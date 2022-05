Imker rettet Bienenvolk im Schrebergarten

Natur: Schwarm findet neuen Platz in Miltenberg

Kleinheubach 12.05.2022 - 18:38 Uhr < 1 Min.

Imker Sascha Platz hat zwei Bienenschwärme in einem Schrebergarten in Kleinheubach gerettet. Foto: Anja Keilbach

Der Obernburger Imker Sascha Platz meldete sich und erklärte sich bereit, die Bienen zu retten und zu sich zu nehmen.

Neuer Platz in Miltenberg

Am Wochenende kam der Imker mit Leiter und Zanderbeute und schnitt die Äste mit den zwei Bienenschwärmen an dem Baum vorsichtig ab. Er schätzte, dass es rund 20.000 Bienen waren. Das Bienenvolk findet Platz in Miltenberg, wo er schon sieben Völker hat. Wie Platz mitteilte, war eine Königin begattet, die Königin des zweiten sogenannten Nachschwarms war unbegattet.

Dass Bienen schwärmen und sich das Volk dabei teilt, sei ein ganz natürlicher Vermehrungstrieb. Die Orte, an denen sich die Insekten niederlassen können, werden immer weniger, so Platz, daher könne es passieren, dass sich ein Völker an ungewöhnlichen Orten niederlassen. Jüngst habe sich beispielsweise ein Bienenschwarm am Würzburger Bahnhof an einem Gleis niedergelassen und für Aufsehen und Verspätungen gesorgt.

anke