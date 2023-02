Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Infos und Ausbildungsmessen sollen Berufseinstieg erleichtern

Gesamtsitzung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft mit Vorstandswahl

Miltenberg 12.02.2023 - 15:52 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Teilnehmer des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft bei ihrem Betriebsrundgang durch die Firma Löwe in Kleinwallstadt.

Demnach besteht das Vorstandsteam nun aus Dirk Elias (Vorsitzender Wirtschaft und Geschäftsführer), Harald Frankenberger (Vorsitzender Schule), Silvia Dehner, Monique Haas und Kerstin Hoffmann. Im erweiterten Gremium sitzen Katja Wehner-Theinert, Nicole Pfeffer und Hildegard Bauer.

Anlass zur Diskussion gaben bei der Sitzung vor allem die Fragen der Personalgewinnung sowie die Werbung um neue Auszubildenden in den Schulen der Region, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zu wenige Bewerber

Treffpunkt des Arbeitskreises war die Kleinwallstadter Firma Löwe Fenster Löffler, die den Teilnehmern aus Schule, Betrieben und Institutionen nicht nur den Tagungsraum und eine Betriebserkundung bot, sondern auch ihre Situation bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen schilderte.

Geschäftsführer Leo Löffler und zwei Kollegen nannten Beispiele für erfolgreiche Karrieren nach einer Lehre, schilderten aber auch aktuelle Probleme, die Ausbildungsplätze im kaufmännischen - vor allem im handwerklichen Bereich als Glaser/Fensterbauer - zu besetzen. Schwierig sei die Lage, da die Anzahl der Bewerbungen in den vergangenen Jahren deutlich abnahm, gleichzeitig aber die Zahl der Abbrecher oder Wechsler in andere Branchen anstieg. Somit seien von sieben Ausbildungsplätzen nur drei besetzt.

Eltern bei Berufswahl beteiligen

Die Vertreter der Schulen und Institutionen im Arbeitskreis debattierten über Maßnahmen, um den Übergang von der Schule in eine passende Ausbildung zu erleichtern und den Schülern ein möglichst breites Spektrum an Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu vermitteln. Schulinterne und regionale Ausbildungsmessen, berufsorientierende Eltern- und Infoabende ergänzen laut Pressemitteilung bayernweiten Aktionen wie »Tag des Handwerks« und »Woche der Aus- und Weiterbildung«.

Einig waren sich die Teilnehmer, dass Eltern weiterhin intensiv in Berufswahlprozesse eingebunden werden müssen. Insgesamt seien große Anstrengungen aller Beteiligten erforderlich, um den Veränderungen der Gesellschaft und vor allem der »Generation Z« gerecht zu werden.

Vorsitzender Frankenberger informierte über neue Maßnahmen und aktuelle AK-Projekte. Er warb für die Unterstützung des Förderprogramms »Talent und Verantwortung« für leistungsstarke Mittel- und Realschüler durch Betriebe im Landkreis. Die Weiterführung des Programms im Schuljahr 2023/24 steht der Mitteilung zufolge in Frage, da die Finanzierung der Workshops aufgrund sinkender Sponsorenbeteiligung noch nicht gesichert sei.

bInfos: https://www.schulamt-miltenberg.de/arbeitskreise/schule-wirtschaft/projekt-talent-und-verantwortung/

lml