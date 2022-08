In Obernburg entsteht ein Regenbogen-Weg

Die Obern­bur­ger Hob­by­künst­le­rin El­ke Fie­ger taucht ei­nen Pin­sel in ei­nen Ei­mer mit li­la Far­be. Da­mit be­malt sie ei­ne der Trep­pen­stu­fen am Möm­ling­tal­ring in der Rö­mer­stadt. Da­vid Klim­mer, der bei der Stadt Obern­burg als So­zial­päda­go­ge für die Ju­gend­ar­beit zu­stän­dig ist, un­ter­stützt Fie­ger bei der Ak­ti­on. So ent­steht nach und nach das Bild ei­nes far­ben­fro­hen Sch­met­ter­lings, der Glo­cken­blu­men an­f­liegt.