Im Mönchberger Wald wächst mehr Holz nach als genutzt wird

Waldbegang mit Forsteinrichter Paul Gerlach

Mönchberg 03.02.2023 - 12:45 Uhr 2 Min.

Beim Waldbegang in Mönchberg informiert Forsteinrichter Paul Gerlach die Teilnehmern, was für den Gemeindewald in den nächsten 20 Jahren geplant ist.

Der seit 25 Jahren in der Forstplanung aktive Gerlach stellte heraus, dass im Mönchberger Kommunalwald seit über 20 Jahren weniger Holz eingeschlagen wird als tatsächlich nachwächst. Der Vorrat habe sich von 201 Erntefestmeter pro Hektar im Jahr 1997 auf 260 Erntefestmeter pro Hektar im Jahr 2022 erhöht. Er attestierte den Mönchberger Förstern und dem Marktrat ein nachhaltiges Arbeiten in den letzten 20 Jahren.

Auf die Frage der Teilnehmer, wie man sich eine Inventur in einem Forst vorstellen könnte, erläuterte Gerlach, dass über das Gemeindegebiet ein Gitternetz mit 650 Punkten gelegt wurde. Liegt ein Schnittpunkt im Gemeindewald, wird er von den Förstern mithilfe von GPS aufgesucht und nach einem erprobten Verfahren aufgenommen: Erfasst werden Bäume in einem Probekreis mit 24 Meter Durchmesser. Baumart, Durchmesser, Höhe und Qualität werden bestimmt. Art und Umfang von Stammschäden werden erhoben. Es wird begutachtet, ob ein Baum aufgrund von Höhlen oder Horsten eine besondere Bedeutung als Habitatbaum aufweist. Das für die Wald-Lebensgemeinschaft so wertvolle Totholz wird aufgenommen und Bodenschäden werden dokumentiert. Auch die jungen Bäume am Probekreis werden im ganzen Wald nach Art, Anzahl, Höhe und Verbiss erfasst.

Hoher Eichen-Anteil

Beim Waldbegang wurden die Punkte Naturverjüngung, Naturschutz, Erholung, Tourismus, Verkehrssicherung, die immer noch notwendigen Rückegassen und die gezielte Eichen-Überführung angesprochen. Gerade der Eichenanteil ist mit 17 Prozent im Mönchberger Wald nicht nur vergleichsweise hoch, die Eichen sind dank der guten Böden trotz Klimawandel nach Einschätzung der Experten in einem sehr vitalen Zustand.

Gerlach und Karl kündigten an, dass neben der konsequenten Förderung der Eiche weitere klimastabilen Baumarten angepflanzt und gefördert werden sollen. Die regionalen Sägewerker müssten mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz versorgt werden, desgleichen die Mönchberger und Schmachtenberger Selbstwerber.

Hackschnitzel aus dem heimischen Wald lieferten zudem den Brennstoff für die Nahwärmeheizung der Energiegenossenschaft Untermain in Schmachtenberg. An diese Dorfheizung sind gut 35 Wohnhäuser, die Kirche, das alte Rathaus und die Sporthalle des TTC angeschlossen.

js

Zahlen und Fakten: Gemeindewald Mönchberg Der Laubholzanteil im Mönchberger Wald ist von 54 Prozent (1997) auf 63 Prozent gestiegen. Den größten Anteil hat die Buche mit 40 Prozent gefolgt von Eiche mit 17 Prozent und Kiefer mit 10 Prozent. Es folgen Douglasie mit 10 Prozent, Fichte 9 Prozent, Lärche 8 Prozent, sonstiges Laubholz 5 Prozent und Edellaubholz 1 Prozent. Der jährliche Zuwachs beträgt zwischen 6,5 und 7 Erntefestmeter pro Hektar. Langfristiges Ziel ist ein Anteil von 67 Prozent Laubholz und 33 Prozent Nadelholz. Totholz gibt es 10,8 Festmeter/Hektar, davon 7,2 Festmeter/Hektar liegend. Der Vorrat des Mönchberger Kommunalwaldes hat sich von 201 Erntefestmeter pro Hektar im Jahre 1997 auf 260 Erntefestmeter pro Hektar im Jahre 2022 erhöht. Die Hiebsatzprognose für die Endnutzung lautet wie folgt: Verjüngungsbestände 26977 Festmeter (kurz fm), langfristige Behandlung 230 fm, Überhälter 130 fm und Nachhiebsreste 6554 fm. Vornutzung: Altdurchforstung 28036 fm, Überführungsdurchforstung 6729 fm, Jungdurchforstung 6341 fm und Jungbestandspflege 522 fm. Dies ergibt einen künftigen Einschlag von 7.500 Festmeter pro Jahr. Der Waldschutz gliedert sich in Waldtrittsteine 54,4 Hektar, davon Stilllegungsflächen 45,3 Hektar, auf 7,4 Hektar ist der Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb und Biotopbäume finden sich 15 auf einem Hektar.