Die 29-jäh­ri­ge Alex­an­d­ra Walt­her leidet seit zehn Jah­ren an Ma­ger­sucht. Am Di­ens­tag um 18.35 Uhr re­det sie in der ZDF­neo-Sen­dung »Wa­schen, Schnei­den, Le­ben!« über sich und ih­re Er­kran­kung. Im Vor­feld sprach un­ser Me­di­en­haus mit der Mil­ten­ber­ge­rin.