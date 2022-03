Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Impfberatung in zehn Sprachen

Corona: Mehrsprachige Ärzte und Dolmetscher klären im Impfzentrum Miltenberg auf - Quote stagniert

Miltenberg 20.03.2022 - 19:52 Uhr < 1 Min.

Mehrsprachige Ärzte und Dolmetscher beraten in zehn Sprachen über die Corona-Impfung. Fotos: Ralf Hettler

So gab es Angebote in Türkisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Russisch, Italienisch und Arabisch.

Interessenten konnten sich auch nur beraten lassen, selbst wenn sie sich anschließend nicht impfen lassen wollten. Wer sich aber impfen lassen wollte, hatte die freie Auswahl zwischen den Impfstoff von Biontech, Moderna oder Novavax.

»Gerade beim Impfangebot für Kinder und Jugendliche ist für viele Eltern eine gute fachärztliche Beratung sehr wichtig, weshalb ich dieses Angebot des Impfzentrums für Eltern mit anderer Muttersprache ausdrücklich begrüße?, erklärt Landrat Jens Marco Scherf.

Aktuell habe man im Landkreis Miltenberg, wie in ganz Bayern und auch bundesweit ein sehr hohes Infektionsgeschehen, mit einer Inzidenz von mehr als 2000, so Scherf. Jedoch sei die Situation in Hinblick auf die Kliniksituation sehr gut beherrschbar und es lägen derzeit keine Fälle auf Intensivstationen.

Aktuell liege die Impfquote bei den Erwachsen bei 85 Prozent. Man habe hier eine gute Abdeckung erreicht, so der Landrat weiter. Die Strategie sei es nun gezielt einzelne noch zögerliche Zielgruppen anzusprechen und eventuell von einer Impfung zu überzeugen. Deshalb habe man unter anderem auch den ?Internationalen Impftag? organisiert. Auch für Stillende, Schwangere oder Kinder habe man bereits Sonderimpftage angeboten, sagt der Leiter des Impfzentrums Björn Bartels.

Aktuell sei die Nachfrage zurückgegangen. Derzeit verzeichne das Impfzentrum rund 100 Impfungen am Tag. Anfang Januar waren es knapp 1200 täglich.

rah