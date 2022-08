Impfzentrum Karlstadt: Corona-Impfung ohne Termin

Karlstadt 30.08.2022 - 16:39 Uhr < 1 Min.

Weiterhin ist es möglich, eine der mobilen Impfaktionen des Impfzentrums zu nutzen, aktuelle Termine und Orte sind zu finden unter impfzentrum-msp.de. Das Impfzentrum in der Ringstraße 4 in Karlstadt ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 13 und 14 bis 17.30 Uhr, am Mittwoch von 12 bis 15.30 und 16.30 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Personen ab dem 60. Lebensjahr eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Neben diesen wird die vierte Impfung auch gesundheitlich gefährdeten Personengruppen sowie im Gesundheitssektor arbeitenden Personen empfohlen. Auch Jüngere können folglich die zweite Auffrischungsimpfung erhalten - grundsätzlich liegt diese im Ermessen des Impfarztes. Sie soll bei Personen ab 60 Jahren frühestens drei Monate nach der letzten Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen; bei Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen frühestens nach sechs Monaten, heißt es.

Kampagne »Na Sicher«

Das Landratsamt Main-Spessart unterstützt die aktuelle Aufklärungskampagne »Na Sicher« des Gesundheitsministeriums, deren Ziel es ist, Impfskepsis auszuräumen und die Bürger umfassend und zielgruppengerecht darüber aufzuklären, wo, wann und warum sie sich ein weiteres Mal impfen lassen sollten.Weitere Informationen: na-sicher.bayern

lml