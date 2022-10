In Gottersdorf: Äpfel mit Birnen verglichen

220 Sorten im Odenwälder Freilandmuseum präsentiert

Walldürn-Gottersdorf 10.10.2022 - 15:33 Uhr 2 Min.

Beeindruckende Vielfalt: Über 100 verschiedene Apfelsorten wurden den Besuchern am Wochenende im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf präsentiert. Bei den Apfel- und Birnentagen mit Sortenbestimmung am Wochenende im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf wurde gezeigt, wie Apfelsaft/Most hergestellt wird. Auf unserem Bild zu sehen sind der ehemalige Freilandmuseums-Hausmeister Peter Fiege (roter Pulli), Helfer Herbert Frisch (Mitte) und Uwe Krömker vom Hausmeister-Team, wie sie gerade die zuvor gemahlenen Äpfel in eine Saftpresse befördern.

Als Experten vor Ort waren Hermann Wilhelm Schreiweis, Sprecher des Deutschen Pomologenvereins in Baden-Württemberg und Werner Nussbaum, Sprecher der Landesgruppe Hessen. Die beiden Fachleute waren Ansprechpartner alle für Fragen rund um Äpfel und Birnen und ihr Fachwissen kam den Gästen auch noch in anderer Form zugute: Besucher hatten die Möglichkeit, Äpfel und Birnen mitzubringen und diese bestimmen zu lassen.

Wie Most gemacht wird

Helfer Herbert Frisch, Uwe Krömker vom Hausmeister-Team und der ehemalige Freilandmuseum-Hausmeister Peter Fiege präsentierten den Besuchern den klassischen Weg der Apfelsaft-/Most-Herstellung und standen den Besuchern bei Fragen gerne Rede und Antwort. Für den Vorgang kam auch eine sehr alte Saftpresse zum Einsatz. Diese sei bis vor einigen Jahren bei einem Landwirt in einer Scheune vorhanden gewesen und habe dann schließlich 2018 den Weg ins Museum gefunden, wie die Mitarbeiter aus den Reihen des Museums vor Ort berichten konnten.

Frisch erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus die Vorgehensweise: Zunächst werden die Äpfel gewaschen und im Anschluss gemahlen - so wie sie sind, entkernt oder entfernt wird nichts. Dieser Vorgang des Mahlens konnte am Samstag und Sonntag zwar auch mit einem traditionellen, manuell per Kurbel zu bedienendem traditionellen Arbeitsgerät gezeigt werden, aufgrund des schnelleren Mahlvorgangs wurde aber auch auf eine elektrische Maschine zurückgegriffen. Im Anschluss wird das gemahlene Obst zur weiteren Verarbeitung in die Saftpresse. Aus dieser Vorrichtung - die rundherum mit einer Rinne inklusive Ablauf umgeben ist - läuft der Saft dann in bereitgestellte Auffanggefäße. Ein Tuch, mit dem die Presse ausgekleidet ist, verhindert, dass die anderen, festen Apfelbestandteile, welche nicht in den Saft sollen, aufgefangen werden. Most entsteht durch die anschließende Gärzeit (bis zu mehreren Wochen), Apfelsaft ist das Produkt, welches sofort verwendbar/verfügbar ist. Dass der Fokus am Wochenende etwas mehr auf den Äpfel als auf den Birnen lag, hat seine Gründe und spiegelt auch die allgemeine Verwendung und Häufigkeit wieder, denn Äpfel sind nach der Ernte wesentlich länger halt- und lagerbar.

Besucherstimmen

»Ich bin sehr begeistert, dass es so ein Angebot wie hier gibt. Es ist besser, die Äpfel und Birnen real zu sehen, anstatt sie nur von Bestimmungsbüchern her zu kennen. Auch dass hier im Freilandmuseum die Experten einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, ist toll«, so Irmgard Wernher-Lippert aus Tauberbischofsheim. »Ich finde es schön, dass man hier bei allen Sorten erfährt, um was es sich handelt, beispielsweise, wenn sie von einem Baum stammen, den die Großeltern in ihrem Garten einmal gepflanzt haben. Weiter gibt es im Freilandmuseum tollen Apfelsaft - der schmeckt ganz anders als herkömmlicher, sehr lecker«, fasste Vera Stephan aus Lauda ihre Eindrücke zusammen. Stefan Willbuch aus Hochheim am Main meint: »Es ist hier alles sehr schön und interessant gemacht. Interessant finde ich, dass gezeigt wird, wie Most mit Hilfe einer alten, traditionellen Presse entsteht und dass vom Apfel wirklich alles verwendet wird.«

Margareta Sauer, Leiterin des Freilandmuseums, zog am Montag ein positives Fazit des Wochenendes im Zeichen der Äpfel und Birnen: »Wir sind sehr zufrieden, vor allem der Sonntag war sehr gut besucht. Es waren viele interessierte Familien dar, welche sich beispielsweise die Vorführungen zur traditionellen Apfelsaftherstellung angesehen haben. Darüber hinaus haben zahlreiche Gäste die Möglichkeit genutzt, sich Apfel- und Birnensorten bestimmen zu lassen. Das Tasting verschiedener Sorten wurde ebenfalls gut angenommen. Uns ging es darum, die Vielfalt in Sachen Äpfel und Birnen zu präsentieren.«

Marco Burgemeister