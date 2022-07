Im Kleinheubacher Kindergarten gackern die Hühner

Kleinheubach 08.07.2022 - 09:00 Uhr 3 Min.

Liam, Emma (Mitte) und Anna warten darauf, dass die Hühner ihnen Futter aus den Händen picken. Huhn Dorie steht bei den Kindergarten-Besuchern hoch im Kurs. Max füttert Huhn Dorie. Im Hintergrund zu sehen: Der Hühnerstall. Anna freut sich darüber, dass ein Huhn ihr aus der Hand frisst. Die Hühner haben im Garten des Kleinheubacher Kindergartens ein Zuhause gefunden. Liam (links), Emma und Max holen Eier aus dem Nest. Die Hühner haben im Garten des Kleinheubacher Kindergartens ein Zuhause gefunden. 01.07.2022 Kleinheubach, Alemannenstraße 8, Kindergarten "Regenbogen": Im Kleinheubacher Kindergarten haben Hühner ein Zuhause gefunden. Wir besuchen die Kinder und die Kita-Hühner, sprechen mit Leiterin Corinna Jentzmik. Liam (links), Emma und Max beobachten ein Huhn im Stall.

Kindergartenleiterin Corinna Jentzmik steht schon im Pferch. »Wollt ihr mit rein?«, fragt sie die Kinder. »Ja«, rufen alle. Jentzmik öffnet das Gatter und verteilt eine Körnermischung mit Mehlwürmern an die Kinder. Sie strecken ihre Hände aus. Jetzt heißt es, Geduld mitbringen. Nach einer Weile trauen sich die ersten Hühner zu ihnen und picken das Futter heraus. »Das pikst«, bemerkt die kleine Anna.

Corinna Jentzmik, die Leiterin der Kleinheubacher Kindertagesstätte "Regenbogen".

Seit Mitte Mai leben die Hühner schon in der Tagesstätte. Die Kinder haben den Hühnerstall Ende April bemalt. Nicht fehlen durfte darauf natürlich das Logo des Kindergartens: ein Regenbogen. Aber auch eine Sonne, Blumen und Schmetterlinge zieren den Stall. Auf den Wänden wurden sogar die tierischen Bewohnerinnen mit Porträts verewigt. Die Erzieherinnen nennen den Stall mit Augenzwinkern »Villa Regenbogen«.

Die Kinder schauen in den Hühnerstall des Kindergartens.

Die Idee zum Projekt Kita-Hühner hatte Leiterin Jentzmik. Bauernhof-Besitzer aus dem Kreis Miltenberg boten sich dann an, dem Kindergarten Hühner zu überlassen und auch den Stall zu bauen.

Jentzmik sieht im Projekt viele Vorteile. Sie selbst mache »leidenschaftlich gerne Urlaub auf dem Bauernhof«. Sie findet es gut, dass die Kinder auf diese Weise lernen, wo die Lebensmittel herkommen. Außerdem befürwortet sie den Umgang ihrer Schützlinge mit den Hühnern, denn nicht jeder habe ein Haustier. »Die Kinder lernen dadurch, Geduld zu haben. Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt, wenn sie sich trauen, dass ihnen die Hühner aus der Hand fressen.«

Intensives Eigelb

Bis zu vier Eier legen die Hühner jeden Tag. Die werden direkt im Kindergarten verarbeitet. So gab es schon Kuchen, Waffeln, Crêpes und Frühstückseier für die kleinen Besucher. Das Eigelb ist dabei viel intensiver als bei Eiern aus dem Supermarkt, weil die Hühner im Garten viel frisches Grün picken können. »Das ist auch den Kindern aufgefallen«, sagt Jentzmik. Die hätten anfangs ganz schön über die gelben Leckereien gestaunt.

An einer Schnur im Gang des Kindergartens hängen Fotos und Namen der Kita-Hühner.

Generell sind die Hühner auch im Kindergartengebäude omnipräsent: In der Nähe des Eingangs haben die Kinder einen kleinen Hühnerstall aus Pappe aufgestellt. Zwischen den Gruppenräumen hängen an einer Schnur Bilder und Infos zu den Tieren und in einem Gruppenraum steht Wissenswertes über die Tiere auf einem Poster. »Die Kinder sind total begeistert«, schwärmt Jentzmik. Besonders toll fänden sie das Huhn Chili. Das bekam der Kindergarten, als es noch ein Küken war. »Das war toll, weil die Kinder gesehen haben, wie es gewachsen ist«, so die Leiterin. Sie hört immer wieder, wie sich ihre Schützlinge darüber unterhalten, dass Chili jetzt einen roten Kamm auf dem Kopf bekommt. »Das beobachten sie sehr genau.«

Freche Karla

Welches das frechste Huhn ist, darüber sind sich die Kinder auch einig: Karla, ein braun-weißes Tier. Es ärgert die anderen Tiere gerne, indem es mit dem Schnabel nach ihnen pickt. Der kleine Liam findet beim Ausflug in den Pferch: »Ich würde sagen, Karla muss weg.« Jentzmik entgegnet: »Bei euch gibt es doch auch freche Kinder. Müssen die dann auch weg?« Manche von ihnen seien schon in die Schule gekommen, antwortet Liam. »Guter Plan, die Frechen kommen dann einfach in die Schule«, sagt die Kindergartenleiterin und lacht. Sie findet es toll, dass die Hühner das Sozialverhalten der Kinder widerspiegeln. Mal gibt es Streit ums Futter, dann kuscheln sie wieder zusammen - ganz wie die Kindergarten-Besucher.

Misten, füttern und Eier einsammeln machen die Kindergartengruppen wochenweise im Wechsel. Anfangs mussten die Erzieherinnen abends noch einmal an den Kindergarten fahren, um die Tür zum Stall zuzumachen. »Seit einer Woche haben wir den Luxus einer elektrischen Klappe«, freut sich Jentzmik. Wie lange der Kindergarten das Projekt Hühnerstall weiterführen wird, ist derweil noch unsicher. Ende Juli kommen die Hühner wegen der Urlaubszeit erstmal zurück auf den Bauernhof, auf dem sie großgezogen wurden. »Vielleicht geht es dann im Herbst in die zweite Runde«, sagt Jentzmik.

JULIE HOFMANN

Thomas Zöller: »Das finde ich super« Thomas Zöller (52), Mönchbergs Bürgersmeister und seit 2000 in ganz Deutschland gefragter Preisrichter für alle Taubenrassen ist bei seinen gefiederten Lieblingen immer bester Laune. Eine Taube der Rasse Altdeutsche Mövchen und ein Spessarthahn (eine eigene Rückzüchtung) bringen dem Europa- und Deutschen Meister viel Freude. Foto: Thilo Winkelmann Thomas Zöller ist nicht nur Mönchberger Bürgermeister, sondern auch Experte für Geflügel. Wie er selbst sagt, ist er »seit Kindesbeinen auf« Züchter. Von 2001 bis 2008 war er Geschäftsführer des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG). Er ist im Mönchberger Geflügelzuchtverein aktiv. Zöller ist häufig Preisrichter bei Prämierungen und hält selbst Rassetauben und Hühner. Der Mönchberger findet, privat Hühner zu halten, sei derzeit ein »absoluter Trend«. Die Menschen orientierten sich Richtung Natur, Bio und Regionalität. Auf die Aktion in Kleinheubach hin angesprochen, sagt er: »Das finde ich super.« Er selbst habe schon 2008/2009 bei einer Aktion in der Mönchberger Schule mitgemacht, bei der Küken im Schaubrüter aufgezogen wurden. Durch solche Aktionen lernten die Kinder, wie ein Ei auf den Tisch kommt. Es gehe darum, dem Tier Wertschätzung gegenüberzubringen. Von den Hühnern könnten sich die kleinen Kita-Besucher Teamgeist abschauen, denn »in der Gruppe geht es besser als alleine«. Dadurch, dass die Tiere auch versorgt werden müssen, bekämen die Kinder beigebracht, was Verantwortung bedeutet. Generell ist Zöller der Meinung: »Menschen, die gut mit Tieren können, können auch gut mit ihren Mitmenschen klarkommen.« (juh) Weitere Infos zum BDRG: https://www.bdrg.de/