In 25 Griffen zum eigenen Sekt

»Wir machen Sekt«:Weingut Stich in Bürgstadt zeigt Gästen, wie ihr individueller Schaumwein entsteht

Sekt, selbst gemacht: Der Winzer Gerhard Stich erklärt in Bürgstadt die Kunst, eine Flasche voll prickelnden Genusses herzustellen. Foto: Annegret Schmitz

Bei einigen Bürgstadtern wird zu Silvester mit einem ganz besonderen Tropfen auf 2022 angestoßen werden: einem Winzersekt, der nach den individuellen Vorgaben der »Dame des Hauses« hergestellt wurde. Möglich machte es das Weingut Stich, das im Rahmen der Freizeit- und Kulturangebote am Donnerstag zu »Wir machen Sekt« einlud.

Das Weingut ist nämlich das einzige in Bürgstadt, das das Prickelvergnügen im Glas selbst herstellt. Andere Weingüter liefern die Grundsubstanz an Fremdunternehmer, die die Versektung erledigen. Doch Stichs wollten eine bestimmte Flaschenform für ihren Spätburgunder brut rose, die der Fremdunternehmer nicht verwenden konnte. Da war es ein Glück, dass Sohn Alexander von seinem Aufenthalt in Kalifornien das Know-how für die Sektherstellung mitbrachte.

Für Vater Gerhard ist es inzwischen zu seinem persönlichen Hobby geworden, denn »Wein zumachen ist schon kompliziert, aber Sekt noch ein bisschen mehr«.Und deshalb wollte Gerhard Stich einfach zeigen: »Wir können etwas, was andere nicht können. Unser Sekt ist individuell.«

Die Zutatenliste

Für die neun Frauen ging es am Donnerstagmorgen zunächst in den Produktionskeller. Hier werden die Spätburgundertrauben für den Sekt sofort abgekeltert, schließlich soll ein frischer, mineralischer Sekt mit feiner Fruchtnote entstehen, der nur ganz leicht rosafarben im Glas funkelt. Mit Zucker und Hefe versetzt, geht es zur Vergärung in Edelstahltanks, wo die Temperatur nicht über 20 Grad erreichen darf, denn die schönen Aromen sollen erhalten bleiben. Nach zwei bis drei Jahren wird der Wein filtriert und in schwere Glasflaschen abgefüllt. Damit es später im Glas schön prickelt, kommen Zucker und Hefe mit in die Flasche. Diese muss mit einem Kronkorken verschlossen werden, denn es entwickeln sich in den nächsten neuen Monaten zwischen fünf bis sechs bar Druck in der Flasche. Dann kommt das Rüttelpult zum Einsatz. Die Flaschen werden zunächst waagerecht in die Öffnungen gesteckt und dann innerhalb von drei Wochen so gerüttelt und gedreht, bis sich ein Hefepfropf oben im Flaschenhals absetzt. Dafür gibt es einen festen Rüttelplan und der Winzer weiß jeden Morgen, womit sein Tagwerk beginnt.

Der Hefepfropf

Doch wie kommt nun der Hefepfropf aus der Flasche? Kopfüber knapp 20 Minuten in ein Gefrierbad bei minus 20 Grad gesteckt, kann der Kronkorken geöffnet werden und mit einem Knall fliegt der gefrorene Pfropf in einen Eimer. Danach kommt ein Schlückchen der individuellen Stich-Geschmacksnote in die Flasche: ein Likör, dessen Zusammensetzung aber des Winzers Geheimnis bleibt. Damit hat die Flasche dann auch schon fast wieder die erforderliche Füllhöhe.

Mit einem Korken und der Agraffe versorgt, braucht nur noch die Goldkapsel angebracht und das Etikett aufgeklebt werden. Das Verkorken erledigt übrigens auch eine Maschine, ebenso wie das Anbringen des »Drahtverschlusses«. 25 Handgriffe braucht es, bis der Sekt fertig ist, erklärt Gerhard Stich, der pro Jahr bis zu 2000 Flaschen für den Verkauf fertig macht.

Die Verkostung

Und dann ging es endlich ans Verkosten. Zunächst wurde der Rohsekt probiert, der doch ein wenig auf der Zunge kratzte. Deutlich angenehmer war da schon der Probeschluck, der mit fünf Gramm Likör pro Liter angereichert war. Zum Vergleich wurden noch zehn Gramm Pro Liter und 20 Gramm Pro Liter angeboten. Jede Teilnehmerin durfte entscheiden, mit wie viel Likör ihr 2017er Spätburgunder brut rose angereichert werden soll.

Preis und Lagerung

In lockerer Runde kam die Frage auf, wie es möglich sei, dass im Discounter eine Flasche Sekt für keine drei Euro angeboten werde, wenn doch die Sektflasche schon 2,50 Euro koste und die Sektsteuer, im Ersten Weltkrieg eingeführt, noch dazu komme.

Die Teilnehmerinnen erfuhren, dass ein Sekt nicht länger als zwei Jahre gelagert werden sollte, dass je feiner die Perlen im Glas, umso besser der Sekt und dass Secco nicht gleich Sekt ist.

Gerhard und Helga Stich gestanden, dass sie ihren Sekt genau so machen, wie er ihnen am besten schmeckt, nämlich mit 10 Gramm Likör pro Liter. Übrigens bietet das Weingut an, für einen speziellen Anlass, etwa eine Hochzeit, Sekt nach dem individuellen Geschmack des Gastgebers herzustellen, eben einen ganzbesonderen Tropfen.

