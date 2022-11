In Laudenbach stellten die Juden einst 10 Prozent der Einwohner

Geschichte: Gerhard Lang spricht über jüdisches Leben in Laudenbach in zwei Jahrhunderten - Auf den Spuren von Emmanuel Lindheimer

Laudenbach 15.11.2022 - 12:10 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gerhard Lang hat monatelang die Spuren jüdischen Lebens in Laudenbach recherchiert. Kreidezeichnung des Emanuel Lindheimer vom Miltenberger Maler Philipp Wirth (1808 -1878).

Rechnungsbücher, Katasterbücher und auch Lagerbücher hatte er durchforstet. Dabei erlebte er auch so manchen Frust, weil die Quellenlage insgesamt sehr lückenhaft war und er »nur« über zwei Jahrhunderte, die Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts, belastbare Fakten recherchieren konnte. Aber das Ergebnis der aufwendigen Arbeit kann sich sehen lassen und soll in einem Beitrag im zweiten Band der Ortschronik Laudenbach Ende des Jahres 2023 seinen Niederschlag finden.

Nicht abgesichert

Wirklich sicher nachweisbar sind jüdische Einwohner Laudenbachs im 18. und im 19.Jahrhundert, auch wenn schon vorher jüdisches Leben in der Gemeinde zu vermuten ist - aber eben nicht durch Quellen abgesichert. Eine gute Idee war es, den bebilderten Vortrag mit einem Mann einzurahmen: mit Emanuel Lindheimer, 1823 in Laudenbach geboren, der dort eine Lehre als Zeugweber absolvierte und 1856 gegen ein Meistergeld von vier Gulden in Miltenberg als Meister angenommen wurde. Seine Mutter Kehla führte in Laudenbach einen Krämerladen und Emanuel, als vermutlich ältester Sohn, wirkte nach ihrem Tod 1858 als Testamentsvollstrecker. Nach seiner ersten Ehe kaufte er in Laudenbach ein Haus - heute Brunnenweg 3, und übernahm nach dem Tod der Mutter auch das Elternhaus - heute Bachgasse 7. Das galt als »Herrschaftliches Haus« und wurde vermutlich 1806 vom Großvater Manes zusammen mit Moises Mannheimer vom Freiherrn von Fechenbach ersteigert. Es war nicht nur ein Wohnhaus, sondern diente auch als »Judenschul«, als »Judenbad« und als jüdisches Schlachthaus. Nachdem Emanuel 1862 in Miltenberg die Lizenz zur Ausübung der Weberei erhalten hatte, siedelte in der zweiten Hälfte der 60er Jahre dorthin um und kaufte 1876 das Haus 362, direkt neben dem Stadtbrunnen am Schnatterloch, das Haus, in dem lange Jahre der »Bote vom Untermain« zu finden war.

Bei seiner Suche nach früheren Spuren von Juden in Laudenbach stellte Lang fest, dass der Ort weder auf der Karte »Jüdische Siedlungen in Unterfranken vor 1350« zu finden ist, noch auf der gleichnamigen Karte aus dem Jahr 1932. Aus der Region sind Spuren von Juden ab dem 14.Jahrhundert nachweisbar, in Laudenbach selbst liegen erst kurz vor 1700 sichere Nachweise vor, nämlich im Fechenbach'schen Archiv und den dortigen Rechnungsbüchern, in denen die üblichen Schutzgelder ausgewiesen sind.

Lang berichtete auch über die Synagogengemeinschaft ab 1726 und die Leichenplatzgemeinschaft ab 1730 zwischen den Juden in Kleinheubach und denen in Laudenbach, ein Zeichen dafür, dass lange Zeit in keinem der Orte eine eigenständige jüdische Gemeinde bestand. Die Voraussetzung dafür war eine »Minjan«, für die mindestens zehn jüdische Männer ab 13 Jahre notwendig waren.

Niederlassen schwierig

Wie schwierig es für Juden war, sich irgendwo niederzulassen, dass es auch unter den jüdischen Einwohnern Widerstand gab, weil man Konkurrenz befürchtete, dass man sich gegenseitig überbot, als es um den Kauf des »Judenhauses« in Laudenbach ging, dass 1808 im Einwohnerverzeichnis 48 Juden im Ort nachgewiesen sind - immerhin 10 Prozent der Bevölkerung -, stellte Lang detailliert vor.

Auch wie sich nach der faktischen Aufhebung der Leibeigenschaft durch die Judenedikte spätestens 1813 die Situation weiterentwickelte und wie vor allem durch Auswanderung die Zahl der Juden in Laudenbach im späten 19.Jahrhundert wieder sank, bis schließlich vor 1900 keine jüdischen Einwohner mehr nachweisbar sind. Letzter Blick auf Emanuel Lindheimer: Nachdem er 1886 sein Haus in Laudenbach mit Mikwe und Synagoge an das Ehepaar Jäger verkauft hatte, war das Ende der jüdischen Gemeinde in Laudenbach faktisch besiegelt.

Heinz LInduschka