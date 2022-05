Fränkische Weinkönigin: Frau aus Großwall­stadt bei der Wahl dabei

Entscheidung am Freitag

Montag, 23.05.2022 - 14:33 Uhr

Jetzt muss sie sich zu­nächst ein­mal ge­gen Mit­be­wer­be­rin­nen durch­set­zen, Eva Brock­mann (23) aus Großwall­stadt (Kreis Mil­ten­berg). Die Win­ze­rin und Stu­den­tin für Wein­bau und Öno­lo­gie (Kel­ler­wirt­schaft) tritt am Frei­tag, 27. Mai, in Würz­burg zur Wahl der Frän­ki­schen Wein­kö­n­i­gin an.