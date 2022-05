In der Stille in Hausens alter Dorfkirche zu sich selbst finden

Jürgen Hafner setzt mit Geräuschcollagen vor Objekten von Christoph Jakob und Wolfgang Müller Ruhepol in hektischer Zeit

Hausen 23.05.2022 - 14:15 Uhr 1 Min.

Die eindrucksvollen Basaltstelen von Christoph Jakob im Chorraum rundeten sich mit den Geräuschen von Jürgen Hafners Steinchen in einer Blechdose zu einer Art intensivem Gesamtkunstwerk.

Dort war am Sonntagmorgen eine Klanginstallation von Jürgen Hafner zu erleben, eine Geräuschmontage und -collage von 18 Minuten Dauer, die Hafner als Liveperformance im säkularisierten Kirchenschiff als Performance zelebrierte.

Ausstellungs- und Konzertraum

Die Alte Dorfkirche ist zugleich atmosphärisch dichter Ausstellungsraum und idealer Konzertsaal für zeitgenössische Musik von großer Authentizität. Auf der Basis des von CD eingespielten Klangteppichs der besonderen Art ergänzte, veränderte und bereicherte Hafner in seiner unvergleichlich ruhigen und sensiblen Weise mit Geräuschen unterschiedlichster Art den Sound, der mit »Klangteppich« vermutlich am besten beschrieben wird, legte in immer neuen Schichten interaktiv neue Geräusche über die bestehenden, mal mit Klaviertönen, mal mit hellen Glöckchen, mal mit dem Klang von Steinchen in einer Blechdose, dann wieder mit der Stimme, mit einem Schleifen auf dem Steinboden der alten Kirche - und das Verblüffende: Im Publikum herrschte fast atemlose Stille und Aufmerksamkeit, manche schlossen sogar die Augen, als wollten sie gar nicht sehen, mit welchen Mitteln Hafner die Geräusche erzeugte.

Reise in »innere Welten«

Als »Reise in die inneren Welten« hat der seine Kunst mal charakterisiert, und ganz offenbar empfanden das die drei Dutzend Zuhörer als spannende Reise mit vielen Erkenntnissen. Zurückgeworfen auf sein eigenes Ich, in einer meditativen Atmosphäre, frei vom Lärmpegel unserer hektischen Zeit konnte man in Hausen zu sich selbst kommen, konnte sich auf eine Entdeckungsreise in sein Inneres aufmachen, ungezwungen, frei und ganz locker zwischen Meditation und einer Art inneren Musik - auch wenn die vermutlich bei jedem Zuhörer ganz anders klang, je nachdem, was er bei seiner Reise ins Innere sah, hörte und fühlte.

Und auch Hafner kann das nur bestätigen. Selbst für ihn sind die Live-Performances immer wieder ein »Abenteuer«, keine gleicht der anderen. Vielleicht wirkte gerade deshalb die Expedition ins Innere, der Mut, Stille auszuhalten und auf sich wirken zu lassen, am Sonntagmittag so spannend und keine Sekunde langweilig - nicht trotz sondern gerade wegen der Pausen und der Stille. Die Ausstellung und die Klangperformance sind so wichtig - gerade in unserer Zeit -, dass der Titel variiert werden sollte: »Es ist höchste Zeit!«

bDie Ausstellung in der Alten Dorfkirche Hausen, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst (ZAK), ist bis 5. Juni zu sehen samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr.