Im Psycho-Rausch nach Polizisten getreten: 36-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

Eltern hatten zuvor Alarm geschlagen

Obernburg 02.03.2022

In seiner ersten Aussage hatte der Angeklagte den Vorwurf an sich eingeräumt. Allerdings sei er wegen einer Depression sowie der Einnahme von Tabletten und Cannabis in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen und habe Angst gehabt. Als die Polizisten ihn mitnehmen wollten, habe er lediglich nicht mit gewollt, aber nicht bewusst nach ihnen getreten. Trotzdem tue ihm die Sache leid und er entschuldige sich bei ihnen.

Völlig ausgerastet

Nach Angaben der beim Einsatz beteiligten Polizisten hatten die Eltern Rettungsdienst und Polizei verständigt, weil der Angeklagte völlig ausgerastet sei, Schreianfälle bekommen und Suizidandrohungen ausgestoßen habe. Als die ersten beiden Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, habe er sich dagegen gewehrt und nach ihnen getreten, wobei er einen am Bein getroffen aber nicht verletzt habe. Als die zweite Streife eintraf, sei er dann fixiert und gefesselt und zur Dienststelle gebracht worden.

Nach ihrem Eindruck befragt, gaben die Polizisten an, dass der Angeklagte dem Anschein nach schon in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen sei. Zwar habe er die Polizei als solche erkannt, aber jegliche Maßnahmen abgelehnt. In seinem Zimmer hätten Psychopharmaka und ein Joint gelegen, und es habe stark nach Marihuana gerochen. Beruhigt habe er sich erst, als der Mann mit südeuropäischen Wurzeln von einem Polizisten in seiner Muttersprache angesprochen worden sei.

Tabletten und Cannabis

Wie in der Beweisaufnahme auch mitgeteilt wurde, war mittels Blutentnahme die Einnahme der Tabletten und Cannabisprodukte bestätigt worden, dennoch gab Richterin Marie-Theres Lochner den rechtlichen Hinweis, dass sie aufgrund des Gehörten auch ohne ein weiteres Gutachten dem Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit zur Tatzeit zubillige. Dem schlossen sich Staatsanwältin Maria Vassileva und der Angeklagte an, sodass auf ein zeitaufwendiges Gutachten verzichtet werden konnte.

Die Staatsanwältin wies noch daraufhin, dass aufgrund des Tretens nach dem einen Polizisten, der am Bein getroffen worden war, eine Körperverletzung nicht nur versucht, sondern erfüllt sei. In ihrem Plädoyer führte sie positiv an, dass der Angeklagte geständig war, sich entschuldigt und sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden habe. Zu Lasten führte sie die vier Einträge im Bundeszentralregister an, darunter zwei einschlägige. Ihre Forderung lautete auf fünf Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. In seinem letzten Wort entschuldigte sich der Angeklagte nochmals, hielt den Antrag der Staatsanwältin aber zu heftig, zumal er nicht im Bewusstsein agiert habe.

Der 36-Jährige muss 1000 Euro Geldauflage an eine karitative Einrichtung zahlen sowie die Kosten des Verfahrens tragen. In ihrer Urteilsbegründung führte die Richterin nochmals die bereits von der Staatsanwältin angeführten positiven Aspekte an. Negativ wertete sie, dass der Angeklagte sich von bisherigen Geldstrafen nicht habe abschrecken lassen. Ob der Angeklagte das Urteil annimmt, war am Ende der Verhandlung nicht bekannt, so dass es auch noch nicht rechtskräftig ist.

Hans Zajic