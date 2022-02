Im alten Klingenberger Rathaus entstehen acht Wohnungen

Gründerzeitvilla im Stadtkern wird umgebau

Klingenberg a.Main 22.02.2022 - 13:36 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch sieht das alte Rathaus in Klingenberg sehr nach Baustelle aus. Doch laut Tanja Jäger, Geschäftsführerin J+J Consult GmbH, sollen die Arbeiten bis 30. Juni abgeschlossen sein.

Das alte Klingenberger Rathaus ist das erste Projekt von J+J Consult. Schon bei der ersten Besichtigung konnte sich Tanja Jäger gut vorstellen, dass aus dem ehemaligen Verwaltungssitz der Stadt etwas Großartiges entstehen könnte. Also schlug sie zu.

Fast zwei Jahre hatte das Gebäude leer gestanden. Zuerst gab es einen Baustopp, weil Mauersegler dort gebrütet hatten und diese Vogelart nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt ist. Dann musste das Brandschutzkonzept überarbeitet werden, da statt der ursprünglich geplanten Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss nun Wohnungen entstehen. Zudem gab es Probleme mit der Heizungsanlage, die inzwischen behoben wurden. »Das war natürlich alles nicht schön, aber in zwei bis drei Wochen geht es dann endlich weiter«, so Tanja Jäger. Das Unternehmen saniert und modernisiert die alte Gründerzeitvilla, beispielsweise wurde das Dach komplett erneuert. »Ein altes Haus ist eben auch immer ein Überraschungsei«, meint sie. Die Baukosten liegen etwas höher als ursprünglich geplant, was aber auch der allgemeinen Situation im Bausektor mit hohen Materialpreisen und Lieferengpässen geschuldet ist. Tanja Jäger sichert aber zu, dass »niemand auf irgend etwas sitzen bleibt«.

Acht Wohnungen sind im markanten Gebäude entstanden, eine ist bereits fertig und bewohnt. In den übrigen Wohnungen stehen noch Arbeiten wie Fußbodenleisten anbringen und Fensterbretter einbauen an. Es fehlen auch noch einige der Einbauküchen.

Es geht also weiter. »Wir wollen jetzt aber nicht rumhudeln, sondern alles ordentlich machen«, so Jäger. Als nächstes stehen dann beispielsweise die Arbeiten an der Fassade an. Wenn die abgeschlossen sind, wird das Gerüst abgebaut. Außerdem steht noch der Einbau des Aufzugs an. Bis Ende Juni soll das alte Rathaus in neuem Glanz erstrahlen.

Miriam Weitz