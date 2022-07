In Pflege mit Mut Lösungen umsetzen

Wie wird sich die Pf­le­ge der Zu­kunft an­ge­sichts der de­mo­gra­fi­schen Ent­wick­lung und den An­for­de­run­gen an die Fach­kräf­te und die Eh­renamt­li­chen dar­s­tel­len? Die­se Fra­ge wur­de in ei­ner Ver­an­stal­tung der am 23. März ge­grün­de­ten So­zial­ge­nos­sen­schaft »Di­gi­tal vi­tal« im neu­en Haupt­ge­bäu­de der Wi­ka im Klin­gen­ber­ger Stadt­teil Trenn­furt am Sams­tag be­leuch­tet. Klar be­nannt wur­de in den ver­schie­de­nen Vor­trä­gen und in der an­sch­lie­ßen­den Po­di­ums­dis­kus­si­on, dass drin­gen­der Hand­lungs­be­darf be­steht.