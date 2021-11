In Zukunft besser gegen Starkregen gerüstet

Gemeinderat: Kirchzeller Gremium beschließt Maßnahmen im Böhnweg - Breiterer Kanal zum Bach

Kirchzell 14.11.2021 - 13:58 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als Folge der starken Regenfälle am 22. Juni kam es im Autohaus Walter, insbesondere im unteren Hofbereich und Werkstattbereich zu Rückstau und Hochwasserbildung. Maßgeblicher Grund dafür war das vom Böhnweg abfließende Oberflächenwasser, das durch eine Kanalleitung beziehungsweise einen offenen Graben den Hang hinunter bis zur Staatsstraße geführt wird. Dort quert ein Oberflächenkanal die Staatsstraße und verläuft weiter zum Kanalsammler auf dem Grundstück der Firma Walter.

Für diesen Kanal ist ungefähr in der Mitte ein Schachtbauwerk errichtet, wo sich der Kanal von 40 Zentimeter auf einen Durchmesser von 20 Zentimeter verjüngt, bevor das Wasser in den Kanalsammler eingeleitet wird. Bedingt durch diese Querschnittsreduzierung konnte das Wasser nicht mehr ungehindert abfließen und staute sich.Die Firma »Häuslebauer« aus Amorbach hat nun vom Schachtbauwerk den bestehenden Kanal mit dem Durchmesser 20 Zentimeter herausgenommen und durch einen neuen Kanal mit Durchmesser 40 Zentimeter bis zum Bach ersetzt, so dass das Oberflächenwasser des Böhnweges über diesen separaten Oberflächenkanal direkt in den Gabelbach eingeleitet werden kann. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betrugen 10 800 Euro.

Da hier dringender Handlungsbedarf wegen der bereits entstandenen Schäden bestand und die Firma Häuslebauer kurzfristig über freie Kapazitäten verfügte, wurde diese von der Verwaltung mit den Arbeiten beauftragt. Das Resultat stellt eine erhebliche Verbesserung der Ableitung des Oberflächenwassers des Böhnwegs dar.

Kosten über 10 000 Euro

Da die Kosten den in der Geschäftsordnung geregelten Betrag von 10 000 Euro geringfügig überschritten, war eine nachträgliche Beschlussfassung durch den Gemeinderat notwendig. Diese Notwendigkeit wurde auch vom Gemeinderat so gesehen und deshalb genehmigte er nachträglich einstimmig die Ausgaben für die Herstellung eines neuen Kanals zur Ableitung des Oberflächenwassers des Böhnwegs.

Hangrutsch in Breitenbuch

Bei einem weiteren Starkregenereignis eine Woche später in Breitenbuch kam es zu einigen Hangrutschen und starken Überschwemmungen.Hier wurde Konrad Repp mit der Behebung der Unwetterschäden beauftragt. Die Kosten für die Beseitigung der Unwetterschäden, den Einbau einer Schottertragschicht am Dörnbacher Weg sowie das Ausbaggern des Grabens an der Straße Richtung Hainbuche inklusive Einbau einer Schottertragschicht betragen 2700 Euro.

Hans-Jürgen Freichel