Im benachbarten Michelstadt findet der Weihnachtsmarkt statt

Strenge Kontrollen angekündigt

Michelstadt 22.11.2021

Weihnachtsmarkt Michelstadt mit Blick auf das Rathaus. (Archivbild)

Die Stadt Michelstadt teilt mit, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden werde. Angesichts der Corona-Lage verschärfe die Stadt ihr Infektionsschutz-Konzept für den Weihnachtsmarkt. Der Zugang zum Markt in der historischen Altstadt werde an der Stadtmauer kontrolliert und die Besucherzahl begrenzt, damit ausreichend Abstand gewahrt werden könne. "Zudem wird ein 3G-Nachweis verlangt", heißt es in der Mitteilung

Der Michelstädter Bürgermeister Tobias Robischon (ÜWG) sagt: "Wir Michelstädter lieben unseren Weihnachtsmarkt und wollen die bestmögliche Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher. Wir möchten ihnen gerade in diesen schwierigen Zeiten die Besinnlichkeit und Freude möglich machen, die ein Weihnachtsmarktbesuch schenkt."

Das 3G- und Kontrollkonzept wurde am Sonntag in einer gemeinsamen Sitzung von Magistrat und Präsidium der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Gemeinsam habe man das Für und Wider abgewogen und sei am Ende zu der Überzeugung gekommen, dass das 3G- und Kontrollkonzept ein tragfähiger und verantwortbarer Weg ist. Das Markt- und Infektionsgeschehen werde laufend beobachtet und das Schutzkonzept gegebenenfalls angepasst.

Das 3G- und Kontrollkonzept sieht vor, dass während der Marktzeiten der Zugang nur über fünf Kontrollpunkte möglich ist. Durch die Einlasskontrollen werde sichergestellt, dass auf den Gassen der Altstadt keine Überfüllung entsteht. Die Zahl der Besucher wird begrenzt. Bei Bedarf kann der Zulauf gedrosselt oder gar ganz gesperrt werden. Der Zugang zum Weihnachtsmarkt ist nur für Besucher mit einem 3G-Nachweis möglich, es werden Armbänder verteilt. Die Standbetreiber werden dazu verpflichtet, nur Besucher mit Bändchen, das heißt mit 3G-Nachweis zu bedienen.

In Warteschlangen und überall dort, wo es enger zugehe, gilt laut Mitteilung Maskenpflicht. Sollte es notwendig werden, wird eine allgemeine Maskenpflicht auf dem ganzen Markt verhängt.

Für Bewohner der Altstadt werden von der Meldebehörde Ausweise ausgegeben, mit denen ihnen jederzeit Zugang zu ihrer Wohnung möglich ist. Der kontrollfreie Zugang für Anwohner schließt jedoch nicht das Verweilen im Marktbereich ein. Hierfür müssen auch die Anwohner einen 3G-Nachweis erbringen. (re)

