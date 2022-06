Inklusives Sportfest des Trennfurter Turnvereins: 243 Starter beim Lauf für die Lebenshilfe

Im Laufschritt Berührungsängste abbauen

Klingenberg a.Main 27.06.2022 - 13:19 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Sponsorenlauf hatten sich 243 Teilnehmer vom Kind bis zum Senior angemeldet und drehten gemeinsam mit Gehhilfe, im Rollstuhl, beim gemächlichen Spazierengehen oder im Spurt gemeinsam 3761 Runden um das Sportgelände. Die Spendensumme von 3761 Euro geht je zur Hälfte an die Tagesstätte der Richard-Galmbacher-Schule und an das Wohnheim der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg.

Spaß hatten die Gäste des Sommerfestes jede Menge auf der Spielstraße, beim Fußball- und beim Tischtennisturnier. Insgesamt 243 Teilnehmer vom Kind bis zum Senior hatten sich zum Sponsorenlauf angemeldet und drehten mit Gehhilfe, im Rollstuhl, mit gemächlichem Schritt oder im Spurt insgesamt 3761 Runden um das Sportgelände.

Runden für guten Zweck

Die laufstärkste Gruppe war die Lebenshilfe Miltenberg mit 728 Runden. Bei den Männern lag Stefan Hummel mit 70 Runden auf Platz 1, bei den Frauen Barbara Winter mit 58 Runden. Die Spendensumme von 3761 Euro teilen sich die Tagesstätte der Richard-Galmbacher-Schule und das Wohnheim der Lebenshilfe.

Mit seinem inklusiven Sportfest hat der TV Trennfurt wieder toll geschafft, Berührungsängste abzubauen und zu beweisen, dass es keinen Unterschied macht, welche Voraussetzungen ein Mensch für den Sport mitbringt - Hauptsache ist, man hat zusammen Spaß. Für TV-Vorsitzenden Horst Heuß ist Sport eine Möglichkeit, den Weg zur Inklusion weiterzugehen: »Auch Menschen mit schwersten Behinderungen haben Spaß am Sport.« Für Heuß bringt die Arbeit mit Menschen mit Behinderung Herausforderungen mit sich, aber gleichzeitig bietet es auch Entwicklungsmöglichkeiten im Verein. »Man sieht vielleicht auch einmal, dass es nicht immer nur um höher, schneller, weiter gehen muss, sondern dass wieder andere Werte in den Vordergrund kommen. Beispielsweise sich gemeinsam über die persönliche Leistung des Einzelnen zu freuen, sich als Übungsleiter nicht nur über die Spitze Gedanken zu machen, sondern genauso zu versuchen, die Schwächeren zu fördern.«

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Inklusiven Fußballturnier auf dem Rasenplatz.

Das Miteinander fördern

Auch Thorsten Schork vom Sportreferat genoss als Vertreter von Landrat Scherf die Atmosphäre und Freude beim Sommerfest. Der Landrat halte das inklusive Sportfest für sehr wertvoll, so Schork. »Wir wollen allen Menschen unabhängig von Leistungsvermögen, Handicaps jeder Art ein sportliches Angebot machen und das Miteinander fördern.« In den vergangenen Jahren habe der Landrat deshalb auch am Fußballturnier und am Benefizlauf teilgenommen.

Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein freute sich ebenfalls, dass das inklusive Sportfest wieder stattfindet. Er betonte, die Stadt Klingenberg arbeite sehr eng mit der Lebenshilfe zusammen. Dies zeige auch ein Benefizkonzert, das am Wochenende wieder in Klingenberg stattgefunden hat.

Gemeinsam feiern mit Musik

Organisator Udo Wohlmann ist nach zwei Jahren Pause froh, wieder einen Sponsorenlauf veranstalten zu können. Wohlmann freut sich, dass mit dem inklusiven Sportfest Menschen mit und ohne Handicap zusammengeführt werden und sich gemeinsam bewegen. Allein beim Sponsorenlauf sind rund 25 Helfern eingebunden.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die Kinderrockband »Dunnäkeil« mit Musik für Groß und Klein. Am Samstagabend gab es eine Beachparty mit DJ Lemmy und Stockbrot für die Kinder. Am Sonntag fanden ein Frühschoppen und verschiedene Vorführungen statt.

Martin Roos

Im Gespräch: Unser Mitarbeiter Martin Roos fragte Personen, warum sie beim Inklusiven Sportfest teilnehmen. Nicole Günther (35, Großheubach): Ich komme vom Lauftreff Großheubach und bin jedes Jahr beim Inklusiven Sportfest dabei. Mich motiviert zusammen mit vielen Leuten Sport zu machen und der Spaß an der Bewegung. Wir sind mit einem befreundeten Ehepaar und insgesamt drei Kindern am Start. Nicole Günther (35, Großheubach): Ich komme vom Lauftreff Großheubach und bin jedes Jahr beim Inklusiven Sportfest dabei. Mich motiviert zusammen mit vielen Leuten Sport zu machen und der Spaß an der Bewegung. Wir sind mit einem befreundeten Ehepaar und insgesamt drei Kindern am Start. Annette Süß (62, Trennfurt): Ich bin jedes Jahr dabei, weil wir die Lebenshilfe unterstützen. Ich habe selber bei der Lebenshilfe gearbeitet und deshalb ist es mir besonders wichtig, dabei zu sein. Auch meine Enkelkinder sind motiviert und rennen schon mit. Annette Süß (62, Trennfurt): Ich bin jedes Jahr dabei, weil wir die Lebenshilfe unterstützen. Ich habe selber bei der Lebenshilfe gearbeitet und deshalb ist es mir besonders wichtig, dabei zu sein. Auch meine Enkelkinder sind motiviert und rennen schon mit. Holger Ühlein (55, Trennfurt): Ich helfe gerne beim Inklusiven Sportfest, weil das eine super Sache ist. Deswegen war es überhaupt keine Frage für mich und ich habe mich sofort bereit erklärt zu helfen. Die Leute sind mit Spaß dabei und jeder freut sich, wenn er eine Runde geschafft hat. Holger Ühlein (55, Trennfurt): Ich helfe gerne beim Inklusiven Sportfest, weil das eine super Sache ist. Deswegen war es überhaupt keine Frage für mich und ich habe mich sofort bereit erklärt zu helfen. Die Leute sind mit Spaß dabei und jeder freut sich, wenn er eine Runde geschafft hat. Konstantin Hilger (24, links) und Michael Hilger (59, beide Glattbach): Wir sind schon lange Mitglieder der Lebenshilfefamilie. Konstantin ist gehandikapt aber er ist mit Spaß dabei und will auch etwas auf die Beine stellen. Michael Hilger (59) und Konstantin Hilger (24), (beide Glattbach): Wir sind schon lange Mitglieder der Lebenshilfefamilie. Konstantin ist gehandikapt aber er ist mit Spaß dabei und will auch etwas auf die Beine stellen.