In der dunklen Waldkulisse Geschichten aus früheren Zeiten gelauscht

Ferienspiele: "Gespenstische Laternenwanderung" mit Schauspieler Kurt Spielmann im Mönchberger Wald

Mönchberg 24.08.2022 - 10:53 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schauspieler Kurt Spielmann erzählte bei der "Gespenstischen Laternenwanderung" in der Dunkelheit des Waldes Geschichten aus früheren Zeiten. Foto: Marco Burgemeister

Treffpunkt war mit beginnender Dämmerung im Bereich des Jugendtreffs. Die Gruppe lief zusammen mit dem Leiter des Mönchberger Jugendtreffs, Khiareddine Mahfoudh, den oberhalb des Spessartbades gelegenen Weg entlang Richtung Wald zur Wassertretanlage. Dort wartete Spielmann, in mittelalterlich-märchenhafter Verkleidung mitsamt Kapuze war er in die Rolle von Nusser Hannes, genannt Hänsel, geschlüpft. Früher habe es keine Nachnamen gegeben und "Nusser" rühre daher, dass er aus einer Gegend stamme, wo viele Nussbäume zu finden gewesen seien - so Spielmann zum Hintergrund des Namens.

Singend und auf einer Trommel spielend sorgte er alsbald für Aufmerksamkeit und berichtete den Kindern vom einfachen Leben der armen Bevölkerung vor vielen Hundert Jahren und deren Schwierigkeiten. Beispielsweise, dass zahlreiche Menschen damals nicht lesen und schreiben konnten. Bücher seien in Latein verfasst worden.

An verschiedenen Stationen des Rundgangs ging Spielmann weiter auf die Hintergründe und Familiengeschichte seiner fiktiven Figur ein, nahm auch immer wieder Bezug auf Märchen der Gebrüder Grimm - mit einem ganz eigenen Ansatz. "In Märchen werden oft die Adeligen beschrieben und seltener die Bauern, Tagelöhner, die Armen. Und Hexen waren meist heilkundige Frauen, was die Kirche abgelehnt hat und diese als Böse bezeichnete", informierte der Schauspieler über den Kontext seiner Erzählungen. Es sei ihm ein Anliegen, die Märchen, wie wir sie kennen, einmal aus einer anderen Sichtweise zu betrachten - das "einfache Volk", das in den Zeiten wie am Montag im 16. Jahrhundert lebte, hatte es nicht immer leicht. So sei das Leben von einfachen Bauern in der Regel eher fremdbestimmt gewesen, oftmals sei Menschen Angst gemacht worden, beispielsweise vor Hexen oder der Hölle. Kinder sollen träumen dürfen, aber auch nicht belogen werden, so Spielmann.

Kleine Gespräche während der Wanderung kamen nicht zu kurz, wobei sich Hänsel bei den Kindern unter anderem darüber erkundigte, was es mit ihren "Laternen ohne Flamme" auf sich habe und ob in Mönchberg Mönche wohnten.

Im Rahmen der diesjährigen Ferienspielaktionen der Marktgemeinde gibt es an diesem Donnerstag, 25. August, um 14 Uhr eine "Geflügelrallye" beim Geflügelzuchtverein mit Unterstützung durch den Umweltreferenten Thomas Staudt. Treffpunkt ist die Grundschule Mönchberg, maximal 40 Personen können teilnehmen. Infos sind auch unter https://www.moenchberg.de/vg-moenchberg/aktuelles/aktuelle-meldungen/markt-moenchberg-ferienspiele-2022/ zu finden.

mab