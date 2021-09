In Obernburg Schnäppchen jagen und dabei Gutes tun

Im Gespräch:

Schnäppchen einkaufen und dabei Gutes tun. Das können Kunden nun schon seit fast drei Jahren in Obernburg. In dieser Zeit hat sich der Stöberladen zu einem Erfolgsmodell entwickelt und mittlerweile über 30000 Euro an den Förderverein "Hilfe in Not" gespendet. Unser Mitarbeiter Martin Roos fragte bei Ehrenamtlichen und bei Kunden des Stöberladens nach den Gründen des Erfolges und warum sie im Stöberladen einkaufen.

Hanne Kempf (62) Mönchberg, Vorsitzende des Vereins "Menschen helfen Menschen":

"Ich denke, die Menschen, die zu uns kommen, nehmen dankbar an, dass wir für einen guten Zweck arbeiten. Wichtig ist aber auch, dass unser Warensortiment in ansprechender Weise präsentiert wird, und dass unsere Verkaufsgegenstände und das Ladengeschäft von uns immer sauber gehalten werden. Wir bemühen uns auch immer freundlich zu sein, und jedem Kunden ein Lächeln zu zeigen. Dies ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man bei Preisen von einem oder zwei Euro an der Kasse zu hören bekommt: "Ihr seid zu teuer". Aber dann denke ich wieder an die Menschen, die es richtig hart getroffen hat, und weswegen wir den Laden ehrenamtlich betreiben. Darum möchte ich ein ganz dickes "Danke" sagen, sowohl an alle unsere Spender und Spenderinnen, als auch an unsere Kunden und Kundinnen. Ohne all diese Menschen wäre unser ganzes Engagement sinnlos und wir hätten dem Förderverein "Hilfe in Not" bisher weitaus weniger zukommen lassen können".

Gabriele Karbach: (58), Collenberg, Zweite Vorsitzende des Vereins "Menschen helfen Menschen":

"Ich arbeite hier, weil ich etwas Gutes tun möchte und will damit etwas zurückgeben, von dem was man hat. Manche Leute fragen, warum wir nur zweimal in der Woche geöffnet haben. Wir machen das ja alles ehrenamtlich und sind mindestens vier bis fünfmal die Woche hier im Laden, denn es gibt auch im Hintergrund viel Arbeit. Wir müssen die Ware sortieren, saubermachen und die Regale neu bestücken. Ich hätte nicht gedacht, dass sich unser Stöberladen in den drei Jahren so gut entwickelt. Aber wir haben halt auch einen sehr guten Standort".

Martin Wolf (50) und sein Sohn Fabian (13) aus Erlenbach:

"Ich finde es gut, dass hier gebrauchte Sachen wieder verkauft werden. Das ist sehr nachhaltig. Außerdem kommt ja der Erlös einem wohltätigen Zweck zugute. Es ist als ein doppelter positiver Effekt. Man kann hier guten Gewissens gut erhaltene Sachen abgeben. Ich bringe häufig Sachen und heute habe ich auch etwas gekauft". Auch mein Sohn Fabian, der heute mit dabei ist, findet den Stöberladen gut. Er hat auch schon seine Spielsachen und Bücher und DVD's hier abgegeben".

Gashi (40) aus Bad König:

"Ich komme öfters hierher und kaufe für meine Frau und meine Kinder ein. Die Sachen hier sind sehr günstig und alles ist sauber. Gerade in Corona-Zeiten schaut man, dass man günstige Sachen bekommt. Auch heute habe ich etwas gekauft."