei seniorengerechten Umbauten oder zu Fortbildungsangeboten im Alter. Auch die Kommunikation von Hilfen und Unterstützungsangeboten bei Pflegebedürftigkeit soll mehr Raum bekommen.

Manfred Giebenhain