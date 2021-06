Impfen an besonderen Orten: Wie Großheubach, Amorbach und Eschau profitieren könnten

Randnotizen

Eschau Randnotizen 04.06.2021

Alte Kirche im Eschauer Ortsteil Sommerau: Denkmalgeschützt, aber am Verfallen.

Seit jeher suchen sich Menschen für große Momente in ihrem Leben einen besonderen Ort. Schon Mose stieg auf den Berg Sinai, damit er, während Gott ihm die zehn Gebote diktierte, die Aussicht genießen konnte. Caesar überquerte den Fluss Rubikon nicht zuletzt deshalb, weil er damit eine Redewendung schaffen wollte. Und Napoleon wählte für seine letzte Schlacht das Örtchen Waterloo in der weisen Voraussicht, dass darüber einmal das beste Poplied aller Zeiten gesungen werden würde.

Selbst die Wahl eines Urlaubsorts kann die Absichten eines Menschen verraten: Wenn Pärchen nach Paris oder Venedig in den Urlaub fahren, darf der Partner oder die Partnerin fest mit einem Heiratsantrag rechnen. Und wehe, es kommt anders, dann ist der Rubikon aber überschritten.

Trendsetter Castrop-Rauxel

Das nordrhein-westfälische Castrop-Rauxel ist nicht aus Abba-Songs bekannt oder als Ort, an den Menschen für Heiratsanträge fahren. Doch haben Ärzte dort einen Trend erkannt: Für den großen Moment der Coronazeit braucht es einen besonderen Ort. Kann das ein Container im Impfzentrum sein? Ein Arztzimmer? Nein, in Castrop-Rauxel impfen sie jetzt in einer Kirche.

Für den Kreis Miltenberg bietet der Trend ungeahnte Chancen. Großheubach könnte die Impfung auf dem Engelberg mit einer Weinverkostung goutieren. Amorbach könnte zum Hotspot für romantischen Impftourismus avancieren. Im Eschauer Ortsteil Sommerau, wo die denkmalgeschützte alte Kirche seit Jahrzehnten verfällt, könnte der Freistaat diese als Impfzentrum restaurieren. Er verteilt gerade ohnehin mit großer Kelle Gelder für FFP 2-Masken und Testzentren, warum also nicht für Sommerau ein Milliönchen abzwacken und beide Augen zudrücken?

Praktische Vorteile

In der Kirche zu impfen hat auch praktische Vorteile. In einer Nebenkammer könnten gewöhnliche Coronasünder die Vielzahl ihrer Regelverstöße vor der Impf-Erlösung beichten: Im Frühjahr 2020 auf einer Parkbank gesessen? Drei Ave Maria! Im Herbst nach 21 Uhr joggen gegangen? Fünf Vater Unser! An Weihnachten mit der Großfamilie den Gottesdienst besucht? Sieben ... - Moment, war das überhaupt eine Sünde?

Kevin Zahn