In Sulzbach feiern alle Generationen

Fasching: Kitakinder führen Zug an - Route führt am Seniorenheim vorbei

Helau und Konfetti: Die Hippie-Gymis vom SV. Passend zum 50-jährigen Jubiläum: Der Wagen der Marktgemeinde mit Bürgermeister Martin Stock und symbolischem Brautpaar.

Los ging's am Rathaus, danach vorbei am Seniorenheim, wo gut gelaunte Männer und Frauen auf ihren Rollatoren schunkelten. Am Straßenrand standen vor allem junge Familien. Kleinkinder tapsten in Bären- oder Dinokostümen an der Hand der Eltern.

Die Vereine nutzten den Straßenfasching, um auf ihre Jubiläen aufmerksam zu machen. So feierte der Musikverein Edelweiß sein 100-jähriges Bestehen und gab Faschingblasmusik zum Besten. Im Anschluss an den Faschingszug lud die Kegelgesellschaft "Gut Holz" zur sogenannten After-Train-Party ein.

jup