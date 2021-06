Impfpriorisierung fällt weg: Im Kreis MIL gehen die Meinungen dazu auseinander

Das lange Warten auf Corona-Schutzimpfung

Brigitta Grimm aus Amorbach Laurent Avolio aus Miltenberg Katharina Ludwig aus Laudenbach Das Miltenberger Impfzentrum. Derzeit werden im Minutentakt Zweitimpfungen abgearbeitet. Für die Erstimpfung fehlt es im Moment an Impfstoff.

Miltenberg. In der Hausarztpraxis von Gunther Kriegbaum ist die noch abzuarbeitende Impfliste ellenlang. Er und seine Kollegen mussten bis vor kurzem die Priorisierungen streng einhalten, erst seit dem 17. Mai darf und kann sich jeder ab 18 Jahren in seiner Praxis impfen lassen, so Kriegbaum. Das sorgt natürlich auch für einen Ansturm auf die Praxis.Im Moment kann er keine Neuanmeldungen für Erstimpfungen annehmen, da es Lieferschwierigkeiten mit dem Impfstoff gibt. Die 400 wartenden Patienten reagieren nicht nur verständnisvoll, viele sind verärgert oder sogar sauer. Kriegbaum hat im vergangenen Quartal über 1000 Impfungen zusammen mit seinen drei Ärzten abgearbeitet und das neben dem normalen Praxisbetrieb. Vor allem die Terminierungen rauben Zeit und Nerven. Zusagen, Absagen und wieder Zusagen von Impfterminen gehören mittlerweile in den Praxisalltag.

Brigitta Grimm, (63) Friseurin aus Amorbach:

»Wir sind jetzt endlich, allerdings erst seit 20. April, geeimpft. Lange hats gedauert. Schon im Januar haben wir uns im Bayerischen Impfzentrum registriert. Als die Friseure dann am 1. März aufmachen durften, sind wir zusammen mit dem Einzelhandel und nach Altersklasse als Priostufe 3 eingestuft worden. Die Aussicht auf baldige Impfung war düster«, so Grimm. Ein Anruf beim Landeszentralverband der Friseure in München brachte Grimm nicht viel weiter. Sie wandte sich an das Gesundheitsministerium München und eine Dame sagte ihr, sie solle einen Antrag auf deren Seite herunterladen und ans Ministerium schicken. Das haben die Grimms auch gleich gemacht. Aber die Zusage aus München dauerte genau solange, wie der im Januar ausgemachte Termin im Impfzentrum. »Was mich sehr geärgert hat, war, dass andere Bundesländer die Friseure schon sehr früh geimpft haben, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig haben wir erfahren, dass auch schon etliche Jüngere geimpft wurden, dass ist nicht zu verstehen«, so Grimm.

Katharina Ludwig, 32 Jahre, Teamleiterin aus Laudenbach:

Also ich wollte mich relativ flott impfen lassen und hab mich auch dementsprechend schnell registriert. Ich fiel unter die Priorisierungsstufe 4 aufgrund der Altersstufe. Bislang wurde das aber nichts, ich habe lange gewartet. Erst vor kurzem wurde ja die Priorisierung aufgehoben, also hab ich mich bei meinem Hausarzt angemeldet. Aber auch da gab es etwas Wartezeit. Und jetzt ging dann plötzlich alles ganz schnell. Am Dienstag hab ich in einer Praxis in Aschaffenburg einen spontanen Termin bekommen und mich dort auch sofort impfen lassen. Zeitgleich hat auch mein Hausarzt angerufen, dem ich jetzt natürlich absagen musste. Schon verrückt, erst wartet man ewig lang, dann könnte man sich gleich mehrmals impfen lassen. Dennoch finde ich, dass unsere Altersgruppe zwischen 20 und 50 erst sehr spät berücksichtigt wurde, das fand ich nicht gut. Auch finde ich, dass da in unserer Regierung gehörig was schief läuft.

Laurent Avolio, 26 Jahre, Drucker aus Miltenberg

Ich würde mich sehr gerne impfen lassen, aber ich fall derzeit aus dem Raster. Ich bin mit meinen 26 Jahren zu jung und muss vermutlich noch länger auf meine Impfung warten. Es ist halt ärgerlich, denn seit 15 Monaten nehme ich Rücksicht auf die ältere Generation, was ich sicher gerne mache. Aber genau diese bekommen mit einem Impfpass jetzt ihre Grundrechte zurück und ich brauche für ein Bier zu trinken mitunter einen negativen Test. Das ist einfach unfair.

Markus Sell, 53, Angestellter aus Hösbach

Der Hösbacher hatte am Anfang erhebliche Zweifel. Aber nach vielen Recherchen zu dem Thema ist er vor wenigen Monaten zu dem Entschluss gekommen, dass die Impfung nicht ausschließlich der eigenen Erlangung von mehr Freiheit und Sicherheit dient, sondern auch irgendwo ein Dienst für die Gesellschaft als Ganzes sei. »Ich lass mich impfen, damit wir diese Sache baldigst in den Griff bekommen. Und da sollte man nicht nur an sich als Individuum denken, sondern auch an die Mitmenschen im Gesamten. Deswegen habe ich meine Nebenwirkungsbedenken einfach mal hinten angestellt. Das war meine Herangehensweise, mit der ich mich beim Impfzentrum und zusätzlich bei Sofortimpfen angemeldet habe. In der Priogruppe 3 warte ich bisher vergebens, vor allem aufgrund der allgemein bekannten Nichtverfügbarkeit der Dosen«.

Ingrid Zink, 70, Rentnerin, Kleinheubach

»Ich habe erst einmal abgewartet, was passiert. Ich geh nicht viel weg und beim Einkaufen halte ich mich streng an die Regeln. Ich bin vorsichtig, aber nicht ängstlich. Aber jetzt nach ein paar Monaten und den Meinungen und Rückmeldungen vieler Bekannte hab ich mich nun auch entschlossen, mich zu impfen, auch um einen Beitrag zur Allgemeinheit zu leisten. Meine Tochter hat mich dann vor rund sechs Wochen im Impfzentrum angemeldet. Leider kam da keine Rückmeldung. Jetzt habe ich erfahren, dass ich mich bei meinem Hausarzt impfen lassen kann. Dort hab ich jetzt angerufen und mir wurde gesagt, dass ich mich erst wieder ab dem 7. Juni .anmelden kann. Das werde ich dann auch sicher tun«.

Impfquote im Kreis, Stand 1. Juni 2021:

Aktuell erhielten im Landkreis Miltenberg 36.568 Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung und 15.113 Personen die Zweitimpfung im Impfzentrum und über die mobilen Teams. In den Hausarztpraxen im Landkreis erhielten weitere 16.809 Personen die Erst- und 3.776 Personen die Zweitimpfung. Damit haben nun 53.377 Personen und somit 41,48 % der Gesamtbevölkerung des Landkreises Miltenberg die Erstimpfung und 18.889 Personen und damit 14,68 % der Bevölkerung die Zweitimpfung erhalten. Es haben sich zur Zeit 20.200 Personen für die Impfung registriert, aber noch keine Einladung zu einem Impftermin erhalten. Davon gehören 114 Personen zur Priorisierungsstufe 1, 2.243 Personen zur Priorisierungsstufe 2 und 6.921 Personen zur Priorisierungsstufe 3. Dies ist damit zu erklären, dass sich nach wie vor Personen aus den ersten beiden Priorisierungsgruppen zur Erstimpfung anmelden. 4.860 weitere Bürgerinnen und Bürger haben eine Einladung erhalten, aber noch keinen Impftermin vereinbart (Quelle: Landratsamt).

