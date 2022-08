Im Kreis Miltenberg werden die Ideen junger Leute ernst genommen

Beteiligung: Was wollen Teenies?

Junge Menschen wissen am Besten, was sie für ein gutes Leben benötigen.

Das Leben in einer Gemeinde verläuft nur dann harmonisch, wenn das, was im Ort geschieht, möglichst breite Zustimmung findet. Und zwar von möglichst allen. Also von Frauen und Männern. Behinderten und Nichtbehinderten. Alten und Jungen. Wobei der Wille zur Partizipation unterschiedlich stark ausgeprägt ist. "Auch bei unseren Jugendlichen gibt es welche, die sich stark engagieren, und andere, die sich nicht beteiligen wollen", sagt Niedernbergs Bürgermeister Jürgen Reinhard (CSU). Beteiligungsangebote gibt es auf jeden Fall: "Unser Skaterplatz zum Beispiel schaut genau so aus, wie das unsere Jugendlichen vorgeschlagen haben."

Der "großen Politik" wird oft vorgeworfen, dass sich hier viel zu viele Akademiker und nach wie vor zu viele Männer tummeln. Handwerker, Frauen, Menschen mit Behinderung oder einem Migrationshintergrund sind in den Parlamenten unterrepräsentiert. Auch an Wahlen nehmen zum Beispiel sozial benachteiligte Menschen seltener Teil. Auf lokaler Ebene sind diese Dilemmata weniger stark ausgeprägt, da die Themen die Menschen direkter betreffen. Einen Skaterplatz zu entwickeln, ist zum Beispiel viel konkreter, als sich über Hartz-IV-Gesetze Gedanken zu machen. Und nichts liegt näher, als Teenager bei der Gestaltung zu beteiligen.

Lernen, wie Demokratie funktioniert

Partizipation von Jugendlichen zu ermöglichen, ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil junge Menschen auf diese Weise lernen, wie Demokratie funktioniert. Jürgen Reinhard erläutert dies am Beispiel des "Projekts Zukunft". Kinder und Jugendliche sind hier aufgefordert, neue Ideen für die Gemeinde zu sammeln. Das allerdings bedeutet nicht, dass jeder Wunsch erfüllt wird: "Die Wünsche müssen realisierbar und finanzierbar sein." Deshalb endet das Projekt am 15. Oktober mit einem Workshop-Tag, bei dem in Kleingruppen über die gesammelten Ideen diskutiert wird.

Je kleiner eine Gemeinde ist, umso schneller und direkter bekommt der Bürgermeister mit, was für Irritierung sorgt oder welche Wüsche existieren. Davon berichtet Stefan Distler (Die Unabhängigen), Bürgermeister von Laudenbach. Distler steht mit zahlreichen Gemeindemitgliedern in engem Kontakt: "Ich kenne auch viele Jugendliche, die meisten sind mit mir per du." Durchorganisierte Beteiligungsprojekte für Teenies gibt es nicht. Die Jugendlichen wachsen laut Distler ganz organisch über die Vereine in die Gemeinde hinein. Steht zum Beispiel ein Fest an, helfen sie selbstverständlich mit. Und bringen dabei ihre Ideen ein.

Wann immer jemand ein Anliegen hat, kann er zu Bürgermeister Stefan Distler kommen. Junge Leute ernst zu nehmen, fällt ihm leicht, weil er selbst schon in jungen Jahren mitwirken durfte: "Ich war Oberministrant und mit 18 Jahren im Pfarrgemeinderat." Gerade in Bezug auf das Thema "Partizipation" sei es im Übrigen schade, dass kirchliche Strukturen bröckeln. Früher existierte zum Beispiel in Laudenbach die Katholische junge Gemeinde (KjG). Bei diesem Verband wird Kinder- und Jugendbeteiligung großgeschrieben. Wer Mitglied bei der KjG war, lernte quasi automatisch Demokratie.

Werden Vorschläge von Jugendlichen mit einem: "Schön, aber geht nicht!" quittiert, sorgt das für Enttäuschung. Deshalb sieht Michael Schüßler (CWG), Bürgermeister von Leidersbach, Jugendparlamente kritisch: "Hier wird die Erwartung geweckt, dass man etwas beschließen kann, was dann auf jeden Fall umgesetzt wird." Er selbst sei für Anregungen junger Menschen grundsätzlich offen, erklärt der 34-Jährige. Deshalb wurde das "Projekt Zukunft" bereits 2018 in Leidersbach als erster Gemeinde im Kreis realisiert. Eine Idee, nämlich ein Dirtpark für Biker, konnte auch realisiert werden. Andere Ideen hingegen nicht. Aus welchem Grund, wurde den Teenies genau erklärt.

Ideen der Jugendlichen in Leidersbach und Eschau

Wer keinen Schimmer von Politik hat, wundert sich oft: Warum wird etwas so und nicht anders entschieden? Beim "Projekt Zukunft" lernen Jugendliche, dass hinter Entscheidungen, die man nicht mag, kein böser Wille steckt. Die Kids in Leidersbach wünschten sich zum Beispiel ein Schwimmbad. "Doch derart große Ausgaben sind einfach unmöglich", sagt Michael Schüßler. Auch der Dirtpark ließ sich nicht über Nacht realisieren. Was diese Anlage anbelangt, beobachtet der Bürgermeister im Übrigen eine interessante Entwicklung: In den ersten zwei Jahren wurde der Park richtig gut angenommen, danach ließ das Interesse nach.

Auch in Eschau bemüht man sich, Anregungen von Jugendlichen umzusetzen, solang dem keine gravierenden rechtlichen oder finanziellen Probleme entgegenstehen. "Unsere Jugendlichen wünschen sich zum Beispiel einen Jugendtreff", berichtet Bürgermeister Gerhard Rüth. Der CSU-Politiker versucht gerade, diesen Wunsch zu erfüllen, was allerdings nicht einfach ist. Integriert werden könnte der Treff ins Gebäude der derzeitigen Kita, das in spätestens drei Jahren frei wird. Drei Jahre sind für Teenager allerdings eine lange Zeit. Rüth versucht deshalb, eine Zwischenlösung zu finden.

In den Sommerferien kann Eschaus Jugend an zwei Tagen an einer spannenden Mitmachaktion teilnehmen. Es geht darum, eine Unterführung, die im Rahmen des "Projekts Zukunft" als ein wenig attraktiver Ort von den Jugendlichen identifiziert wurde, durch Graffiti zu verschönern. In Eschau fand das "Projekt Zukunft" im Corona-Jahr 2020 statt. Auch wenn vieles in den digitalen Raum verlagert werden musste, auch der Abschlussworkshop, funktionierte die Sache laut Rüth gut. Wie in anderen Gemeinden wünschte sich auch Eschaus Jugend vor allem mehr Freizeitmöglichkeiten. Etwa Spielplätze.

Stichwort: Jugendbeteiligung Eine soeben veröffentlichte Studie im Auftrag des Umweltbundesamts ging der Frage nach, wie erfolgreiche Beteiligungsformate für Jugendliche aussehen müssen. Demnach müssen Spielräume geschaffen werden, innerhalb derer Jugendliche Entscheidungen ohne Erwachsene treffen können. Außerdem braucht es Sachmittel sowie analoge oder digitale Räume zur Entscheidungsfindung. Schließlich müssen die Jugendlichen erleben, dass sie durch ihre Beteiligung tatsächlich Einfluss nehmen können. pat

Zwischenruf: Kein Wunschkonzert Junge Menschen einfach Wünsche äußern zu lassen, würde bedeuten, das Thema "Partizipation" sehr unsensibel zu handhaben. Beteiligung ist nicht nur etwas sehr Wichtiges in einer Demokratie. Sie ist auch etwas sehr Schwieriges. Ob ein Wunsch realisiert werden kann, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Beteiligungsprojekte machen nur dann Sinn, wenn dabei gelernt wird, wie Demokratie funktioniert, und, dass Demokratie eben kein Wunschkonzert ist. Jugendliche, die sich beteiligen, müssen erfahren, dass sie tatsächlich etwas verändern können. Prallen am Ende alle ihre Wünsche ab, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass die Ideen von vornherein zumindest grob auf ihre Realisierbarkeit hin abgeklopft wurden, fühlen sich Jugendliche zu Recht veräppelt. Die Gefahr besteht, dass sie als Folge das Heer jener vergrößern, die sich überhaupt nicht mehr beteiligen, weil sie schmerzhaft erlebt haben, dass das, was ihnen zu verändern immens wichtig wäre, de facto einfach nicht zu verändern ist. Pat Christ