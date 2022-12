Im Eichenbühler Turmweg wird gerast

Gemeinderat: Auswertung von Geschwindigkeitsmessungen vorgestellt - 80 Prozent der Autofahrer geben Gas

Eichenbühl 15.12.2022 - 15:19 Uhr 3 Min.

Erlaubt ist an dieser Stelle nur Tempo 30. Doch der Turmweg ist mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitskontrollen in Eichenbühl.

Sehr deutliche Ausreißer nach oben registrierte die von September bis Dezember installierte gemeindeeigene Messstelle im Turmweg. Demnach waren in beiden Richtungen über 80 Prozent der Fahrzeuge zu schnell. Bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde wurden von mehr als 8000 im Zeitraum registrierten Fahrzeugen sogar vier mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde erfasst.

Selbst bei einer Messung ab 41 Stundekilometern wären immer noch über 30 Prozent der Fahrzeuge zu schnell gewesen, erläuterte Verwaltungsleiter Marco Schirmer das umfangreiche Zahlenwerk. Ähnlich seien die Werte in der Bürgstadter Straße im gleichen Zeitraum gewesen. Dort ist derzeit aufgrund des Neubaus der Brücke am Regenüberlaufbecken mit mehr als 10.000 Fahrzeugbewegungen ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen festzustellen. In Richtung Bürgstadt wurden bei 44 Prozent der Fahrzeuge Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, in der Gegenrichtung bei 70 Prozent der Fahrzeuge, in der Spitze mit bis Tempo 80.

Deutlich unterscheide sich das Bild bei den vom Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung bisher im Laufe des letzten Jahres vorgenommen Messungen, erläuterte Bürgermeister Günter Winkler. Es sei festzustellen, dass von den Messstellen, die häufig überwacht werden, die Geschwindigkeitsverstöße in der Erftalstraße in Riedern mit 4,85 Prozent und in der oberen Hauptstraße mit 7,69 Prozent am höchsten seien.

Bei jeweils erlaubtem Tempo 30 würden hier jedoch nur Werte ab 38 Kilometer pro Stunde erfasst, so Winkler. An Messstellen, an denen nur ein- bis zweimal im Jahr gemessen wurde, lägen die prozentualen Anteile deutlich höher. Hier sei die Odenwaldstraße in Riedern mit fast 40 Prozent Spitzenreiter, aber auch im Turmweg am Friedhof seien 12,2 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell gewesen.

Sehr bemerkenswert nannte Winkler die Tatsache, dass bei einigen Messstellen mit nur jeweils einer Messung keine Verstöße festzustellen waren. Winkler nannte im Ortsteil Heppdiel die Windischbuchener Straße und ganz im Gegensatz zu der vorgenannten, verdeckten gemeindeeigenen Messung auch in der Bürgstadter Straße.

Siegmar Ackermann

Gemeinderat in Kürze Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat auch mit diesen Themen befasst: Notstromaggregate: Aus der nichtöffentlichen Sitzung informierte Bürgermeister Günther Winkler über die Auftragsvergaben für drei Notstromaggregate zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Gemeinde. Ein Aggregat für die Kläranlage liefert die Firma BGG (Kleinostheim) für knapp 30.000 Euro. Bis zur Lieferung wird vorab ein Ersatzgerät vor Ort bereitgestellt. Zwei weitere Aggregate mit geringerer Leistung wurden bei der Firma Firma Matthias Henn (Neunkirchen) für rund 34.000 Euro geordert. Beide Geräte sind inzwischen geliefert und sollen die Wasserversorgung sicherstellen sowie in Schule und Turnhalle zum Betrieb einer Wärmestube genutzt werden. Bebauungsplan: Für die Änderung des Bebauungsplans Burgäcker 1 in Riedern wurden drei jeweils einstimmige Beschlüsse gefasst. Hier war aus der bisherigen Nutzung eines Grundstücks als Kleingartenanlage ein Bauplatz auszuweisen. Erforderlich waren noch Ergänzungen von Rechtsgrundlagen in dem bereits seit April laufenden Antragsverfahren. Digitalfunkgeräte: Bei der Regierung von Unterfranken hatte die Gemeinde einen Förderantrag für die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern für die Feuerwehren gestellt. Ende November kam der Zuwendungsbescheid über 33.000 Euro für 60 Pager zu je 550 Euro. Die Funkmelder wurden bereits bestellt, mit einer Lieferung rechne man im kommenden Fühjahr, informierte Bürgermeister Winkler Bürgerversammlungen: Winkler informierte, dass die nächsten Bürgerversammlungen im Hauptort und den Ortsteilen im Zeitraum 23. bis 27. Januar geplant werden. Die Koordinierung der insgesamt fünf Veranstaltungen und der Versammlungsorte laufe derzeit noch, über das Ergebnis soll im nächsten Amtsblatt informiert werden. Beginn sei jeweils um 19 Uhr. Glasfaser-Ausbau: Nach dem symbolischen Spatenstich für den Glasfaser-Ausbau im Gebiet der Odenwaldallianz durch die Firma BBV soll auch in Eichenbühl im Frühjahr Baubeginn sein. Das beauftragte Ingenieurbüro habe sich bereits bei der Gemeindeverwaltung vorgestellt. Auch wurden bereits Anfragen zur geplanten Glasfasertrasse an die Gemeinde gestellt, so der Bürgermeister. Bürgerbefragung: In einer Bürgerbefragung der Odenwald-Allianz hatten die Bürger die Möglichkeit, Ideen für ihren Ort vorzutragen. Für Eichenbühl gingen 22 Ideen von Bürgerinnen und Bürgern ein, um den Ort attraktiver zu machen. Neben besserem Nahverkehr und dem Ausbau der Busverbindungen sowie dem Erhalt der medizinischen Versorgung wurden auch Wünsche nach einem Skaterplatz oder einem Walderlebnispark geäußert. Bereits existierende Einrichtungen oder Initiativen fanden erneut Eingang in die Wunschliste. acks