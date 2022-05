Impfkritiker aus Kreis Miltenberg postet Hakenkreuz auf Facebook

Kommentar: Wir müssen alarmiert sein

Der Verfassungsschutz dokumentiert, dass das »rechtsextremistische Personenpotenzial« in Deutschland stetig ansteigt. Von 23.100 Personen im Jahr 2016 auf 33.300 im Jahr 2020. Erfasst sind nur die Personen, die irgendwann mal aktenkundig geworden sind, so wie jetzt der Verurteilte in Miltenberg, der durch einen Hakenkreuz-Post bei Facebook aufgefallen ist. Zur Wahrheit gehört auch: So plump agieren Rechtsextreme in der Regel nicht. Die Kommunikation findet weitgehend in geschlossenen Foren statt. Dort wird rekrutiert, mobilisiert und dort radikalisieren sich die Feinde der Demokratie. Widerspruch, den man sich auf Facebook einhandelt, gibt es in den geschlossenen Gruppen auf Telegram & Co. nicht. Umso schneller geht die Radikalisierung. Problematisch ist auch, dass es sich um ein »weitgehend unstrukturiertes« Personenpotenzial handelt, das nicht (mehr) in die alten Schubladen passt. Coronamaßnahmen und die Impfdebatte haben das Phänomen extrem befeuert. Das ist eine Entwicklung, die jeden einzelnen alarmieren muss! Wichtig ist, dass jeder Fall, der bekannt wird, konsequent verfolgt wird - so wie das Hakenkreuz-Posting im Kreis Miltenberg oder der Hitlergruß in der Regionalbahn.