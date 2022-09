Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Impfberatung an Messe in Miltenberg wird gut angenommen

Infostand im Ausstellungsgelände wird rege besucht - Auch Impfungen sind dort möglich

Miltenberg 01.09.2022 - 12:40 Uhr < 1 Min.

Landrat Jens Marco Scherf (links) erfuhr am Stand der Impfberatung auf der Michaelismesse Miltenberg, dass die Beratungen bislang gut angenommen werden.

Während der gesamten Dauer der Messe können sich Bürger am Stand im Ausstellungsfreigelände gegenüber der Esso-Tankstelle täglich von 10 bis 18.30 Uhr zu allen Fragen rund um die Corona-Impfung beraten lassen. Man kann sich dort auch impfen lassen - 20 Menschen nutzten bis Dienstagnachmittag diesen Service, meldet die Kreisbehörde.

Ein Impfarzt steht für Impfung und Fragen bereit. Unterstützt wurde er am Dienstag von Teamleiter André Kupka und Teamleiterin Nicole Tardt sowie einem dreiköpfigen Team von Impfassistenten. Impfarzt Christoph Gülzow freute sich über die gute Resonanz und die vielen Gespräche, die er mit Interessierten geführt hatte. Am häufigsten hätten Besucher von ihm eine zweite Meinung zur Impfung hören wollen, nachdem sie zuvor den Hausarzt gefragt hatten, erklärte er dem Landrat. Manche hätten auch Impfreaktionen beschrieben und um eine Einschätzung gebeten, ob sie eine Auffrischungsimpfung wahrnehmen sollen. Gülzows Einschätzung hierzu: »Wer die vorherigen Impfungen gut vertragen hat, wer Vorerkrankungen hat und über 60 Jahre alt ist, sollte sich die vierte Impfung (zweite Auffrischungsimpfung) geben lassen.«

Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die vierte Impfung mittlerweile über 60-Jährigen, so das Landratsamt. Angesichts der ansteckenden BA.5-Variante empfiehlt Christoph Gülzow selbst vierfach Geimpften das Tragen von Masken in Innenräumen, heißt es in der Mitteilung.

Den Impfstoff, der bestmöglichen Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe der Omikron-Variante BA.5 verspricht, erwartet Björn Bartels, Impfkoordinator des BRK Miltenberg-Obernburg, laut Kreisbehörde bis Anfang Oktober. Er rechnet damit, dass sowohl Moderna als auch Biontech die Impfstoffe bis dahin liefern. Dann werde man wieder breit für die vierte Impfung werben und ein umfassendes Impfangebot machen, kündigte Bartels an.

