In der Ruhe liegt der Geschmack: Eschauer Rapsöl-Produzenten lassen sich von Bestellflut nicht hetzen

Michael Ackermann und Matthias Frieß stellen "Spessarter Rapsöl" her

Eschau 11.07.2022 - 14:20 Uhr 5 Min.

Im kleinen Eschau (Kreis Miltenberg) stellen Michael Ackermann und Matthias Frieß seit 2006 ihr aktuell sehr gefragtes "Spessarter Rapsöl" her. Der Raps blüht längst nicht mehr leuchtend gelb. Übrig geblieben sind dunkle Schoten. In ihnen liegen die kugeligen Samen, ähnlich wie bei Erbsen.

Dass Frieß und Ackermann einmal Speiseöl herstellen, war so nicht geplant. Beide sind Nebenerwerbslandwirte, beide bauen Raps an. Beide wollen das, was sie auf dem Feld produzieren, »regional vermarkten, um uns Großhändler und Wege zu sparen«, wie Ackermann sagt. Zuletzt hatten sie ihre Ernte bis nach Obernburg schleppen müssen. Die Annahmestelle im eigenen Dorf ist längst dicht. »Das hat Zeit gekostet, die wir wir nicht hatten.« Ihre Idee daher: den Raps selbst verwerten, Biodiesel herstellen. Doch die Auflagen seien enorm, die Hürden riesig. »Das hat uns schnell erschlagen.« Plan B: eine Ölmühle.

Mühle statt Kuhstall

Ein Platz ist schnell gefunden: Auf dem Hof von Frieß steht ein Kuhstall leer. Sie entkernen das Gebäude, bauen Behälter fürs Öl, stellen eine Mühle auf. Probieren sich aus, »beginnen ganz klein mit einem Mostfässchen Öl pro Woche«, wie Frieß sagt. Abgefüllt in Ketchup- und Weinflaschen findet es den Weg in die Küchen der eigenen Familie, von Freunden und Bekannten. 2006 war das. Schon damals verzichten die Eschauer auf Werbung. Sie bieten Mühlen-Besichtigungen an, zeigen sich bisweilen auf Märkten, verlassen sich ansonsten aber auf die Mundpropaganda. »Wir wollten langsam und gesund wachsen«, so Frieß.

Der Plan geht auf. Die Nachfrage wächst gemächlich. Sie steigern die Produktion, verkaufen ihr Öl in Hofläden, beim lokalen Bäcker und Metzger, an der Haustür. Sie ordern zusätzlichen Raps, stellen sich professioneller auf. Als die ersten Supermärkte an die Tür klopfen, bestellen sie Kartons mit Firmenlogo, professionelle Aufkleber für ihre braunen Glasflaschen, eine Etikettiermaschine. Vorbei sind die Wochenenden, an denen die Familien Etiketten drucken, ausschneiden, aufkleben. Heute steht das Öl in Supermärkten in Aschaffenburg und Kreis Miltenberg.

Michael Ackermann an der Mühle: Gepresst wird in Eschau ausschließlich kalt. "Damit wir die gesunden Inhaltsstoffe erhalten, sagt der 44-Jährige.

Frieß und Ackermann arbeiten eigentlich Vollzeit. Ackermann für eine Lackfabrik in Klingenberg, Frieß für eine Elsenfelder Spezialfirma für Verschleißtechnik. Beide produzieren das Öl nur nebenbei. Abends nach dem Job, vor allem an Wochenenden. Sie haben gut zu tun, doch die Arbeit ist viele Jahre »händelbar«, sagt Frieß. Dann kommt die Pandemie. Und der Ukraine-Konflikt. Die Nachfrage geht durch die Decke.

"Regelrecht mit Bestellungen zugepflastert"

»Corona haben wir gemerkt«, sagt Frieß. Aber beim Ausbruch des Kriegs sei es extrem gewesen. Der 51-Jährige berichtet von einer Bestellflut und diesem einen Tag, an dem sie mit Bestellungen regelrecht zugepflastert worden seien. Es ist Februar, der Konflikt tobt ganz frisch, die Menschen hamstern, das Öl wird knapp. »Da haben die Leute wie an der Perlschnur vor unserer Haustür gestanden, um Öl zu kaufen«, sagt Ackermann. »Das war gar nicht greifbar.«

Die beiden bremsen die Supermärkte ein. »Die hätten gerne die doppelte Menge in der Hälfte der Zeit gehabt«, so Frieß. »Das können und wollen wir nicht leisten.« Neukunden gehen längst leer aus. Sie schlagen Einladungen auf Märkte aus, lehnen einige Presseanfragen ab. »Wir haben kein Öl, wollen keine Werbung«, so Frieß. Die Nachfrage soll nicht noch befeuert werden. Die Mühle stößt ohnehin schon an ihre Grenzen, läuft rund um die Uhr. Die Produktion zu erhöhen, ist kaum möglich.

Die Eschauer wollen sich nicht hetzen lassen. »Wir machen so viel, wie wir können und Schluss«, sagt Ackermann. Qualität ist ihr oberstes Gebot. Und Qualität braucht Zeit. »Sonst filtert man die guten Stoffe mit raus«, sagt Frieß. Und so bekommt jeder Kunden, jeder Supermarkt »ein bisschen was«. Gleichzeitig sagt Frieß: »Wir stehen schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.« Obwohl zumindest die große Bestellflut mittlerweile wieder etwas abgeebbt ist.

Ein langsames Geschäft

Das Öl: Es hält die Männer auf Trab. Dabei ist die Produktion ein langsames Geschäft. »Bis der Raps gesät, geerntet und gepresst ist, geht ein Jahr ins Land«, so Frieß. In die Presse kommen lediglich die schwarzen Rapskörner. Diese liegen in den Schoten, ähnlich wie bei Erbsen. Gereinigt lagern sie in Stahlsilos, reifen dort nach der Ernte noch einmal sechs bis acht Wochen nach. Dann geht es in die Presse, anschließend läuft das Öl über eine Kaskade, wird dort von Grobpartikeln befreit und passiert letztlich vier spezielle Tanks. Sie alle sind ausgestattet mit Sieben, die immer feiner werden. Fremdstoffe sollen keine Chance haben. Zwei bis drei Wochen dauert das Ganze, zwischendurch ruht das Öl immer wieder. Sechs Liter schafft die Presse pro Stunde.

Fremdstoffe haben im Öl nichts verloren. Kommt das Öl zur Ruhe, lagern sie sich ab. Matthias Frieß zeigt, wie das aussieht.

Früher haben die beiden Eschauer nach Bedarf gepresst. Das ganze Jahre hindurch, immer mal wieder. Jetzt pressen sie, was die Kapazität hergibt. Macht etwa 1000 Dreiviertel-Liter-Flaschen monatlich. Gepresst wird schonend, sprich: kalt. »Damit wir die gesunden Inhaltsstoffe nicht zerstören«, so Ackermann. »Großindustrielle Mühlen zielen darauf ab, möglichst das letzte Tröpfchen aus dem Korn zu holen.« Dafür werde die Saat zuvor erhitzt. Spurenelemente und Vitamine gehen verloren. Das Resultat ist ein hellgelbes Öl. »Unseres ist richtig goldgelb«, erklärt Ackermann.

Für gut 300 Liter Öl brauchen sie eine Tonne Raps. Daraus ergeben sich ein Drittel Öl und zwei Drittel Pellets. Sie gehen als Eiweißfutter für Bullen, Schweine oder auch Schafe an lokale Landwirte. Abfall gibt es bei der Öl-Produktion nicht.

Werden die Rapskörner gepresst, entstehen neben Öl diese Pellets, die als Eiweißfutter an lokale Bauern gehen.

Preis für Raps hat zugelegt

Übrig bleibt auch keine der braunen Flaschen. Dabei mussten auch Frieß und Ackermann ihre Preise anziehen. Flaschen, Etiketten, Verschlüsse: Alles ist teurer geworden. »Wir befinden uns leider auch in der Preisspirale«, sagt Ackermann. Vor allem der Raps habe einen enormen Sprung gemacht. Eine Tonne der leuchtend gelb blühenden Nutzpflanze habe vor zweieinhalb bis drei Jahren noch etwa 380 Euro gekostet, zwischenzeitlich habe man 1000 Euro berappen müssen. Mittlerweile habe sich der Preis bei 700 bis 800 Euro eingependelt. Immer noch ein deutliches Plus. »Das müssen wir abfedern«, so der 44-Jährige. Eine Dreiviertel-Liter-Flasche »Spessarter Rapsöl« kostet aktuell vier Euro. Ob sie den Preis noch einmal erhöhen müssen, stehe in den Sternen. »Jetzt warten wir erst einmal die Ernte ab.«

Ackermann hofft, dass sich alles wieder beruhigt. Der Preisdruck, die enorme Nachfrage, die Lage auf dem Speiseöl-Markt. Immerhin: Die Regale in den Supermärkten sind wieder einigermaßen voll. Das große Hamstern – so scheint es – hat vorerst ein Ende.

Kathrin Wollenschläger

Hintergrund: Rapsanbau in Bayern In Bayern könnte nach Experteneinschätzung mehr Raps angebaut werden. »Ja, die Anbaufläche könnte ausgedehnt werden«, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Der Sonnenblumenanbau im Freistaat dagegen dürfte nur eine Nische bleiben. Denn: »Der Sonnenblumenanbau stellt hohe Ansprüche an die klimatischen Verhältnisse des Standorts«, betonte Dorothea Hofmann, Expertin bei der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Aus Raps und aus Sonnenblumen lässt sich Speiseöl gewinnen - durch den Krieg in der Ukraine drohen hier Engpässe, denn die Ukraine war bislang der weltweit wichtigste Lieferant von Sonnenblumenöl. Durch die Verknappung des Sonnenblumenöls steigt wiederum die Nachfrage nach anderem Speiseöl, etwa Rapsöl. Unklar ist, wie sich die Lage entwickelt. Laut des Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) sind die Ukraine mit 51 und Russland mit 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl. Deutschland deckt seinen Bedarf an Sonnenblumenöl laut Ovid zu 94 Prozent über Importe. Kurzfristig bietet der heimische Anbau aus Expertensicht keine ernstzunehmende Alternative. In den vergangenen Jahren wurde etwa in Bayern immer weniger Raps angebaut, erst langsam scheint es wieder einen Aufwärtstrend zu geben: 92.400 Hektar waren es im vergangenen Jahr laut Statistischem Landesamt. Im Rekordjahr 2007 wuchs Raps auf nahezu 173.000 Hektar. In diesem Jahr rechnen Experten mit etwa 100.000 Hektar. Kurzfristig zu reagieren war den Landwirten nicht möglich, da Winterraps bereits im August ausgesät wird. Zum Vergleich: Weizen wuchs 2021 auf 505.100 Hektar. Nach LfL-Angaben wird nur ein geringer Teil des aus Raps gewonnenen Öls in Bayern derzeit als Speiseöl genutzt. Vielmehr dient der Raps der Biodiesel-Produktion. Die Restprodukte wie Ölschrote würden als proteinreiches Tierfutter verwendet. Sonnenblumen wurden im vergangenen Jahr auf 6400 Hektar angebaut – das sind immerhin doppelt so viel wie 2019. (dpa/kwo)